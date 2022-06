Lo so che molti di voi oggi si aspettavano un video sull’uscita di Di Maio dal Movimento 5 Stelle, però, vi dico: abbiate pietà di me.

Lo so che molti di voi oggi si aspettavano un video sull’uscita di Di Maio dal Movimento 5 Stelle, però, vi dico: abbiate pietà di me. Parlare di certe miserie è davvero avvilente, però certamente nei prossimi giorni mi occuperò anche di quella notizia.

Oggi però voglio volare alto, affrontare temi geopolitici cruciali per il mondo intero, per gli equilibri planetari.

Siamo davvero in un momento storico potenzialmente decisivo, insomma a breve potrebbero esserci degli sconvolgimenti inimmaginabili.

Parto dalle parole del Vice presidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa Dmitri Medvedev il quale ha detto una frase che personalmente ho considerato banale, o comunque non particolarmente sorprendente.

Riferendosi alla richiesta dell’Ucraina di entrare a far parte dell’Unione europea e considerando il fatto che la procedura per entrare a far parte dell’Unione europea è molto macchinosa, quindi richiede parecchio tempo.

Medvedev ha semplicemente detto che magari prima che l’Ucraina entri a far parte dell’Unione europea potrebbe accadere che la stessa Unione europea non esista più.

Tra l’altro un evento che molti in Europa, ed io per primo, si augurano.

Chiariamo Medvedev ha detto che nei prossimi decenni possa scomparire l’Unione europea, non gli Stati europei, così ad esempio come è finita l’Unione Sovietica, non la Russia.

Quindi, ripeto, la dichiarazione di Medvedev poteva tranquillamente esser considerata quasi banale, chi può dire con certezza che fra 20 o 30 anni esisterà ancora l’Unione europea?

Ma i media occidentali invece hanno stigmatizzato la dichiarazione di Medvedev come se fosse un insulto.

In alcuni casi hanno pure descritto quella frase come … una minaccia! Ma dov’è la minaccia? Per me è un auspicio!

E passiamo al Presidente Putin, la cui dichiarazione, lapidaria, è una sferzata, una scudisciata nei confronti degli Stati Uniti: "L'era del mondo dominata dagli Usa è finita per sempre".

Insomma più chiaro di così come poteva essere? “E’ finita” dice Putin, non dice sta finendo, non dice sta per finire, dice “E’ finita!”, ma non basta poiché aggiunge anche “per sempre” anche qui non usa giri di parole, non dice “per il momento” o cose simili, dice “per sempre”.

E guardate, almeno questa è una mia opinione, che se Putin si espone facendo una simile dichiarazione, significa che è certo di quel che dice. Ed allora chiediamoci, perché possa esserne certo.

A mio avviso perché conosce la situazione nella quale versano gli Stati Uniti, ormai c’è un fuggi fuggi dagli Usa, un Paese che è costretto con elezioni farsa a nominare Presidente una persona non completamente in pieno possesso delle proprie facoltà, è chiaramente un Paese in totale declino.

Ma soprattutto Putin si permette di fare una dichiarazione simile perché ha capito di avere … non dico amici … non dico alleati, ma diciamo … soci, consociati molto forti e con ampie prospettive di crescita.

Gli Stati Uniti invece sono in totale declino e hanno come alleati un’Europa vecchia e malandata.

Quindi Putin sa quello che dice e sa di poter partire da una posizione di forza, oggi infatti sa che può fare a meno di clienti come i Paesi europei, sono i Paesi europei a non poter fare a meno di fornitori di materie prime come la Russia.

Straordinario il discorso che ha tenuto a margine del forum economico che si è svolto alcuni giorni fa a San Pietroburgo, il Presidente russo ha toccato tutti i temi caldi del momento, ma a me ciò che è rimasto maggiormente impresso è l’aver voluto sottolineare quel suo “rapporto personale di amicizia, nel vero senso della parola”, che lo lega al Presidente cinese Xi Jinping.

Come ho letto io quelle parole? Ebbene le ho lette non solo come un suo lasciapassare, ma come una sua vera e propria benedizione nei confronti di un’operazione che potrebbe risultare proprio la fine definitiva dell’egemonia degli Stati Uniti.

Mi sto riferendo alla possibile invasione di Taiwan da parte della Cina.

Il Presidente Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti non solo in una simile situazione aiuterebbero gli abitanti dell’isola, ma interverrebbero militarmente.

Ebbene, ciò che mi chiedo è: lo farebbero davvero? Oppure rimarrebbe solo una minaccia? Naturalmente non ho una risposta.

Ciò che però posso dire con certezza è che qualora, dopo averlo annunciato al massimo livello, non dovessero successivamente intervenire militarmente, e qualora intervenissero anche militarmente dovessero poi subire una cocente sconfitta da parte dell’esercito cinese, ebbene in entrambi i casi, ciò avrebbe come conseguenza la vera e definitiva fine del dominio mondiale degli Stati Uniti d’America.

L’Ucraina da una parte e Taiwan dall’altra sarebbero le tenaglie che schiaccerebbero gli Stati Uniti in una morsa dalla quale non potrebbero riprendersi.

Tuttavia ritengo che lo strapotere americano, sarà comunque destinato a finire con l’indebolimento al quale andrà incontro il dollaro.

La vera forza degli Stati Uniti, oltre naturalmente a quella militare è dovuta al possesso di una moneta che per decenni è stata utilizzata come moneta di riserva in tutto il pianeta, il venir meno di quel privilegio inevitabilmente porterà gli Stati Uniti ad un inevitabile declino.