Dialogo semiserio con una persona, magari di buon senso, ma che non è troppo aggiornato sulle ultime del nostro Governo.

Quando ti dicevano che l’Italia avrebbe dovuto fare le riforme, tu avevi capito a cosa si riferivano? Pensavi … che ne so … alla riforma del fisco? Alla riforma della Magistratura? Alla riforma della scuola? Alla riforma delle pensioni?

Ma no! Nulla di quello, si riferivano principalmente alla concessione delle spiagge italiane agli stranieri.

La concessione delle spiagge italiane? Sì proprio quella! Ma è una riforma?!?

Beh penso proprio di sì, dato che Draghi ha fatto un consiglio dei Ministri straordinario incentrato proprio sulle concessioni per i balneari.

Sì ma dai … ma che riforma è … su … Certamente se Draghi parlava di riforme non si riferiva alla liberalizzazione delle concessioni balneari, non può essere quella.

Eppure ti assicuro che si tratta proprio di quella riforma e … dirò di più … è una riforma fondamentale per il futuro del nostro Paese, o almeno così dice Draghi, lui lo chiama Ddl concorrenza, ossia disegno di legge concorrenza, ma si riferisce a quella cosa lì.

Ed è proprio sicuro che si riferisce a quella cosa lì perché senti cosa scrive il più prestigioso quotidiano italiano ossia il Corriere della Sera.

Allora, l’articolo è a firma Monica Guerzoni, ecco il titolo: Ultimatum Draghi ai partiti: sul ddl concorrenza ottiene il voto di fiducia

Senti come inizia:

La pazienza di Mario Draghi è finita. Alle cinque della sera di giovedì il capo del governo ha convocato a sorpresa il Consiglio dei ministri del tutto fuori programma, scatenando il panico nella sua (litigiosa) maggioranza. «All’ordine del giorno comunicazioni del presidente», recita l’algido bollettino di Palazzo Chigi, che ha fatto suonare l’allarme rosso nei palazzi del Parlamento e nelle segreterie delle forze di maggioranza.

Hai mai sentito parole più perentorie di queste? “La pazienza di Mario Draghi è finita!” nemmeno sta per finire oppure è messa a dura prova … proprio … è finita!

Alle cinque della sera, “a las cinco de la tarde”, l’ora fatidica, ed ancora:

“Scatenando il panico nella maggioranza” il panico capisci? Cosa sta succedendo? Cosa ci può essere di così grave da scatenare il panico? E quell’ordine del giorno “Comunicazioni del Presidente”, un ordine del giorno che “ha fatto suonare l’allarme rosso nei palazzi del Parlamento e nelle segreterie delle forze di maggioranza”.

Ma riesci a comprendere? Allarme rosso nei palazzi del Parlamento e nelle segreterie delle forze di maggioranza.

Ti chiedo, hai mai sentito toni più perentori di questi, io francamente mai! Ed allora mi chiedo cosa è accaduto? Draghi è forse venuto a conoscenza che in qualche parte del nostro territorio sta per essere sganciata una bomba nucleare?

No! Peggio, e ce lo dice il Corriere della Sera, Monica Guerzoni ci sbatte in faccia la realtà “succede che i 200 miliardi di Pnrr sono a rischio”

No?!? Davvero?!? Sì!!! E la colpa di chi è???

La colpa è dei partiti, che bloccano l’esame del decreto concorrenza.

Piccola parentesi, guardate che non sto scherzando “succede che i 200 miliardi di Pnrr sono a rischio” e “La colpa è dei partiti, che bloccano l’esame del decreto concorrenza” nell’articolo del Corriere la Monica Guerzoni li scrive in grassetto, li evidenzia col grassetto.

Ed allora sai che significa questo? Ce lo dice sempre Monica Guerzoni: che stanno mettendo a rischio i fondi del Recovery a cui sta appeso il futuro del nostro Paese dopo la pandemia e la crisi innescata dal conflitto in Ucraina.

Capisci? La pandemia e il conflitto in Ucraina hanno messo in ginocchio il nostro Paese, fortunatamente però l’Europa si è dimostrata solidale con noi e ci ha destinato 200 miliardi ed adesso quegli scriteriati dei nostri Parlamentari stanno mettendo a rischio questi fondi a cui sta appeso il futuro del nostro Paese.

Capisci? Il futuro del nostro Paese è tutto appeso lì … o prendiamo questi 200 miliardi che generosamente ci offre l’Europa, oppure … per l’Italia è la fine.

E noi perché rischiamo di non prendere questi 200 miliardi?

Ma per una sciocchezza, per una questione che direi di principio, una cosa da nulla, figurati solo perché non vogliamo dare le nostre coste agli stranieri, ma poi nemmeno le nostre coste, solo gli stabilimenti balneari sulle nostre coste.

Ma così non si va avanti!

Guarda sono proprio le parole che ha usato Draghi.

Certo è da capire l’arrabbiatura di Draghi, figurati che addirittura ha contrasti anche all’interno della sua maggioranza, sai su questa cosa degli stabilimenti balneari cosa ha detto Salvini?

Cose da non credere.

Guarda mi vergogno persino a riferirtelo, Salvini è stato durissimo, lunedì scorso dopo un faccia a faccia con Draghi ha avuto perfino la faccia tosta di dire ai giornalisti “troveremo un accordo sui balneari”. Addirittura? Si è spinto fino a tanto? Sì, nemmeno fosse all’opposizione! Ma … ma come si è permesso …

Ed allora per Draghi ora la misura è colma, per cui il Corriere ci informa che “il tempo delle discussioni e delle bandierine per Palazzo Chigi è scaduto e se i partiti non ritrovano il senso di responsabilità, potrebbe aprirsi il tempo della crisi di governo”.

Quindi Draghi ha indetto questo Consiglio dei Ministri nel quale tutti devono avere avuto il tempo per esporre le proprie tesi visto che è durato ben 10 minuti.

Ed al termine Draghi ha ottenuto ciò che voleva, ossia la conferma da tutti i partiti della maggioranza che su quel Ddl Concorrenza verrà messa la fiducia.

Bene, viva la democrazia!