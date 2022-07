La prima considerazione che mi è venuta è: possibile che Draghi sia così … ingenuo? E, cari ascoltatori, avete chiaramente capito come dovete leggere la parola “ingenuo”.

Forse sono stato uno dei primi a mettere in dubbio le virtù e le qualità che venivano da tutti riconosciute al nostro attuale Primo Ministro.

Sono stato forse il primo a sostenere che per essere Direttore Generale del Tesoro, Governatore della Banca d’Italia e Presidente della Banca Centrale Europea non era necessario avere qualità, non era necessario essere persone intelligenti, anzi, occorrono proprio altre qualità (sì … insomma … chiamiamole qualità).

Tuttavia, pur avendo da tempo sostenuto questa tesi, corroborata dalle innumerevoli gaffes alle quali abbiamo tutti assistito successivamente alla sua nomina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ebbene, leggendo la notizia … rimango comunque basito!

Ma può essere vero che Draghi abbia chiesto a Grillo di liquidare Conte? A me sembra veramente impossibile.

La notizia arriva dal sociologo Domenico De Masi, personaggio per la verità spesso difficile da interpretare.

Sapete che da tempo non guardo i media mainstream, però navigo in internet ed in effetti De Masi da tempo era uscito dai radar della politica, o meglio dei media, non se ne sentiva parlare da tempo, ripeto, può anche darsi che sia io a non essere aggiornato.

Comunque, insomma, dopo essersi eclissato per un po’ di tempo ecco che De Masi ora torna prepotentemente alla ribalta … eccome! Con una vera e propria bomba: “Draghi ha chiesto a Grillo di rimuovere Conte dal Movimento 5 Stelle” ha dichiarato il sociologo in una intervista al Fatto Quotidiano.

Aggiungendo poi, state a sentire: "Grillo mi ha detto che ha rapporti frequenti con Draghi, cosa che ha raccontato anche ai deputati delle commissioni, mi risulta. Mi ha spiegato che il premier gli manda messaggi sulle cose da fare, sui provvedimenti da approvare, insomma sul rapporto da tenere con il governo".

Ebbene, ribadisco, stento a credere che ci sia questa continua corrispondenza fra Draghi e Grillo.

Quindi vediamo quali possano essere le diverse ipotesi:

La prima è che De Masi si sia inventato tutto, quindi … non è vero nulla.

Ovviamente occorrerebbe capire il perché se ne sarebbe uscito con una bomba di questo tipo, ossia a quale pro. Vuol forse diventare lui il referente del Movimento?

La politica è un posto da lupi quindi si usano anche le armi più subdole e viscide.

Non ci si potrebbe stupire quindi che in questo caso si sia cercato di utilizzare il metodo più subdolo per far fuori un “concorrente”, che consiste in lodarlo pubblicamente e falsamente per un presunto attacco nei suoi confronti, fingendo cioè di schierarsi dalla sua parte, per poi consigliargli di salvare il proprio onore e la propria dignità facendosi da parte. Una volta fattosi da parte si avrebbe campo libero.

Al concorrente, al quale si dà falsamente la propria solidarietà, rimane la dignità, al cospiratore il potere.

Insomma potrebbe De Masi in questo modo prendere in mano ciò che resta del partito liquidando Conte e tornando a presentarsi alle prossime elezioni con lo stesso programma di cinque anni fa, riuscendo così a sterilizzare ancora una volta una parte dell’elettorato disilluso dalla politica e che aveva creduto nel Movimento della prima ora.

De Masi infatti non si è fermato a quella dichiarazione è andato avanti a raccontare i colloqui avuti con Grillo, sentite cosa Grillo gli avrebbe detto:

"Finora Draghi mi ha dato tutto quello che gli ho chiesto sul piano politico da quando siamo al governo. Io e il premier ci capiamo, siamo tutti e due nonni".

mi ha dato tutto quello che gli ho chiesto sul piano politico da quando siamo al governo?!? Veramente sembra assurdo, quindi di fatto Grillo sta dicendo che il Governo Draghi starebbe mettendo in pratica il vero programma dei 5 Stelle? Possibile?

Ma poi se prima è stato detto che è Draghi a mandare messaggi a Grillo sulle cose da fare, sui provvedimenti da approvare, insomma sul rapporto da tenere con il governo".

Adesso invece sarebbe Draghi ad accettare tutto quello che Grillo gli chiede sul piano politico?

Mi sembra ci sia un po’ di confusione, comunque proseguiamo.

A questo punto ecco allora che De Masi risponde seccato a Grillo difendendo (o fingendo di difendere?) Conte a spada tratta, sentite:

È indecente, si parla del tuo presidente, con quale diritto Draghi vi chiede questo?

Ovviamente con il termine Presidente De Masi intende Conte, e si riferisce al fatto che Draghi avrebbe chiesto a Grillo di defenestrarlo ma non basta.

Inoltre De Masi dice a Grillo che, non si capisce chi, se i poteri forti, oppure gli altri partiti o lo stesso Draghi, comunque insomma riferendosi ai 5 Stelle dice “che vogliono tenerli nel governo per cuocerli a fuoco lento. Sanno che in autunno con questa crisi, i poveri aumenteranno in modo sensibile. Il M5s sarebbe pronto a farsene carico, a difenderli, e facendolo riacquisterebbe consensi, ma non vogliono che questo accada".

Questa come barzelletta non è male. I 5 Stelle difensori dei poveri come barzelletta non sono male.

De Masi di fatto sta dicendo che questo Governo, del quale i Cinquestelle sono il partito di maggioranza, farà aumentare i poveri in modo sensibile, ma poi saranno sempre i 5 Stelle a difenderli e per questo riacquisterebbero consensi.

Ripeto, come barzelletta non è male.

Alla fine Grillo avrebbe dato ragione al sociologo, ma rimanendo della sua opinione, "non si esce dal governo per un inceneritore...".

Ma la conclusione è di De Masi che consiglia a Conte di dimettersi, sentite cosa avrebbe detto a Grillo, ripeto, riferendosi a Conte:

"Fossi in lui ora me ne andrei. Non può venire una persona da Genova e decidere al posto tuo, dopo che ti sei caricato il peso del Movimento. Non puoi delegittimarlo così: è poco dignitoso".

Ripeto, De Masi si è inventato tutto? Riassumiamo:

Draghi avrebbe chiesto a Grillo di far fuori Conte, e Grillo, una cosa del genere a chi la va a raccontare? A De Masi?

Se ne dovrebbe dedurre che fra Grillo e De Masi ci sia un rapporto di estrema amicizia se non addirittura di familiarità, per giustificare tali livelli di confidenze.

Ed ancora dei suoi frequenti rapporti con il Premier, Grillo ne parla solo ora per la prima volta con De Masi? E qualora invece gliene avesse parlato anche in passato perché De Masi ne riferisce solo ora?

Cosa c’è dietro a tutto ciò? Non so, ma il fatto è che sarebbe facilissimo conoscere la verità.

De Masi, infatti, come ho detto all’inizio, ha riferito che Grillo avrebbe parlato dei suoi frequenti rapporti con Draghi anche ai deputati delle commissioni.

Basterebbe quindi chiedere a questi deputati se ciò corrisponde a verità.

Naturalmente siamo solo all’inizio di questa querelle. Ciò che però è già accaduto è che Conte ha creduto, o forse a fatto finta di credere, alle parole di De Masi ed ha risposto indirettamente a Draghi sul Corriere:

“Draghi ha detto a Grillo di rimuovermi? Grave!”

Ma la cosa più incredibile è che Draghi da Madrid non smentisce e si limita a dire che, queste le sue parole: “Con Conte ci siamo chiariti, il Governo non rischia”.

E Grillo cosa ha detto? Io mi sarei aspettato, almeno da lui, una chiara e limpida smentita, invece?

Invece ne esce con una supercazzola, perdonate il termine, ma che serve per comprendere, Grillo infatti ha detto:

“Coprite con le vostre storielle la verità”

A chi si riferiva? Chi copre la verità? E soprattutto: qual è la verità?

Insomma come al solito, quando è in difficoltà Grillo usa sempre la stessa tecnica, probabilmente è l’unica che conosce, ossia dice una supercazzola, ossia una cosa senza senso che tuttavia ha lo scopo di spostare l’attenzione altrove.

L’attenzione si posta nel cercare di comprendere quanto detto, nella realtà ciò che è stato detto è semplicemente primo di significato, ma tutti stanno a chiedersi cosa intendesse con quella frase facendo così dimenticare il vero problema, un problema che sarebbe di una gravità inaudita.

È vero? Riporto le parole di De Masi, che Draghi da quando è a Palazzo Chigi manda a Grillo messaggi sulle cose da fare, sui provvedimenti da approvare, insomma sul rapporto da tenere con il governo".

Se fosse vero sarebbe di una gravità inaudita!