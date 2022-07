Finalmente è finita, la giornata è stata lunghissima, tuttavia il lieto fine fa dimenticare tutta la sofferenza, guardate ne ho sentite di ogni colore, e su alcune non posso tacere.

Il fatto che alla fine Draghi abbia dovuto salire per l’ultima volta al Quirinale (speriamo davvero sia l’ultima volta che Draghi entri in quel palazzo), per rassegnare le sue dimissioni, stavolta perché sfiduciato di fatto dalla maggior parte della sua maggioranza, non può cancellare le sconcezze che abbiamo sentito in tutta la giornata.

Al termine si è votato per una risoluzione presentata da Pierferdinando Casini.

Non si sono presentati al voto sulla risoluzione Casini, basti dire che la risoluzione era stata presentata come primo firmatario da Pierferdinando Casini per capire di quale schifezza stiamo parlando, non si sono presentati al voto, dicevo, i senatori della Lega, di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle.

Per la verità le risoluzioni erano due, l’altra presentata dal Centrodestra non era stata neppure presa in considerazione da Draghi che ha chiesto all’aula di votare solo quella presentata da Casini.

Allora, vado un po’ a braccio senza un ordine cronologico.

Innanzitutto occorre dire che Draghi ha fatto una, direi l’ennesima, figuraccia, gli italiani che hanno assistito all’intera giornata attraverso gli schermi televisivi che hanno trasmesso fin dalla prima mattinata la giornata politica, hanno constatato che alla Presidenza del Consiglio avevamo una persona assolutamente inadeguata.

Un Presidente del Consiglio non dico debba essere super-partes come dovrebbe essere un Presidente della Repubblica, ma insomma dovrebbe operare per il bene di tutti gli italiani, non solo di coloro che hanno votato per i partiti che sorreggono la sua maggioranza.

Ma ammettiamo anche che difenda principalmente i partiti che compongono la sua maggioranza, almeno all’interno della propria maggioranza non deve avere figli e figliastri ed invece lui si è comportato proprio così.

Nel suo primo intervento ha attaccato principalmente il Centrodestra e, soprattutto nella replica, non ha risparmiato critiche al Movimento 5 Stelle.

E già questo era inammissibile, ma non si è fermato qui con le sue … chiamiamole gaffes.

Ha usato toni da autocrate, vantandosi di essere lì perché chiamato “dagli italiani”, eh no! Questo è troppo, gli italiani hanno eletto un Parlamento.

Ma fatemi arrivare subito ad un fatto, a mio avviso il punto più basso della giornata politica, l’intervento del Senatore Romeo della Lega.

Allora, magari ci sarà chi vi racconta che l’intervento del capogruppo al Senato della Lega sia stato critico nei confronti di Draghi, ebbene, assolutamente no! L’intervento del capogruppo al Senato della Lega, Romeo, è stato semplicemente vomitevole.

Sinteticamente la Lega non ha chiesto le dimissioni di Draghi, ma, dopo il mancato voto al Senato da parte dei 5 Stelle che aveva provocato le dimissioni di Draghi respinte poi dal Capo dello Stato, ha chiesto al Premier di rimanere al suo posto a capo di un nuovo Governo nel quale non avrebbero dovuto entrare a farne parte i 5 Stelle.

Certo, mi direte, lo ha fatto, ossia ha fatto questa proposta, per farsi dire no e quindi per ottenere comunque la fine della legislatura ma senza assumersi la responsabilità di questa crisi di Governo.

E’ chiaro che questa considerazione avrà sicuramente un fondo di verità, ma …

ma, carissimi ascoltatori, intanto non possiamo soprassedere su un fatto di una gravità assoluta, e cioè che aver fatto parte di un simile Governo, è una vergogna, un’onta che non si potrà mai cancellare, quindi vantarsi, come ha fatto Romeo di essere stati fedeli, quasi devoti sostenitori di questo Governo è già di per sé un abominio.

Ma poi candidarsi a sostenere un nuovo Governo sempre guidato da Draghi nel quale non ci sarebbero i 5 Stelle, ma comunque sarebbe sorretto da PD, Italia Viva, Articolo Uno e sconcezze simili, ci vuole un bel coraggio.

Ma non basta! Attenzione, guardate anche voi sul web quell’intervento di Romeo, ad un certo punto arriva persino a glorificare Draghi infatti urla ai quattro venti queste le precise parole:

E’ per questo ci vuole un Governo, NUOVO! CON A CAPO LEI PRESIDENTE, PERCHE’ NOI LA STIMIAMO, E PERCHE’ LEI È AUTOREVOLE. PERCHE’ GLI ITALIANI HANNO DETTO CHE DEVE RESTARE LI’!

Vomitevole è poco, non so come definire questo discorso.

Penso che questo sia anche il punto più basso al quale sia arrivata la Lega.

Ripeto dato che Draghi ha criticato nel suo primo intervento il centrodestra di Governo, e nella sua replica il Movimento 5 Stelle, un atteggiamento perlomeno curioso per chi si reca in Senato per chiedere la fiducia.

Ebbene allora le ipotesi sono due.

O lui ha agito in quella maniera perché doveva avere la certezza di chiudere definitivamente l’esperienza governativa, visto che i danni che doveva fare li ha fatti, ora lascia un Paese completamente allo sbando per andare a ricoprire una carica a livello internazionale, e questa è l’ipotesi per me più accreditata, oppure …

La seconda ipotesi, che tuttavia assolutamente non si può scartare, è che possa aver agito in quel modo poiché alle prossime elezioni sarà presentato come il candidato Premier per il Centrosinistra.

E’ infatti certo che si andrà a votare con l’attuale legge elettorale, una legge elettorale che, si dice, al momento avvantaggia il Centrodestra, quindi solo la discesa in campo di Draghi col Centrosinistra potrebbe scompaginare tutte le previsioni.

Insomma ho fatto due ipotesi una più terribile dell’altra, ma è bene esser consci che con le attuali dimissioni di Draghi per gli italiani le preoccupazioni non finiscono qui.