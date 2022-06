Non capisco perché abbia creato un tale scompiglio la decisione della Corte Suprema americana sull’aborto, a me è parsa una decisione sacrosanta.

In pratica lascia la libertà ai diversi Stati di legiferare sull’argomento, ci saranno quindi Stati che legifereranno in un senso più restrittivo ed altri meno.

Ma ciò che deve essere un fatto assolutamente condiviso è che l’aborto non può essere considerato un diritto, scherziamo?

Considerarlo un diritto è un abominio.

E considero ripugnante che alcune grandi aziende americane abbiano dichiarato di accollarsi le spese di viaggio delle loro dipendenti che dovessero recarsi in uno Stato diverso da quello di residenza per interrompere la gravidanza.

Eh certo, avere delle dipendenti in attesa di un figlio è una scocciatura per l’impresa, è più conveniente accollarsi spese per farle abortire, io, lo ripeto, tutto ciò lo trovo ripugnante.

Volete alcuni nomi di grandi società che hanno già annunciato questo?

Apple, Starbucks, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Microsoft, Meta, Amazon, Google ed attenzione, attenzione: Disney!!!

Il Presidente Biden anziché rispettare le sentenze della Corte Suprema come il suo ruolo gli imporrebbe, ha rilasciato farneticanti dichiarazioni, d’altronde da lui siamo abituati ad ascoltare dichiarazioni farneticanti.

Biden ha definito questa decisione della Corte Suprema che, ripeto, a mio avviso è semplicemente ineccepibile, ebbene l’ha definita “Devastante, terribile, scioccante, e che danneggerà le donne più povere”.

Eh sapete lui ha tanto a cuore le persone povere. Molti hanno fatto rilevare che forse sarebbe stato molto meglio per gli Stati Uniti se la madre di Joe Biden … ma andiamo avanti

Naturalmente i media mainstream hanno cominciato la loro campagna di disinformazione. Dal sito dell’Ansa, quindi della nostra maggiore agenzia di stampa, leggo che “le donne americane si troveranno abbandonate nei ‘deserti dell’aborto’” ritengo che con questa espressione l’Ansa intenda quegli Stati che hanno messo maggiori restrizioni all’interruzione volontaria di gravidanza, no, ma state a sentire,

le donne americane si troveranno abbandonate nei deserti dell’aborto o saranno costrette a percorrere centinaia di migliaia di chilometri per riuscire a sottoporsi ad un intervento

Ohhh centinaia di migliaia di chilometri, scusa sai, cara Ansa, vorrei informarti con 380.000 chilometri si arriva sulla luna. E poi guardate che linguaggio viscido, percorrere centinaia di migliaia di chilometri per riuscire a sottoporsi ad un intervento per riuscire a sottoporsi ad un intervento!!! Come se fosse un’appendicite o un’operazione per risolvere un loro problema di carattere sanitario, Ansa non dice che alcune donne americane percorreranno chilometri per andare a far fuori un bambino, no semplicemente per fare un intervento.

Naturalmente i soliti Stati frequentati dai radical chic ossia California e New York si sono già resi disponibili ad accettare donne provenienti da altri Stati, penso che in quegli Stati ci sia già chi si tufferà nel nuovo business, nasceranno cliniche specializzate che lavoreranno a ritmo continuo, su tre turni, come in una fonderia. Non oso pensare anche al business dello smaltimento.

I cosiddetti Vip, attori vari, uomini d’affari che notoriamente conducono vite irreprensibili, naturalmente non solo si sono già violentemente schierati contro questa sentenza della Corte Suprema, ma hanno usato i termini più volgari per descriverla.

Ed in Italia cosa dicono i nostri politici? Le loro dichiarazioni sono perlomeno vomitevoli. Riporto sempre dall’Ansa:

Ovviamente Emma Bonino per la quale l’America le “ha dato una grande delusione”.

Per Dacia Maraini si tratta senza dubbio di "una decisione che fa passi indietro rispetto ai diritti umani", questa penso sia la perla delle perle, per Dacia Maraini quindi togliere la vita ad esseri umani durante la gestazione rientra nel novero dei diritti umani, complimenti!

Ma sentiamo i nostri politici: per Roberto Speranza l’aborto è un progresso e “Dobbiamo continuare a batterci ogni giorno perché non si torni mai più indietro”

Analoga la dichiarazione di Enrico Letta secondo il quale non dobbiamo ritenere che "i diritti siano un qualcosa di scontato" insomma anche per lui è un diritto, non è un diritto la vita, è un diritto toglierla.

Eccezionale Giuseppe Conte, sentite "il diritto all'interruzione di gravidanza è da annoverare tra le conquiste sociali su cui non è possibile fare passi indietro".

Non si distinguono nemmeno Anna Maria Bernini di Forza Italia e Matteo Salvini della Lega.

Dico voi speravate che perlomeno Giorgia Meloni … macché figuriamoci anche lei sentite cos’ha dichiarato: "vaneggia" chi pensa che il suo partito lavori all'abolizione della legge.

Io direi, cara Giorgia, che vaneggia chi ti ritiene una alternativa a questo Governo.

Ma torniamo agli Stati Uniti.

Ho visto un breve filmato, che vi invito a guardare mettendo il link in descrizione, un filmato tratto dal canale del Dr. Divago che si riferisce ad una di queste manifestazioni che si è svolta a Chicago.

Ebbene è esilarante vedere come molti di questi manifestanti favorevoli all’aborto sotto un sole cocente indossino la mascherina, la mascherina capite il quoziente di intelligenza di queste persone?

Molti di loro, donne e uomini erano particolarmente obesi, ma evidentemente non temono le malattie numerose e gravissime alle quali si espongono essendo in sovrappeso, temono solo il Covid e quindi portano la mascherina, questo vi dice tutto del quoziente di intelligenza di quelle persone che manifestavano.

Queste e questi manifestanti, poi, come potete ascoltare, ripetono ossessivamente il loro slogan ossia:

My body my choice

Ossia sul mio corpo decido io, perfetto, questi manifestanti sono talmente stolti che non si accorgono neppure che io stesso sottoscriverei quello slogan, ossia sul mio corpo decido io, ma su quello di mio figlio no!

Io posso anche decidere consciamente di suicidarmi, ma non ho il diritto di togliere la vita a chicchessia.

E per concludere, per chi mi chiede quale sia la mia posizione su questo tema, io l’ho già espressa, ma non mi sottraggo a ripeterla.

Per me nessuna persona al mondo può avere il diritto di togliere la vita ad altri, quindi sono contrario all’aborto per qualsiasi motivo così come sono contrario alla pena di morte.