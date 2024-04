La crisi immobiliare? Peggio del 2008!

Ricordiamo tutti quando subissata da una montagna di debiti il secondo più grande gruppo immobiliare cinese, Evergrande, ha dovuto invocare il capitolo 15 del codice fallimentare statunitense, di fatto una bancarotta.

Eppure ancora pochi anni fa il fondatore risultava la trentaquattresima persona più ricca al mondo con un patrimonio di 21,8 miliardi di dollari.

Le ultime notizie risalgono a un paio di mesi fa quando il tribunale di Hong Kong ne ha ordinato la liquidazione. Posso solo immaginare cosa implicherà una simile liquidazione, sembra che Evergrande avesse la bellezza di 1.200 aziende progetto, capite che ognuna di queste società avrà creditori, nazionali ed esteri, avrà azionisti, avrà amministratori, insomma un caos.

Ed ovviamente si giustifica così anche l’andamento della Borsa di Hong Kong sulla quale era quotato questo colosso del ramo immobiliare.

Gli analisti, e chiarisco subito anch’io, perché naturalmente occorre essere corretti, ripeto quindi, io ed un gran numero di analisti avevamo ritenuto che quella crisi immobiliare fosse un fenomeno principalmente interno alla Cina, anche perché le crisi immobiliari sono un effetto tipico delle economie che si erano sviluppate in tempi rapidi.

I boom economici facilmente comportano la formazione di fenomeni speculativi, e chi più della Cina negli scorsi decenni aveva visto una crescita economica strepitosa.

Certo le avvisaglie che la crisi immobiliare non si sarebbe fermata al colosso asiatico li abbiamo avuti molto presto, ricorderete infatti la crisi di alcune banche di medie dimensioni negli Stati Uniti, Banche che erano particolarmente esposte proprio nel settore immobiliare.

In Occidente, tuttavia, si era cercato di minimizzare la problematica sostenendo che la crisi riguardava esclusivamente gli immobili commerciali, e non toccava il settore residenziale.

Ma è banale ricordare che il settore economico che maggiormente soffre per gli alti tassi di interessi è ovviamente il settore immobiliare, ed il fatto che tutte le Banche Centrali abbiamo mantenuto più a lungo del previsto una politica monetaria restrittiva non ha certo aiutato il comparto.

Ed ecco che adesso non si possono più nascondere le varie problematiche che stanno emergendo, così anche i media mainstream si sono trovati costretti a parlare apertamente di una crisi immobiliare che riguarda anche il nostro Paese.

Il Corriere della Sera, ad esempio, ha pubblicato un articolo dal titolo inequivocabile: **“Casa, passato il Superbonus crolla l’edilizia e il caro tassi affossa i nuovi mutui”, **un articolo nel quale viene riportato l’appello lanciato dal Presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, un appello che definirei raggelante: «Secondo il nostro centro studi – ha detto il Presidente Alessandro Gerotto - quest’anno rischiamo di fare peggio della crisi del 2008».

E noi il 2008 ce lo ricordiamo bene.

Ma d’altronde se al posto delle dichiarazioni preferiamo i dati … ebbene questi non sono migliori, ho i dati del Veneto, ma credo che quelli nazionali non differiscano di molto, i nuovi mutui sono scesi mediamente del 26,1% rispetto all’anno precedente. Qeusti i dati dei quattro trimestri -21,5%, -34,5%, -30,4 e -16,6%.

Naturalmente immaginatevi la ricaduta sull’occupazione, quando parliamo di crisi edilizia non dobbiamo limitarci alla categoria dei muratori, pensiamo agli impiantisti, ai cartongessisti, ai parquettisti, idraulici, falegnami, pittori, e che dire di tutti coloro che si occupano dell’aspetto commerciale, gli agenti immobiliari in primis e così via, a questi poi naturalmente vanno aggiunti tutti i fornitori di materiali.

Dati così negativi ovviamente hanno motivazioni diverse, ma certamente oltre a citare la difficoltà dell’accesso al credito, che per i noti motivi è sempre più costoso, il Presidente Gerotto fa una dichiarazione che ritengo davvero importante, sentite cosa ha detto il Presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili: “è sempre più difficile fare impresa, abbiamo abituato i clienti a pagare zero, quel “te lo regalo” del 110 ha avvelenato i pozzi”.

Ovviamente il Presidente Gerotto avrebbe dovuto parlare prima in questo modo, invece ovviamente aveva fatto comodo il 110, ora, però, dato che non esistono pasti gratis … viene presentato il conto.

Ebbene, domani, in occasione della festività pasquale non pubblicherò il consueto video giornaliero, colgo così l’occasione per fare a tutti voi i miei più sentiti auguri per una serena Pasqua.