Martedì 12 luglio 2022 ore 14 e 46, un euro viene cambiato a 0,99981 dollari, non potremmo dire un momento storico perché il cambio fra euro e dollaro era andato sotto la parità, ossia un dollaro valeva più di un euro, dicevo il cambio fra euro e dollaro era stato sotto la parità per ben tre anni e per la precisione dal dicembre 1999 al dicembre 2002.

Attenzione alle date, dicembre 1999, dicembre 2002 la crisi dei titoli tecnologici, la bolla del Nasdaq.

Da allora, ossia dal dicembre 2002, l’euro ha sempre avuto un valore superiore al dollaro e, sempre per la precisione, raggiunse il suo massimo nell’aprile del 2008 quando il cambio arrivò addirittura a 1,60 ossia per avere un euro ci volevano 1 dollaro e sessanta centesimi.

Ma attenzione anche in questo caso notate la data, aprile 2008 scoppio della bolla dei mutui subprime.

Ebbene cosa è accaduto ieri sui mercati valutari dopo le 14 e 46 quando viene scambiato un dollaro sopra la parità, oppure potremmo dire, il che è la stessa cosa, quando viene scambiato un euro sotto la parità?

Ebbene accade che l’euro rimbalza, come si usa dire in gergo, certo non è un rimbalzone nel momento nel quale sto registrando il video il cambio è a 1,008, quindi ancora molto vicino alla parità.

Comunque ciò che per noi è importante, ciò che ci interessa sapere, sono i motivi per i quali il cambio euro dollaro è sceso così tanto.

Tanto per avere un raffronto, quel cambio era a 1,22 a giugno dello scorso anno, quindi in poco più di un anno ha perso oltre il 20%, quindi, dicevo, a noi interessa conoscere i motivi di questo repentino calo.

Ed a mio avviso i motivi sono essenzialmente due.

Il primo è che la Federal Reserve, ossia la Banca Centrale degli Stati Uniti ha alzato i tassi ben prima della Bce, anzi a dire il vero la Bce non li ha ancora alzati, quindi si è verificato un gap piuttosto significativo fra i due tassi di riferimento, quello appunto degli Stati Uniti e quello europeo.

Il secondo motivo, a mio avviso, è ancora più importante del primo, ed è la crisi economica nella quale sembra stia scivolando, o forse è già scivolata la Germania.

Obiettivamente il valore dell’euro è molto influenzato dall’andamento dell’economia tedesca, o potremmo dire dal marco, sapete che io amo dire così, ma non è solo un vezzo il mio, è qualcosa di corretto dal punto di vista economico.

Ossia lo ribadisco per l’ennesima volta, l’euro non è una moneta unica, ma un sistema di cambi fissi. Questa non è una considerazione di poco conto, è invece una attenta valutazione, una analisi corretta e fondamentale.

In pratica è come se continuassero ad esistere le monete nazionali, marco, lira, franco, fiorino ecc. ecc., ma il loro valore, ossia il valore di cambio fra queste monete nazionali, fosse, come nella realtà è avvenuto, stato fissato alla mezzanotte del 31 dicembre 1998 e non più variato.

Quindi il loro valore di cambio non è più quello corretto, ossia quello fissato dal mercato, ma è il valore di oltre vent’anni fa, non quello attuale.

È come se mi fossi scattato una fotografia il 31 dicembre del 1998 ossia quasi 24 anni fa e nel mostrarvela vi dicessi: quello sono io, e no! Certo sono sempre Giancarlo Marcotti, ma quello ero io quasi 24 anni fa, oggi (ahimé) sono diverso.

Quindi, torniamo a noi. La forza della Germania, per essere precisi dovremmo di dell’economia tedesca, di gran lunga la maggior beneficiaria dell’introduzione dell’euro, comunque insomma la forza della Germania ha sempre sorretto il valore dell’euro ed oggi che l’economia tedesca sta soffrendo e soprattutto che le previsioni per il suo futuro non sono per nulla rosee, ecco che l’euro inevitabilmente si deprezza.

Potremmo proseguire con l’analisi e chiederci il perché, ossia perché l’economia tedesca sta andando in crisi e le previsioni non sono rosee.

La risposta non è per nulla difficile, anzi direi che è del tutto evidente, direi banale. Il motivo della crisi è dovuto essenzialmente alle sanzioni nei confronti della Russia ed alle difficoltà nell’approvvigionamento delle fonti di energia.

Quindi, mi direte, ma scusi sa Dr. Marcotti, ma se la crisi tedesca deriva principalmente da una loro decisione perché non cambiano quella decisione, perché non tornano indietro tolgono le sanzioni alla Russia e quindi cambiano la loro decisione?

Ma semplicemente non cambiano la loro decisione perché non l’hanno presa loro quella decisione, l’hanno presa gli Stati Uniti … e loro si sono adeguati.

Ed allora mi chiederete ancora, ma perché si sono adeguati a questa decisione presa dagli Stati Uniti se va contro i loro interessi?

Ed anche in questo caso la mia risposta è scontata, banale, vi rispondo infatti: ma voi sapete per caso quante basi americane ci sono in Germania?

Ma non solo, magari quel numero lo sapete, ma vi faccio una domanda alla quale certamente non saprete rispondermi ed ossia: sapete cosa c’è dentro a quelle basi americane, intendono naturalmente sapete che tipologia di armamenti sono confinate in quelle basi?

Questo è il problema!

Naturalmente il discorso, pari pari, andrebbe fatto anche per l’Italia.

L’Europa avrebbe potuto essere il Continente di gran lunga più prospero al mondo se avesse stretto forti legami con la Russia, un Paese sconfinato che ha nel suo territorio esattamente tutto ciò che manca al resto d’Europa!

Naturalmente questo avvicinamento fra l’Europa e la Russia, che io ora ho auspicato, sarebbe invece stato deleterio nei confronti dell’Unione Sovietica che era evidentemente uno Stato imperialista che oltretutto aveva abbracciato una dottrina economica totalmente fallimentare.

Ma ora che è implosa l’Unione Sovietica e la Russia ha totalmente ripudiato mire imperialiste ed ha abbracciato una dottrina economica certamente molto più “occidentale”, proprio quando noi stavamo per avvicinarci alla Russia, ecco cosa è accaduto.

Insomma la Nato, non fatemi dire altro.