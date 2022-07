Continuano senza sosta le funeste previsioni economiche per quanto riguarda l’Europa, ma come tutti sappiamo se l’Europa è in difficoltà l’Italia annaspa in mezzo ad un vortice.

Chi ci ha portato in questo vortice lo sappiamo tutti, ma se dobbiamo limitarci ad un solo nome, oggi non abbiamo dubbi: Mario Draghi.

Tuttavia taluni avanzano anche un’ipotesi che personalmente ritengo fantasiosa, ossia che Draghi nella realtà abbia sempre fatto una specie di doppio gioco. Il suo ruolo sarebbe stato quello che in inglese viene detto “Double Agent”, in pratica un agente che viene pagato da entrambi i contendenti poiché ciascuno dei Paesi ostili ritiene che lavori per loro.

Ebbene io non ho mai creduto a questa teoria che quindi trovo semplicemente fantasiosa, anche perché non ho mai visto una sola decisione presa da Draghi che fosse favorevole al nostro Paese, io capisco che, qualora avesse un fondamento la teoria del “Double Agent” doveva far credere all’Europa che stesse dalla sua parte, ma vedendo come ha sempre agito non ha mai dato prova di “doppiezza” è sempre stato da una sola parte, sfacciatamente da una sola parte.

Per assurdo qualcuno potrebbe avanzare una ipotesi inverosimile. Ossia, da quando è al Governo ha fatto talmente precipitare la situazione economica che di fatto ha abbreviato i tempi per una nostra uscita dall’euro.

E questo sarebbe un merito?!? Allora qua dobbiamo metterci d’accordo.

Penso che non ci sia nessuno al mondo contrario più di me all’euro, questo ritengo possa essere una premessa sulla quale tutti concordiamo. E non solo, io ho sempre detto che la nostra uscita dall’euro ci darebbe vantaggi immediati, quindi prima usciamo e meglio è.

Ma è chiaro che a gestire l’uscita dall’euro davo per scontato fosse una nuova classe dirigente, una nuova classe dirigente formata da persone da sempre contrarie alla moneta unica, se vogliamo (anche se il termine può non essere quello più appropriato e quindi può creare malintesi), potremmo dire che a gestire l’uscita dall’euro davo per scontato che fosse una classe dirigente “sovranista”.

Questo lo davo e lo do tutt’ora per scontato. Siamo tutti d’accordo che a guardia del gregge non possiamo mettere il lupo.

Distruggere l’Italia per poi ricostruirla non è una buona idea. Certo lo so anch’io che l’Italia non ha bisogno soltanto di un ritocco, necessita di una ristrutturazione radicale, ma insomma non è che dobbiamo distruggere il Colosseo o il Duomo di Milano.

Per uscire dalla metafora, io vorrei chiarire, a scanso di equivoci, che dobbiamo uscire dall’euro ma preservando, ad esempio, il risparmio degli italiani.

Noi abbiamo già pagato, non dobbiamo pagare ulteriormente, il nostro debito pubblico deve essere totalmente riconvertito nella nostra nuova moneta, chiamiamola nuova lira … e basta!!!

Agli stranieri, prendiamo ad esempio i tedeschi, che hanno investito in titoli del nostro debito pubblico in euro e per tale motivo esigono di venire anche rimborsati in euro, dobbiamo rispondere semplicemente, ma fermamente: perché avete investito in titoli del debito pubblico italiano?

La risposta può essere una sola, perché rendevano più di quelli tedeschi, ed allora fino ad oggi vi abbiamo pagato di più e voi avete guadagnato di più, ma da oggi basta!

O meglio, continuate a ricevere lo stesso tasso di interesse, ma vi paghiamo in nuove lire. E su questo dobbiamo essere irremovibili, anche perché la legge è dalla nostra parte. Noi dobbiamo rimborsare i titoli del debito pubblico nella valuta che in quel momento è la moneta nazionale.

D’altronde, cari ascoltatori, così è stato anche quando siamo entrati nell’euro. Le persone che detenevano titoli del debito pubblico che avevano sottoscritto in lire sono stati poi alla loro scadenza rimborsati in euro. Qualora anche avessero voluto non avrebbero potuto richiedere il rimborso nella stessa moneta nella quale avevano investito, ossia la lira.

Ma torniamo a noi.

Draghi portandoci alla bancarotta potrà anche accelerare la nostra uscita dall’euro, ma lo sta facendo nelle condizioni peggiori per noi.

Sta cercando infatti in tutti i modi di farci ricorrere al Mes, quindi non solo di indebitarci ulteriormente, ma di farlo non attraverso l’emissione di titoli di Stato che, come detto, seguendo la legislazione italiana verrebbero rimborsati nella nostra nuova moneta.

I debiti contratti attraverso il Mes seguono la legislazione lussemburghese.

Insomma Draghi ci sta portando verso la bancarotta nel peggior modo possibile, avvantaggiando i Paesi creditori nei nostri confronti e svantaggiando noi.

Quindi Draghi non mi sembra proprio che stia facendo il doppio gioco, sta solo dalla parte dell’Europa e contro l’Italia.

Ma oltretutto, cari ascoltatori, lui, sotto questo punto di vista, è sempre stato correttissimo, sincero, non ha mai detto una sola parola a favore dell’Italia, sempre e solo a favore dell’Europa.

Draghi, nel discorso di investitura, chiedendo cioè la fiducia del Parlamento al suo Governo, ha detto letteralmente (i video sono tutt’ora nel web):

"Sostenere questo governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'euro"

Più di così cosa poteva dire! Non ha detto … che ne so … l’opportunità della scelta dell’euro oppure l’utilità della scelta dell’euro, ha detto: "Sostenere questo governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'euro".

Quindi chi ha votato quella fiducia, di fatto tutti i partiti ad esclusione di Fratelli d’Italia, ha condiviso con Draghi l’irreversibilità dell’euro.

Veramente nel comportamento di Draghi non sono mai riuscito a vedere una “doppiezza” è sempre stato assolutamente coerente, a favore dell’Europa e contro l’Italia.