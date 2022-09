Non so se essere felice o preoccupato, di sicuro l’Unione europea non è mai stata così vicina alla sua disgregazione, tuttavia i burocrati guerrafondai di Bruxelles pur di far rimanere in piedi il loro regime totalitario sono disposti a tutto anche alle cose più impensabili, agli eventi estremi.

Se c’è una cosa che il conflitto russo/ucraino ha messo in evidenza è … non solo l’ambiguità, ma proprio la falsità delle Istituzione europee.

Forse non c’era bisogno di questa conferma, lo sapevamo già, ma adesso non abbiamo solo la conferma abbiamo molto di più, abbiamo la certezza che pur di mantenere in piedi questo carrozzone, questo vortice che ha portato decine di milioni di persone alla disperazione, ebbene pur di far perpetrare questa assoluta schizofrenia, i vertici dell’Unione europea, succubi di Washington, sono disposti a tutto.

Le parole usate da Ursula Von Der Leyen sono di una gravità inaudita.

Ha detto che se le elezioni italiane non dovessero andar bene, ossia se gli italiani non votassero come vogliono loro, loro, i burocrati europei, hanno gli strumenti.

Gli strumenti per far cosa? Per ridurci alla fame e costringerci così a soggiacere ai loro voleri.

Ormai, ripeto, hanno buttato la maschera, la Von Der Leyen ha buttato la maschera.

Probabilmente Angela Merkel è stata l’ultimo baluardo, conosciamo tutti infatti i suoi buoni rapporti con la Russia, la sua conoscenza perfetta della lingua russa, ebbene, dal suo abbandono della scena politica l’avete più sentita nominare? Sparita! O perlomeno oscurata completamente.

E’ stato annunciato che nel 2024, ossia fra ben 2 anni uscirà in libreria le “Memorie Politiche” dell’ex Cancelliera, forse gli hanno impedito di far uscire ora quelle Memorie. Comunque.

Al suo posto hanno messo un burattino, Scholz che quando ha provato a dire qualcosa lo hanno zittito subito, ed ecco quindi che siamo arrivati a questa situazione.

Ormai, ripeto, la Von Der Leyen ha gettato la maschera, e ricordiamo che è in quel posto grazie ai voti decisivi avuti dagli europarlamentari del Movimento 5 Stelle, i quali certamente erano all’oscuro di tutto, figuriamoci sono dei ragazzi che sanno a malapena di essere al mondo, mentre certamente era a conoscenza di tutta la trama colui che ha detto e che ha imposto a questi ragazzi di votare per lei.

La Von Der Leyen ha gettato la maschera perché ormai ha esplicitamente mostrato il carattere autoritario, anzi direi autoritari stico.

Se fossi in vena di ironizzare definirei singolare il suo concetto di democrazia.

Il Concetto di democrazia che la Von der Leyen ha esplicitamente enunciato, è questo: io sono democratica, se tu non la pensi come me non sei democratico e quindi io ho tutto il diritto di prendere delle decisioni che ti penalizzano che ti danneggiano.

Capite che questo concetto di democrazia è la cosa più simile ad un regime totalitario.

Ebbene provate a leggere la storia della Germania negli anni venti, non in questi anni ’20 in quelli del secolo scorso, vi si gela il sangue nelle vene nel scoprirne le analogie, e tutti voi conoscete quali furono le conseguenze di quegli anni ’20.

Insomma, cari ascoltatori, so che non sto dandovi buone notizie proprio in questo momento, nell’immediata vigilia delle elezioni, ma questa è la verità dei fatti e dobbiamo guardarla in faccia la verità, non possiamo nasconderci.

Certo questo è l’ennesimo motivo in più per mandare un messaggio a Roma, dire che il popolo italiano non sopporta più di essere suddito di Bruxelles e Washington.

Andremo incontro a tempi duri, a qualcosa che non abbiamo mai affrontato nella nostra vita, ma non abbiamo neppure alternative, la posta in gioco non ci lascia scelte diverse, dobbiamo andare allo scontro.

Difendere a tutti i costi la nostra libertà e la nostra democrazia.