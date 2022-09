Se non direttamente economia, che attualmente si insegna solo negli Istituti Commerciali, personalmente renderei obbligatorio l’insegnamento della geografia politica ed economica in tutti gli istituti, ed in tutti i licei.

Insomma alla elementari ed alle medie, lo so che adesso si chiamano scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, ma fatemi dire come si diceva ai miei tempi, dicevo allora che alle elementari ed alle medie, come già accade, dovrebbe essere insegnata la geografia come tutti la intendiamo, con le montagne, i fiumi, le città e così via.

Alle superiori invece andrebbe insegnata quella che ho definito “geografia politica ed economica” che non significa solo sapere che forma di Governo hanno i diversi Stati, ma per esempio a quali Organizzazioni internazionali hanno aderito, e dal punto di vista economico conoscere alcuni indicatori macroeconomici fondamentali come l’andamento del PIL, il reddito medio pro capite e come queste condizioni economiche, nei vari Paesi, si sono sviluppate negli anni.

I nostri ragazzi verrebbero quindi a conoscere un po’ di più il mondo e ciò che fa girare il mondo.

Una delle cose che capirebbero, e che non è assolutamente scontato, è che la maggior parte, non dico la quasi totalità, ma insomma buona parte dell’energia che un Paese utilizza è dovuto alle imprese.

Noi, tendenzialmente, pensando al fatto che in una casa abbiamo bisogno in alcuni mesi del riscaldamento ed in alcuni mesi del raffreddamento e per dodici mesi l’anno, utilizziamo un numero sempre maggiore di elettrodomestici a partire dal frigorifero, e poi la lavatrice, la lavastoviglie, il forno, la televisione, il computer, l’illuminazione ecc. ecc., insomma avete capito un utilizzo continuo di energia elettrica.

E constatando che le case di abitazione sono molte di più delle aziende, riteniamo, erroneamente, che la maggior parte dell’energia sia utilizzata dalle famiglie.

Naturalmente, come ho già anticipato, questo non è vero, di gran lunga la maggior parte dell’energia è utilizzata dalle imprese.

Ed in questi ultimi giorni anche molte persone se ne sono rese conto avendo visto pubblicare sul web le bollette di aziende anche da un milione di euro.

Certo, se un’azienda riceve una bolletta da un milione di euro, non è un’aziendina o un artigiano, è chiaramente un’azienda di una certa dimensione, tuttavia fino all’anno scorso per gli stessi consumi riceveva una bolletta da meno di duecentomila euro.

Comunque certamente ci sono imprese che ne consumano di più ed altre meno. È diventato usuale in questi giorni parlare di aziende energivore, un brutto termine che letteralmente vorrebbe dire che “mangiano” energia. Io non sarei dell’idea neppure di dire che consumano energia, ma preferisco dire che utilizzano energia.

In ogni caso ci siamo capiti, e quali sono quelle aziende energivore?

Dovremmo qui entrare nel dettaglio dei settori aziendali, sappiamo per esempio che le aziende che producono legno e carta hanno necessità di utilizzare tanta energia, ma non addentriamoci nel particolare, rimaniamo ad un livello più generico possiamo e diciamo che le aziende che utilizzano più energia sono le aziende manifatturiere, quelle che producono manifattura, ossia merci, beni.

Ed allora chi oggi subisce i danni maggiori dallo spropositato aumento del gas sono proprio i Paesi nei quali più sviluppata è l’industria manifatturiera, e quindi, per quanto riguarda l’Europa, essenzialmente Germania ed Italia.

Passatemi la brutalità, ma se della Germania può fregarmene poco o nulla, la stessa cosa non posso dire per l’Italia.

Una parentesi. Sul web si legge di persone che vedono in questa situazione quasi una giustizia divina, o se volete il karma che va a colpire quegli industriali che fino a qualche mese fa lasciavano a casa i lavoratori che non volevano inocularsi il siero.

Allora, figuratevi cosa possa pensare io di quegli imprenditori che salutavano con favore le demenziali iniziative del Governo, hanno tutto il mio disprezzo.

Tuttavia, non posso ignorare che ogni italiano che ha un problema, certo, principalmente è un problema suo, ma, finché vorrò risiedere in questo Paese, in minima parte, se volete in infinitesima parte, ma è anche un problema mio.

Banalmente, dato che non possiamo lasciar le persone in mezzo alla strada, lo Stato si troverà costretto ad aiutare queste persone che rimangono senza lavoro, e come agirà? Probabilmente aumentando le sue entrate, ossia aumenterà la pressione fiscale ed ecco che anch’io, seppur in parte, vengo interessato da questo problema.

Oggi poi il problema non è come quelli che abbiamo visto ed affrontato in passato, oggi il problema è gigantesco!!!

E le associazioni imprenditoriali, Confindustria in primis, stanno lanciando veri e propri allarmi, a rischio c’è praticamente tutta l’industria manifatturiera italiana.

Le associazioni confindustriali delle quattro regioni che sorreggono l’Italia, ossia Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna hanno comunicato dati inesorabili.

Riporto da un articolo apparso su “Il Fatto Quotidiano”:

“Dal 2019 al 2022 il totale dei costi di elettricità e gas sostenuti dal settore industriale delle quattro regioni ammontava a circa 4,5 miliardi di euro, mentre nel 2022 gli extra-costi raggiungeranno – nell’ipotesi più ottimistica rispetto all’andamento del prezzo – una quota pari a circa 36 miliardi di euro che potrebbe essere addirittura superiore ai 41 miliardi nello scenario di prezzo peggiore”.

Capite bene che la situazione è economicamente intollerabile, alle aziende non rimane altra scelta che fermare la produzione lasciando i lavoratori in cassa integrazione.

Chiudo questo video con una considerazione che ritengo molto importante e sulla quale vi anticipo che certamente tornerò in maniera più esaustiva.

Ricordate certamente Monti che diceva esplicitamente, non in riunioni a parte chiuse, lui faceva queste esternazioni proprio in diretta televisiva.

Diceva che le crisi servivano agli Stati per imporre limitazioni alla sovranità.

Per alcuni, quindi, questa, che si prospetta come la più grande crisi di sempre, può essere utilizzata per arrivare alla resa dei conti, l’Unione europea potrebbe utilizzare questa crisi epocale per giungere al passo finale, riunire tutti gli Stati, non in una semplice unione come quella attuale, ma proprio in un solo Stato Federale, insomma gli Stati Uniti d’Europa che decreterebbero davvero la fine per il nostro continente.

Naturalmente non dobbiamo permetterlo, anzi dovremmo essere noi ad utilizzare questo crisi epocale per metter fine per sempre a questa Unione europea.