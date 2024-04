La crisi della Lega

Dai primi sondaggi sulle intenzioni di voto emerge un dato che si sta sempre più consolidando: il sorpasso di Forza Italia nei confronti della Lega.

Un dato senza dubbio sorprendente. Ricordate? Certo non sono passati neppure dieci mesi dalla scomparsa di Silvio Berlusconi.

Era il dodici giugno e tutti ci chiedavamo se Forza Italia sarebbe sopravvissuta senza il suo leader, anzi senza il suo creatore.

Il primo partito “personale”, sarebbe sopravvissuto alla scomparsa del suo creatore? Berlusconi oltretutto provvedeva ad ogni necessità economica, nei confronti del partito vantava un credito imponente.

Ma non solo, il suo naturale successore, ossia Antonio Tajani, era considerato un politico di seconda se non di terza fascia. Berlusconi lo aveva mandato in Europa, come si fa con i politici considerati inutili.

È stato per sei anni Commissario europeo, successivamente Presidente del Parlamento europeo, poi è tornato in Italia ed è stato eletto parlamentare nelle ultime elezioni nazionali, quelle del 25 settembre 2022.

Tajani, sembrava proprio l’antitesi di Berlusconi, tanto carismatico e vulcanico il Cavaliere, quanto modesto e riservato il suo successore.

Quindi l’apprezzamento di Forza Italia, rilevato in continua crescita dai sondaggisti, potrà pure risultare sorprendente, ma deve pur avere delle motivazioni.

Ed in effetti, probabilmente tutti noi avevamo sottovalutato un fattore che comunque, elettoralmente, aveva un peso, mi riferisco all’anti-Berlusconismo.

Di fatto ritengo che anch’io non abbia dato la giusta rilevanza a questo fenomeno, in parole povere c’era una certa percentuale del voto moderato, un elettorato certamente contrario alla sinistra, ma che non votava Forza Italia proprio per la presenza di Berlusconi considerato un personaggio istrionesco, e per questo non apprezzato.

Quindi Forza Italia ha recuperato una parte di elettorato che forse si era allontanato dalla politica perché non voleva votare a sinistra, ma non trovava nello schieramento di Centrodestra un’alternativa adeguata.

Ma a mio avviso questo aspetto, che pur ha la sua rilevanza, non è in grado di giustificare il netto sorpasso che i sondaggisti attribuiscono a Forza Italia nei confronti della Lega.

In altre parole, questo sorpasso non è attribuibile solo ad un numero maggiore di voti a favore di Forza Italia, ma anche ad un minor numero di voti per quanto riguarda la Lega.

Salvini sta cercando di smarcarsi da Forza Italia, ma soprattutto da Fratelli d’Italia, tuttavia forse lo fa troppo timidamente.

Occorre infatti fare anche questa riflessione.

Indubbiamente l’exploit di Fratelli d’Italia alle politiche del 2022 è stato dovuto al fatto che il partito della Meloni non aveva partecipato a quell’accozzaglia melmosa del Governo Draghi.

Al momento tuttavia non si spiega come mai, sempre guardando i sondaggi, Fratelli d’Italia non pare stia perdendo consensi nonostante di fatto il Governo Meloni sia la perfetta prosecuzione del Governo Draghi.

La Meloni, una volta sbarcata a Palazzo Chigi, non ha avuto solo il demerito di aver fatto l’esatto contrario di quanto sosteneva dai banchi dell’opposizione, la cosa peggiore è che continua a sostenere di essere pienamente coerente con il proprio programma elettorale.

Insomma pensavo che solo Renzi riuscisse a mentire a questi livelli, invece, purtroppo, devo riconoscere che anche la Meloni è sulle orme del Bomba.

Ma torniamo alla Lega. Ritengo che se le elezioni europee dovessero essere ancora un flop per il Carroccio, probabilmente si potrebbe ipotizzare anche un possibile game over per Salvini.

Certo, i nomi che si fanno per la sua successione sono imbarazzanti, uno su tutti quello di Fedriga, personaggio veramente mediocre (avete capito che come spesso mi succede cerco di utilizzare eufemismi).

Personalmente ritengo che la Lega dovrebbe ricercare voti all’interno dell’astensione, ma non ce la fa, un esempio per tutti.

Salvini ha detto una cosa che riterrei banale ed evidentemente sacrosanta, all’indomani delle elezioni in Russia ha detto che i risultati elettorali vanno sempre rispettati, una dichiarazione ripeto ovvia e banale.

Ebbene ha quasi dovuto chiedere scusa per quello, il mainstream non perdona e se vuoi star dentro nelle stanze nobili, questo è il prezzo da pagare, ossia occorre ubbidire e rimanere sottomessi.

Sapete che non mi piace assolutamente essere scurrile, ma se dovessi parafrasare un celebre slogan diventato famoso ai tempi della Lega di Bossi, oggi direi che la Lega … si sta afflosciando.

Anticipo un primo appuntamento per quanto riguarda il mio impegno politico. Sabato prossimo ossia il 6 aprile sarò a Roma, per tutti, romani e non romani, che volessero magari conoscermi personalmente e scambiare amabilmente quattro chiacchiere sabato 6 aprile dalle 14 alle 16 zona Teatro Quirino, ma domani sarò preciso.