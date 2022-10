Mi scrive JP e, come promesso, mi invia copia delle schede elettorali con le quali si voterà nella sua Contea in California.

Mi scrive JP e, come promesso, mi invia copia delle schede elettorali con le quali si voterà nella sua Contea in California. Le foto che mi manda non sono di buona qualità, ma insomma non è importante, lui vuole che ve le mostri, ma sarebbero difficilmente leggibili, ma insomma l’importante è dirvi come sono composte.

Vi leggo anche, l’antefatto della lettera che mi manda JP che dovrebbe essere rivolta solo a me, ma non c’è nessun problema, mi scrive infatti:

Ciao Giancarlo, sono arrivate le schede elettorali Sabato. La porcata democratica c'è. Prima ti scrivo la lettera e poi ti mando le foto così le potrai mostrare ai tuoi ascoltatori.

Ripeto, magari ve ne mostrerò una, ma non penso che sia leggibile … comunque …

Partiamo

Caro Giancarlo e cari ascoltatori, venerdì sono cominciati ad arrivare i soldi . La gente, che era un po’ delusa dai democratici, vedendo i soldi, improvvisamente si è un po' rasserenata. Al momento sono arrivati solo alla classe media, ossia a chi guadagna circa 500 mila dollari all'anno.

Per gli "affecionados " dell'assegno del welfare ancora no. Questo perché se gli danno i soldi subito questi nel giro di pochi giorni se li mangiano tutti nei modi che vi ho già descritto in altri video. Per cui meglio aspettare gli ultimi 10 giorni così la memoria per il regalo ricevuto sarà più fresca.

Ma i soldi non bastano.

Ora cari signori c’è una novità che non si vedeva da 30 anni a questa parte, nel mio Stato ovvero la California ogni democratico ha uno sfidante repubblicano. Si perché per 30 anni la scelta era tra un democratico e un democratico.

La botta di DeSantis ha aperto molti occhi. Ora quelli che votano democratico, che sempre in bocca avevano la parola "accoglienza" non ce l’hanno più.

A Chicago e New York è emergenza pura per il problema clandestini. Greg Abbot persona molto generosa sapendo che i democratici adorano i clandestini gli ha riempito le loro città, dicendogli: “Per carità non ringraziatemi lo faccio molto volentieri , so che a voi piacciono. Cosi ho pensato di farvi un favore mandandoveli, no non dovete rimborsarci le spese per gli autobus a noi basta sapere che siete contenti”.

Ritorniamo alle schede elettorali. Mi scuso ma il figlio era occupato e mi ha scattato solo tre photos. Comunque queste basteranno a darvi una idea.

Per il nostro midterm abbiamo molti da eleggere. Il Governatore, addirittura un senatore e uno al Congresso. Quello del Senato attuale che abbiamo è un medico che non pratica ma che ha ricevuto molti finanziamenti per la sua campagna elettorale da grosse aziende farmaceutiche. Stranamente negli ultimi due anni si e' molto arricchito. Chissà perché. Forse è uno bravo ad investire in borsa? Oppure bisogna pensarla alla Giulio Andreotti? Io sarei portato per la seconda. E voi?

Come sapete si voterà da noi per via postale. (ripetilo Giancarlo da NOI nella mia contea).

Però hanno aggiunto una stranezza i democratici. Sì perché tu Giancarlo gli mostrerai una novità che i democratici hanno aggiunto.

Da noi bisogna riempire un ovale che tu gli hai mostrato. Se per caso uno "dovesse " sbagliarsi , ripeto "dovesse" sbagliarsi che farà? Basterà che con una croce sbarri il primo voto,riempia l'ovale di un altro candidato e ci metta vicino "YES".

Qui siamo tutti restati sbalorditi. Perché una cosa del genere faceva la scheda nulla, questo da sempre.

Ora i voti postali verranno aperti tutti assieme e a pacchi le schede verranno consegnate non subito ma lasciate in un deposito.

Ora io forse sarò diventato troppo Andreottiano ma qui a pensare male farò peccato ma mi sa che ci azzecco. Si perché basta che uno metta la croce sopra un voto cambi il candidato e ci scriva YES di fianco.

Così il voto va ad un altro. Chi controllerà? Nessuno. Basta la fiducia hanno detto.

Non penso di stupire nessuno se vi dico che i repubblicani non volevano questa cosa ma i democratici si sono battuti per questo, hanno detto che cosi i voti sono più sicuri. Si ma bisogna vedere per chi.

Tra le tante cose loro hanno sempre in bocca la parola "Safety First", chiedetelo al mio Texan friend Federico e alla Daniela che vive come dice sempre lei nel " Bidenstain " Ovvero il Delaware. Stato di "Dipstick Joe".

Attenti ai politici democratici, quando avete a che fare con loro dovete sempre avere il fondo schiena a contatto con il muro.

Come detto "Safety First ".

Due cose ancora. Un tuo ascoltatore mi ha chiesto di Trump perché è un bel po’ che non ne parlo. Il signore ha ragione perche è importante soprattutto perché con l’anno nuovo cominceranno le candidature per le primarie per la White House.

Spero nei prossimi due o tre giorni di avere disponibile il video della "Cruise Fest" della nostra città. Molte macchine d'epoca e nuove. Molti motori V 8 con più di 1000 HP. Tutta gente non radical chic . Tutta gente che vota repubblicano. Infatti i miei concittadini si arrabbiano quando fanno queste manifestazioni perché gli chiudono le strade. Pero quando c'e la manifestazione LGBQ allora possono chiudere tutte le stare e tutti sono contenti (meno io).