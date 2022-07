Molti di voi dopo il video da me pubblicato ieri nel quale avanzavo un paio di ipotesi sugli scenari che potevano aprirsi dopo le dimissioni di Draghi, molti di voi, dicevo, mi hanno chiesto un parere sul video pubblicato da Francesco Amodeo.

Ebbene, sapete come sono fatto, odio qualsiasi fraintendimento quindi voglio come di consueto essere chiaro e trasparente.

Personalmente sono un grande estimatore di Francesco Amodeo.

Certo siamo due persone diverse, non solo perché apparteniamo a generazione differenti, ma proprio per la nostra vita, per la nostra attività professionale.

Nella mia vita professionale io mi sono occupato quasi integralmente di finanza, mentre Francesco, dopo un’esperienza imprenditoriale, si è dedicato diciamo al giornalismo di inchiesta.

Ha scritto dei libri che hanno avuto anche un certo successo editoriale, ma al di là di queste considerazioni ciò sul quale non vorrei ci fossero dubbi è la mia stima nei suoi confronti.

Francesco è senza dubbio una persona di grande onestà, sia morale che intellettuale.

Io non ho mai fatto il giornalista, da una certa età in poi, mi sono limitato a condividere con i miei lettori ed i miei ascoltatori la mia esperienza in ambito intellettuale, mi è sembrato giusto condividere quanto la vita e soprattutto i libri e l’incontro avuto con persone di straordinaria cultura, mi avevano insegnato.

Chiaro quindi? Nessun fraintendimento. Ed ora veniamo a noi.

Io ho ascoltato il video di Francesco Amodeo, ma fatemi dire che non ha sostenuto una tesi rilevante, né tantomeno originale, anzi, mi spingerei nel dire che la tesi sostenuta è persino banale e nota a tutti.

Di fatto Amodeo ha sostenuto soltanto che in Occidente, quell’Occidente che ha sempre bisogno di trovarsi un nemico, dicevo in Occidente si sono create due scuole di pensiero, una vede la Russia come principale nemico, l’altra invece la Cina.

Questo, lasciatemelo ripetere, è del tutto risaputo, nessuna originalità.

Amodeo, però, non so se per avvalorare la sua tesi, che, ripeto, non aveva bisogno di essere avvalorata in quanto era evidente a tutti, ha messo assieme una serie di eventi con il chiaro intento di veicolare l’ipotesi che questi fossero concatenati fra di loro.

Ebbene a me ciò è sembrato indiscutibilmente una forzatura. Anche perché quella concatenazione di eventi non dimostra nulla.

Allora, dobbiamo dare per scontato che qualsiasi uomo politico possa avere nella sua vita professionale … scheletri nell’armadio, scheletri che i suoi detrattori ovviamente potrebbero far venire alla luce a tempo debito.

Io trovo difficile vedere un filo rosso fra le dimissioni di Boris Johnson, l’assassinio di Shinzo Abe, gli scandali in Germania e Francia e le dimissioni di Draghi.

E se anche fossero concatenati chi sarebbe colui che tira i fili? E quale sarebbe il suo obiettivo?

Senza dubbio Boris Johnson e Draghi erano i due leader europei più appiattiti sulle posizioni anti russe, ma la posizione di Boris Johnson era in bilico da diverso tempo, il suo esecutivo si sfaldava di giorno in giorno, quindi queste dimissioni potevano arrivare anche giorni prima o giorni dopo.

L’uccisione di Shinzo Abe poi mi sembra la più casuale, dobbiamo ricordare che in Giappone il nepotismo politico è ai massimi livelli.

Il padre di Shinzo Abe fu candidato a Primo Ministro, ma dovette abbandonare le velleità perché coinvolto in uno scandalo, la madre di Shinzo Abe era figlia e nipote di due Primi Ministri giapponesi, poiché fu primo ministro suo padre ma anche il fratello di quest’ultimo, quindi lo zio.

Shinzo Abe, inoltre era già stato due volte Primo Ministro una prima volta per un solo anno dal 2006 mal 2007 durò in carica invece molto più a lungo successivamente per ben 8 anni dal 2012 al 2020.

Era ancora parlamentare, ma a detta di molti la sua stagione come uomo politico di primissimo piano era ormai terminata.

La sua uccisione sembra poi possa davvero essere avvenuta ad opera di uno squilibrato.

I due scandali che hanno invece riguardato i leader di Germania e Francia, ossia Scholz e Macron hanno tempistiche molto diverse, quello tedesco è recentissimo, è scoppiato circa una settimana fa, mentre per quanto riguarda Macron lo scandalo Uber è vecchissimo, certo come tutti gli scandali viene tenuto in sordina per farlo scoppiare a tempo debito, ma comunque avviene quando in Germania nessuno nemmeno conosce Scholz.

Infine la questione Draghi. Obiettivamente se i senatori Cinquestelle non avessero lasciato l’aula Draghi non avrebbe avuto la scusa per dimettersi.

Insomma a mio avviso è una forzatura mettere in connessione questi fatti e vederli come elementi di un unico disegno.

Ma poi mettendoli pure in connessione che tesi andrebbero a sostenere?

Ripeto, che negli Stati Uniti, ma non solo, ci siano due fazioni contrapposte, l’una che vede il nemico nella Russia e l’altra nella Cina, è cosa risaputa e talmente banale da non aver bisogno di fornire delle prove a suffragare questa evidente verità.

E se volete un mio parere, naturalmente non mi sottraggo.

Io ritengo che nell’establishment statunitense qualcuno abbia temuto un avvicinamento, o meglio, una sempre maggiore dipendenza dell’Europa, ed in particolare della Germania, nei confronti della Russia.

Ricordiamo a tal proposito il Nord Stream, ossia il gasdotto che attraverso il Mar Baltico trasporta il gas russo in Germania, e da lì in gran parte dell’Europa.

È stato attivato nel 2011, ma praticamente subito è stato anche progettato un suo ampliamento, il cosiddetto Nord Stream 2 che è stato avversato in tutti i modi dagli Stati Uniti fino ai giorni nostri e quindi non è mai entrato in funzione.

L’attivazione del Nord Stream 2 avrebbe legato ancor di più la Russia alla Germania ed al resto dell’Europa, questo ha spaventato gli Stati Uniti, figuratevi che sono arrivati a minacciare sanzione nei confronti della Germania se avesse permesso l’attivazione del Nord Stream 2.

Per questo quindi gli Stati Uniti hanno temuto maggiormente la Russia rispetto alla Cina.

Il fatto è che cercare di rompere quel legame fra Russia ed Europa significava avvicinare la Russia alla Cina oltre che ad altri Paesi con grandi prospettive di crescita, India in primis. Cosa che ovviamente è avvenuta.

Per me il nemico numero uno per gli Stati Uniti era la Cina, è la Cina che economicamente è un gigante (la Russia a confronto è un nano), ma non solo, la Cina non è soltanto un gigante dal punto di vista economico, ma anche da quello finanziario avendo in mano una quota consistente del debito pubblico americano.

Ed infine in questi ultimi anni la Cina è diventata un gigante anche dal punto di vista militare.

Ma torniamo a noi a conclusione del video.

Io ribadisco la mia tesi, ossia che le dimissioni di Draghi non debbano essere messe in relazione ad uno scontro fra le due anime dell’elite statunitense, ma, come ho detto, al fatto che semplicemente è destinato a ricoprire il ruolo di Segretario Generale della NATO.

Per lasciare la poltrona a Palazzo Chigi aveva bisogno di un “incidente istituzionale”, ha quindi reso la vita impossibile ai 5 Stelle con continue provocazioni, provocando appunto quell’incidente istituzionale che gli ha permesso di dare le dimissioni.

Naturalmente non dico che ciò avverrà con certezza, la mia è un’ipotesi che ritengo abbia al momento la maggior probabilità di avverarsi.

Quindi nelle dimissioni di Draghi gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo, avevano bisogno che alla Segreteria Generale della NATO andasse un loro fidatissimo ed il prescelto era lui.

A conclusione del video, tuttavia, lasciatemi dire, a scanso di equivoci, che la mia stima nei confronti di Francesco Amodeo rimane invariata, ce ne fossero di persone come lui.