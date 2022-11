Sono talmente tanti gli ascoltatori che me lo chiedono che mi sento quasi “costretto” a tornare sull’argomento Meloni, nuovo Governo e comunicazione.

Io continuo a ribadirlo, non sono tanto ingenuo da non capire che il ruolo condiziona il comportamento di una persona, perdonatemi, ma è proprio banale.

Non mi metto il tight ed il papillon (a parte che non li ho neppure) se devo andare a zappare in giardino, così come ad un matrimonio non mi presenterò con delle bermuda.

E per rifarmi alla Meloni capisco che non può oggi, in veste di Presidente del Consiglio, utilizzare lo stesso linguaggio e la stessa comunicazione che usava cinque o sei anni fa, quando poteva essere una semplice parlamentare di un piccolo partito dell’opposizione.

Queste premesse, perdonatemi, ma diamole per acquisite. Detto questo, però, non posso apprezzare neppure chi arriva a dire il contrario di quel che pensa solo per fini elettoralistici o per raggiungere certe posizioni di prestigio.

Per questo posso essere tacciato di ingenuità? Direi di no! Magari non sono un politico, ecco, magari un politico, per un voto in più, venderebbe anche l’anima al diavolo, anche se spero e mi auguro che non sia così.

Qualora, però, fosse così, ossia qualora qualcuno pensasse che sia lecito in politica dire l’opposto di quel che si pensa soltanto per ottenere maggiori consensi … beh, non mi trovo d’accordo.

Ed allora arriviamo a noi, io nel video dal titolo “Ecco quel che diceva la Meloni” vi ho riportato alcuni tweet scritti dalla Meloni nel 2016/2017.

Ebbene da quei tweet si rilevava inconfutabilmente che lei è perfettamente a conoscenza del’assurdità dell’euro, e delle nefaste conseguenze che il nostro Paese continua a subire in seguito alla sua adozione.

Quando scrive in quel tweet: noi crediamo che l’euro sia una moneta sbagliata, che ha arricchito la Germania ed impoverito gli altri Stati europei, e per questo destinata ad implodere presto dimostra di conoscere perfettamente le conseguenze di carattere economico che ha avuto l’introduzione della moneta unica.

Se proprio devo fare una analisi puntuale di quanto scritto dalla Meloni, direi che avrei usato altri termini, ad esempio non avrei definito l’euro una moneta “sbagliata”, fra l’altro terminologia usata spesso anche da Salvini, perché “sbagliato” è un termine che può generare fraintendimenti.

Ossia una cosa può essere sbagliata perché sono stati commessi degli errori nella costruzione, per quanto riguarda l’euro, si potrebbe ritenere che sia una moneta “sbagliata” perché, ad esempio, sono stati utilizzati dei errati rapporti di cambio fra le monete.

Invece non è così.

E’ il concetto stesso di moneta unica utilizzata da Stati diversi ad essere un concetto di per sé assurdo. Di fatto la fusione di due o più monete avviene fissandone il cambio, e non esiste un solo motivo logico per cui si debba fissare d’imperio un rapporto di cambio fra le monete di Paesi hanno economie differenti.

Quindi l’euro non è una moneta “sbagliata”, ma una moneta “assurda”, a meno che, naturalmente, i Paesi che hanno messo in comune la moneta non si fondano fra di loro. A quel punto, ovviamente l’euro diventerebbe una moneta logica, in quanto espressione di un singolo Stato.

Uno Stato, una moneta.

Per il resto a quel tweet avrei tolto l’ultima parola, ossia “presto”, dire “destinata ad implodere” è correttissimo, perché la divergenza delle varie economie è un fenomeno destinato inevitabilmente a continuare, quindi la fine non potrà che essere l’implosione, purtroppo, però, “presto” è solo un auspicio.

Ma il fatto che la Meloni abbia postato quel tweet, il fatto che abbia scritto che l’euro ha arricchito la Germania ed impoverito gli altri Stati europei, ripeto, dimostra inconfutabilmente che la Meloni è perfettamente a conoscenza delle nefaste conseguenze di carattere economico e sociale, che il nostro Paese ha avuto, e continua ad avere, per aver aderito alla moneta unica.

Ebbene, allora, cosa avrebbe dovuto dire ora che è diventata Presidente del Consiglio?

Ora che lei è diventata Presidente del Consiglio capisco che non poteva, nel suo primo discorso alla Camera, dire espressamente che l’Italia avrebbe abbandonato l’eurozona perché è assurdo per Stati diversi utilizzare una moneta unica, ma certamente poteva, anzi, doveva evitare di lodare in maniera sperticata l’Unione europea.

Personalmente non avrei mai detto che Il PNRR è un’opportunità straordinaria di ammodernare l’Italia. Così come non avrei detto che i 68,9 miliardi sono a fondo perduto perché non è vero, quelli sono soldi nostri.

Dicendo che sono a fondo perduto si veicola l’idea, totalmente infondata, che gli altri Paesi europei ci regalino questi 68,9 miliardi, sia ben chiaro che nessuno ci sta regalando neppure un euro.

L’altro aspetto, a mio avviso ancora peggiore, è quella fedeltà cieca ed incondizionata nei confronti dell’Atlantismo, anche quella manifestata nel suo primo discorso alla Camera.

Non sto a ripetere le parole che la Meloni ha pronunciato sul tema, nel suo discorso programmatico con il quale ha chiesto la fiducia alla Camera, a mio modo di vedere parole del tutto inascoltabili.

Insomma capisco la prudenza, ma questa non si può chiamare prudenza, quella di oggi è proprio una dichiarazione di fedeltà assoluta, totalmente fuori luogo e totalmente contraria a quanto da lei sostenuto sempre sul tema sanzioni, otto anni fa, in Parlamento, ma stavolta dai banchi dell’opposizione.

Ed allora, mi chiederete, cosa avresti detto tu se fossi stato al suo posto.

Beh, mi verrebbe da citar Badoer

Un bel tacer non fu mai scritto.