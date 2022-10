Carissimi ascoltatori, molti oggi mi hanno manifestato il loro apprezzamento nei confronti del discorso che Giorgia Meloni ha tenuto alla Camera, il discorso programmatico col quale il Presidente del Consiglio incaricato chiede la fiducia.

Gli apprezzamenti di queste persone venivano soprattutto giustificati col fatto che si sia fatto un passo avanti rispetto al Governo precedente.

Ebbene si è fatto un passo avanti rispetto al precedente solo perché era assolutamente impossibile fare un passo indietro, ma a mio parere la delusione per un discorso programmatico in gran parte banale ed in parte assolutamente criticabile, è veramente tanta.

Cerco di andare con un certo ordine.

Capisco le convenzioni ma personalmente avrei evitato i ringraziamenti nei confronti del Colle e del suo predecessore, dopo venti mesi di privazioni delle libertà più elementari, i ringraziamenti mi sono sembrati del tutto fuori luogo.

Così come avrei evitato tutti i ringraziamenti ai personaggi ai vertici delle istituzioni europee.

Naturalmente cerco anche di citare quelle parti del discorso della Meloni, poche per la verità, che ho apprezzato, partendo da queste parole:

Negli ultimi giorni sono stati in parecchi, anche fuori dai nostri confini nazionali, a dire di voler vigilare sul nuovo governo italiano. Direi che possono spendere meglio il loro tempo: questo parlamento ha valide e battagliere forze di opposizione più che capaci di far sentire la propria voce, senza bisogno, mi auguro, del soccorso esterno. E mi auguro che quelle forze convengano con me sul fatto che chi dall’estero dice di voler vigilare sull’Italia non manca di rispetto a me o a questo governo, manca di rispetto al popolo italiano che, voglio dirlo chiaramente, non ha lezioni da imparare.

Ebbene dato che la Meloni si riferisce chiaramente a Macron, e dato che Macron lo ha incontrato personalmente spero che queste parole gliele abbia anche dette in faccia.

Riferendosi all’Unione europea la Meloni ha detto: E’quello il luogo in cui l’Italia farà sentire forte la sua voce, come si conviene a una grande nazione fondatrice. Non per frenare o sabotare l’integrazione europea, come ho sentito dire in queste settimane, ma per contribuire ad indirizzarla verso una maggiore efficacia nella risposta alle crisi e alle minacce esterne e verso un approccio più vicino ai cittadini e alle imprese.

Com’è lontana dalle splendide parole che lei invece pronunciava nel 2016/2017 quando appunto era una persona libera e poteva dire la verità.

Ma passiamo al passaggio più vomitevole che abbia mai sentito da un personaggio politico, sentite cosa ha detto la Meloni:

L’Italia continuerà ad essere partner affidabile in seno all’Alleanza Atlantica, a partire dal sostegno al valoroso popolo ucraino che si oppone all’invasione della Federazione Russa. Non soltanto perché non possiamo accettare la guerra di aggressione e la violazione dell’integrità territoriale di una nazione sovrana ma perché è il modo migliore per difendere anche il nostro interesse nazionale".

Cara Giorgia mi vergogno io per te. E non si è fermata qui, sentite in riferimento alle fonti energetiche cosa ha avuto il coraggio di dire:

Cedere al ricatto di Putin sull’energia non risolverebbe il problema, lo aggraverebbe aprendo la strada ad ulteriori pretese e ricatti, con futuri aumenti dell’energia ancora maggiori di quelli che abbiamo conosciuto in questi mesi".

Continuo a vergognarmi.

E passiamo ad altri temi trattati nel discorso programmatico, arriviamo all’increscioso PNRR, sentite:

Il PNRR è un’opportunità straordinaria di ammodernare l’Italia: abbiamo tutti il dovere di sfruttarla al meglio.

Macché opportunità straordinaria, il PNRR è un cappio al collo! Ed ancora:

Spenderemo al meglio i 68,9 miliardi a fondo perduto e i 122,6 miliardi concessi a prestito all’Italia dal Next Generation EU.

Macché 68,9 miliardi a fondo perduto, quelli sono soldi nostri, ci ridanno solo soldi nostri e ci impongono di spenderli in una certa maniera, che è anche la maniera meno profittevole per l’Italia. Le parole usate da Giorgia Meloni sono pari pari quelle che avrebbe pronunciato un Premier del PD.

E passiamo al Presidenzialismo:

Siamo fermamente convinti del fatto che l’Italia abbia bisogno di una riforma costituzionale in senso presidenziale, che garantisca stabilità e restituisca centralità alla sovranità popolare. Una riforma che consenta all’Italia di passare da una “democrazia interloquente” ad una “democrazia decidente”.

Ebbene, non sono mai stato un fautore del presidenzialismo, ma tempo fa non mi ero schierato in maniera pregiudizialmente contraria, avevo detto che se ne poteva parlare, pure con le perplessità che ho sempre manifestato.

Oggi ritengo che sia una proposta da bocciare, abbiamo già visto in questi ultimi tre anni cosa significhi il Presidenzialismo che già abbiamo, immaginatevi cosa sarebbe potuto succedere che avessimo dato ancora più potere al Colle di quanto non ne abbia già.

Lasciamo perdere il Presidenzialismo, se al Colle mettiamo la persona sbagliata sarebbe una sciagura.

Per quanto riguarda la situazione sanitaria ripeto si sono fatti dei passi avanti, non solo perché era letteralmente impossibile fare passi indietro, e soprattutto perché … e ve lo sto dicendo da tempo, che su questo argomento è il mondo che sta facendo un passo indietro.

E’ assolutamente emblematica la risposta che Janine Small ha dato alla domanda posta dall’eurodeputato olandese Rob Roos. Una risposta che avrebbe dovuto sconvolgere il mondo.

Da notare poi che ad una audizione così importante, direi determinante per i destini del mondo intero, il Parlamento europeo era totalmente vuoto, un’immagine che vale più di mille editoriali per far capire quanto le istituzioni europee siano uno scandalo al quale si dovrebbe porre fine nel più breve tempo possibile.

Ma torniamo alla Meloni che per questo argomento ha ringraziato i medici.

E’ assurdo! I medici sono i principali responsabili di quanto accaduto, proprio perché per professione erano certamente al corrente di quanto stava succedendo, dovevano quindi non prestarsi a questo immane scandalo, ed invece, naturalmente con le dovute e lodevoli eccezioni di pochi, non l’hanno fatto, rendendosi così non solo corresponsabili, ma principali responsabili di uno scandalo senza precedenti al mondo.

Ed arrivo alla conclusione del discorso della Meloni, sentite:

Sono la prima donna incaricata come presidente del Consiglio dei ministri nella storia d’Italia, provengo da un’area culturale che è stata spesso confinata ai margini della Repubblica, e non sono certo arrivata fin qui fra le braccia di un contesto familiare e di amicizie influenti.

Ah no? Bene, ed allora perché sei andata ad iscriverti all’Aspen Institute. Ti vergognavi delle tue origini diciamo … popolari e volevi quindi iscriverti a quel club per sentirti parte di una elite?

Ed ancora:

Rappresento ciò che gli inglesi chiamerebbero l’underdog. Lo sfavorito, per semplificare, che per affermarsi deve stravolgere tutti i pronostici. Intendo farlo ancora, stravolgere i pronostici, con l’aiuto di una valida squadra di ministri e sottosegretari, con la fiducia e il lavoro dei parlamentari che voteranno favorevolmente, e con gli spunti che arriveranno dalle critiche di coloro che voteranno contro.

Con l’aiuto di una valida squadra di ministri e sottosegretari??? Mamma mia che coraggio!

Mi spiace cari ascoltatori, ma io su questo carro non ci salgo, la mia dignità, la mia rettitudine, e la mia coerenza mi impongono di tenermi distante.