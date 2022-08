Attenzione Draghi al meeting di Comunione e Liberazione, che si tiene annualmente a Rimini, non è un appuntamento banale.

Non lo è stato assolutamente nel 2020 quando Draghi di fatto fece un discorso di candidatura, la sua candidatura alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, una iattura per l’Italia.

Un intervento pieno zeppo di banalità, di mediocrità, di insulsaggine, un intervento nel quale, però, proprio alla fine è stato inserito un messaggio assolutamente inquietante.

Ma in pochi capirono quel messaggio. Io, datemi pure del presuntuoso, colsi immediatamente che si trattava di un annuncio allarmante, Draghi citò l’inizio, le prime tre righe, quelle più note, della celeberrima “Preghiera della serenità”, scritta da un teologo tedesco-statunitense del secolo scorso, Reinhold Niebuhr.

Dammi la serenità per accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare, e la saggezza di capire la differenza.

Misi subito in allarme gli ascoltatori definendo quella citazione … pericolosissima.

Di fatto è un’implorazione alla resa, ad una resa incondizionata, una resa senza combattere.

In pratica Draghi citando quella preghiera ci stava dicendo “diventerò io Presidente del Consiglio ed imporrò misure intollerabili, insopportabili, ma voi non ribellatevi, altrimenti sarò costretto ad inasprirle”.

Insomma ditemi voi se non è un messaggio pericoloso.

Ed è poi ciò che è avvenuto.

Chi poteva pensare che addirittura si arrivasse ad impedire alle persone di andare a lavorare, e quindi portare a casa il pane per i propri figli, a coloro che non si fossero sottoposti all’inoculazione di una sostanza potenzialmente letale?

Ebbene probabilmente Draghi riteneva che quando avrebbe introdotto quei decreti discriminatori ci sarebbe stata un’insurrezione popolare, una reazione semplicemente naturale.

Quindi con quell’intervento al meeting di Rimini esortava gli italiani ad accettare anche le più bieche leggi liberticide.

Ebbene, non c’è stato bisogno, nemmeno delle minacce, gli italiani si sono in gran parte sottomessi immediatamente.

Oggi Draghi torna al meeting di Comunione e Liberazione apparentemente solo per fare un resoconto dei suoi quasi venti mesi a Palazzo Chigi.

Vi dico subito, cari ascoltatori, oggi non ho avuto il tempo di ascoltare per intero l’intervento di Draghi, lo farò nei prossimi giorni, al momento, quindi, commento solo quegli aspetti che sono stati evidenziati dai media nazionali.

La narrazione di Draghi è semplicemente fantasiosa.

Per Draghi gli italiani nei suoi venti mesi di Governo sembra abbiano vissuto in una specie di Eden, un Paradiso, dove tutto ha funzionato a meraviglia.

L’economia si è sviluppata come mai in passato, ed il debito si è ridotto, ma soprattutto gli italiani si sarebbero arricchiti perché sono state abbassate le tasse e quindi di fatto sono aumentate le retribuzioni.

Io vorrei proprio vedere se lui ha il coraggio di dire queste cose in faccia ad un medico, un vero medico che quindi è stato sospeso e privato dello stipendio.

Io vorrei proprio vedere se lui ha il coraggio di dire queste cose in faccia ad un professore, un vero professore che quindi è stato sospeso e privato dello stipendio.

Io vorrei proprio vedere se lui ha il coraggio di dire queste cose in faccia ad un ultra cinquantenne, che con un decreto legge all’inizio di quest’anno si è visto imporre un obbligo che è semplicemente folle.

Misure liberticide di questo tenore non si erano mai viste, mai! Dall’Unità d’Italia nessun capo del Governo era giunto a tanto.

Non si è fatta a pezzi solo la Costituzione, ma il buonsenso ed i più basilari diritti della persona.

Se stava facendo così bene perché Draghi ha voluto andarsene da Palazzo Chigi?

Perché che sia stati lui a volersene andare è un fatto acclarato, lui dà le dimissioni dopo che una legge da lui voluta era stata approvata da 172 senatori, mentre i contrari erano stati soltanto 39.

Quindi lui aveva una maggioranza stratosferica, perché ha voluto andarsene?

Semplicemente perché aveva ridotto l’Italia in pezzi ed adesso era arrivato anche il redde rationem ossia il “rendiconto”, o meglio la resa dei conti, il giudizio finale.

Bollette del gas insopportabili che porteranno al fallimento di gran parte delle aziende italiane. Bisogna solo attendere il “generale inverno” non tanto per le bollette alle famiglie, certo anche loro verranno penalizzate, ma semplicemente perché ci sono già studi internazionali che prevedono un costo del gas triplicato rispetto a quello attuale.

Rispetto a quello attuale! Chiaro? Il costo attuale che viene già considerato dalle aziende insopportabile! Quindi se è insopportabile quello attuale, come dobbiamo considerare un costo ulteriormente triplicato?

La panzana che noi non dipendiamo più dai fornitori tradizionali del gas è appunto una panzana. La panzana delle energie rinnovabili è una panzana, mentre, cari ascoltatori, quelli che loro chiamano oggi risparmi energetici in realtà sono razionamenti.

Stanno già facendo le prove.

Ci sarebbero ancora molte cose da dire, ma per oggi mi limito a due ultime brevissime considerazioni.

Due anni fa Draghi si presentò al meeting di Rimini con il più banale dei modi di dire “il futuro è dei giovani”, oggi non poteva ripetersi ed allora si è inventato “Voi giovani siete la speranza della politica”.

Che abbia visto il mio video, quello che ho pubblicato ieri?

L’altra considerazione riguarda il suo appello al voto. Io non penso che l’appello al voto di Draghi abbia lo scopo di legittimare la politica, qualunque schieramento risulti alla fine vincente, lui ha chiaramente detto che ci sono due aspetti che l’Italia non può mettere assolutamente in discussione, l’adesione dell’Italia all’Europa ed al patto Atlantico.

Guarda te che coincidenza, proprio l’opposto del mio programma politico: fuori dall’euro, fuori dall’Unione europea, fuori dalla NATO.