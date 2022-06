Ora occorre davvero capire perché il nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi, odi così profondamente l’Italia. Perché questo è senza dubbio vero.

Sappiamo tutti che la sua intera esistenza è stata dedicata ad impoverire il nostro Paese, ma le cose che sta facendo da quando è entrato a Palazzo Chigi e soprattutto in questi ultimi mesi, vanno davvero al di là di ogni possibile immaginazione.

Sapete tutti che in Europa non si trovava un accordo sull’inasprimento ulteriore delle sanzioni alla Russia, il sesto pacchetto di sanzioni che avrebbe avuto al proprio interno anche l’embargo del petrolio.

Sapete inoltre che ufficialmente l’Ungheria si era opposta in maniera decisa, anche perché il Paese guidato da Victor Orban è molto dipendente dal petrolio russo.

Ho sottolineato “ufficialmente l’Ungheria” perché nella realtà diversi altri Paesi erano contrari (Germania in testa), ma faceva loro comodo che a far la figura del cattivo, del bastian contrario, fosse Orban.

L’accordo raggiunto di fatto è una barzelletta, intanto è tutto rimandato fino alla fine dell’anno, e magari si spera che il conflitto finisca prima e quindi si eviti questa follia dell’embargo.

Anche se ho il timore che Draghi voglia imporre sanzioni alla Russia anche dopo che sarà terminato il conflitto, perché il suo scopo, il suo obiettivo, è quello di distruggere l’Italia.

Ma attenzione, perché la cosa più ridicola non è che l’embargo sia stato posticipato a fine anno, no, no, la cosa più ridicola è che dall’embargo petrolifero sono esclusi gli oleodotti.

In pratica quindi per Paesi come l’Ungheria e la Repubblica Ceca, che di fatto ricevono il petrolio russo solo attraverso gli oleodotti, di fatto l’embargo non ci sarà, continueranno a poter importare il petrolio russo esattamente come stanno facendo ora (e magari ne venderanno una parte ad altri Paesi dell’Unione europea).

L’embargo invece riguarderà Paesi come l’Italia che ricevono il gas russo via mare, quindi ad essere penalizzati ancora una volta siamo noi, ma attenzione sentite cosa ha dichiarato Draghi nella sua conferenza stampa a conclusione del Consiglio europeo.

Guardate vi leggo il virgolettato, è quanto ha davvero pronunciato Draghi, anche se davvero è difficile pensare che possa essere vero, sentite:

"E' stato un Consiglio europeo un po' lungo ma dei cui risultati possiamo essere soddisfatti". "L'accordo sulle sanzioni è stato un successo completo”.

E’ stato un successo completo??? Ma … ascoltare queste parole è semplicemente vomitevole, però è nulla rispetto a quel che dice dopo, state a sentire perché anche voi farete fatica a credere che abbia avuto il coraggio di dire certe cose.

“L'Italia non esce penalizzata dall'intesa, anche per noi l'obbligo di non importare petrolio russo scatterà alla fine dell'anno, e quindi saremo come tutti gli altri".

Ma dai! Questo ci vuole prendere per i fondelli e cari ascoltatori sapete che ci tengo molto a non usare espressioni scurrili, quindi dico fondelli, ma sarebbe più corretto in questo caso utilizzare una parte anatomica.

Ma avete sentito??? Questo qua ci dice che dovremmo essere contenti, l’Italia non è stata penalizzata perché anche noi come tutti gli altri Paesi dell’Unione europea faremo iniziare il divieto di importazione del petrolio russo solo a fine anno!!!

Ma ci mancasse??? Ma cosa pensava??? Che gli altri iniziassero l’embargo a fine anno mentre noi subito!!! Ma questo è proprio via di cabeza! Questo ha problemi seri.

Io mi domando se lui si accorga che con quelle dichiarazioni sta prendendo in giro tutti gli italiani. Se ne accorge? Oppure fra poco vedremo anche lui stringere la mano a persone immaginarie, a fantasmi.

Ma poi la realtà è che l’Italia da questo accordo ne esce nettamente penalizzata.

Intanto, come detto, l’accordo è una barzelletta perché ci sono Paesi esenti, quindi firmano un accordo che loro sono autorizzati a non rispettare, al quale sono esonerati, già questo è ridicolo, ed in effetti Orban di fatto ride in faccia a Draghi, quindi, indirettamente, ride in faccia a tutto il popolo italiano, pubblicando sulla sua pagina Facebook "E' stato raggiunto un accordo. L'Ungheria è esente dall'embargo petrolifero!".

Io veramente mi chiedo se possiamo sprofondare fino a questo punto, farsi prendere per i fondelli anche dagli ungheresi!!!

Allora torniamo all’Italia, intanto è penalizzata perché, come detto, noi il petrolio russo lo riceviamo via mare, e quindi quando inizierà l’embargo per noi sarà veramente un dramma, ma attenzione perché c’è anche una regione del nostro Paese che da questo accordo subirà un tracollo completo.

E questa regione è la Sicilia.

Chiarisco, tutta l’Italia subirà un danno economico perfino difficile da calcolare, ma per la Sicilia si tratterà di un vero tracollo, ed il motivo è semplice.

La stragrande maggioranza del petrolio russo arriva via nave in Sicilia, ed il petrolio viene poi instradato verso la raffineria Isab Lukoil di Priolo, una cittadina nei pressi di Siracusa.

Con l’embargo è chiaro che quella raffineria verrebbe chiusa.

Ebbene in quella zona, dal punto di vista economico, quella raffineria non è tanto, è tutto, si parla di un danno per l’economia siciliana di almeno 1 miliardo di euro. Sapete quanto è un miliardo di euro per quelle zone.

A perdere il posto di lavoro sarebbero oltre tremila persone, che, in una zona ad altissima disoccupazione equivale ad una vera e propria tragedia.

E stiamo parlando solo dei danni provocati dalla chiusura di Isab Lukoil, ora pensate a tutto ciò che è collegato a quella raffineria a traetene le conclusioni.

Quindi un dramma inimmaginabile per la nostra economia e Draghi esulta??? Ma capite che qua siamo davvero in presenza di un personaggio luciferino.

Un personaggio che gode nel procurare sofferenza agli italiani che, causa sua, entreranno nella fascia di povertà.

La sua è una vita completamente dedicata alla distruzione dell’Italia, inutile ricordare quanta ragione avesse avuto il compianto Presidente Cossiga.