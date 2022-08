La notizia dell’attentato che ha causato la morte di Darya Dugina figlia di Oleksandr Dugin, mi ha sconvolto e potrebbe trattarsi di un fatto di una gravità inaudita, dalle ripercussioni difficilmente prevedibili.

Ma voglio parlarvi soprattutto del fatto mio personale.

Alcuni di voi ricorderanno che un paio di mesi fa l’Avv. Gianfrancesco Vecchio mi aveva invitato come relatore al Secondo Festival della Felicità che si teneva in un prestigioso hotel a Venezia, il Ca’ Segredo.

Quella giornata per me fu splendida, ebbi infatti l’occasione di incontrare e conoscere persone di grande cultura, oltretutto, ripeto, all’interno di un ambiente veramente da favola.

Ringrazio ancora l’Avvocato Vecchio per l’invito e la dott.ssa Lorenza Lain, direttrice dell’albergo Ca’ Sagredo, per la splendida accoglienza che mi è stata riservata.

Ebbene devo anche confessare la mia emozione perché i relatori di quel convegno erano indubbiamente di altissimo livello, non vi dico poi quando venni a sapere che appunto fra i relatori del Convegno c’era il Prof. Oleksandr Dugin, senza dubbio uno dei maggiori filosofi viventi … al mondo.

Ovviamente il Prof. Dugin era in collegamento dalla propria abitazione a Mosca. Essendo persona alla quale da anni sono state imposte sanzioni ai suoi danni dai Paesi occidentali.

Ebbene, devo dire che la cosa che mi stupì, inizialmente, dato che ovviamente io conoscevo il Prof. Dugin solo di fama, dicevo la cosa che inizialmente mi stupì fu la sua perfetta conoscenza della lingua italiana.

Il moderatore del Convegno presentò, come doveroso, con la giusta enfasi il Prof. Dugin, e lo presentò esclusivamente nella sua veste di grandissimo, immenso direi, filosofo, senza accennare ad appartenenze politiche.

Naturalmente fui “rapito” dall’eloquio del Prof. Dugin, ascoltare una persona di una tale cultura come minimo ti accresce, oltre naturalmente a farti sentire a confronto piccolo piccolo, o meglio, ignorante ignorante.

Ecco questo è stato il mio “incontro” personale con il Prof. Dugin, che naturalmente non potrò mai dimenticare, probabilmente nella mia vita non mi capiterà mai più di incontrare una personalità di tale livello.

Ebbene capite quindi cosa possa aver provato nel venire a conoscenza di questo barbaro attentato, chiaramente indirizzato nei suoi confronti e che ha provocato la morte dell’adorata figlia Daria.

Sono rimasto scioccato.

Scandalosi come sempre i media italiani che hanno cercato di dipingere il Prof. Dugin e la figlia come fossero terroristi.

Ciò che viene riportato dai nostri media è che il Prof. Dugin era noto per le sue opinioni anti-occidentali. Ma come? Non solo il Prof. Dugin ha accettato di buon grado di partecipare al convegno al quale ho fatto riferimento. Ma il suo intervento, ovviamente centrato sul tema del convegno che era “la felicità”, è stato di una pacatezza unica, oltre che naturalmente di un livello culturale eccelso.

Ma dirò di più, dopo il suo intervento è stato chiesto al Prof. Dugin se voleva rimanere in collegamento, e lui, dimostrandosi persona di un garbo davvero unico, è rimasto in collegamento ascoltando gli interventi dei relatori successivi.

Un’altra precisazione, nelle loro farneticazioni i media italiani hanno dipinto Dugin come uomo di estrema destra, nulla di più falso, Dugin infatti propugna proprio il superamento delle logiche tradizionali destra/sinistra, cos’è allora che lo rende inviso all’occidente? Il fatto che egli si spinga oltre il liberalismo in sostenendo quella che egli ha definito “Quarta Teoria Politica”.

Ossia qualcosa di fortemente innovativo e che va oltre all’attuale mundialismo. Il prof. Dugin parla spesso di sovranità.

Ora è difficile stabilire quali saranno le conseguenze di questo vile attentato, però possiamo certamente dire che le provocazioni nei confronti della Russia stanno raggiungendo livelli difficili da accettare.

Posso ritenere che probabilmente il conflitto russo/ucraino abbia preso una certa piega e gli ultimi eventi, legati alla centrale nucleare di Zaporižžja ed ora all’attentato costato la vita a Darya Dugin sono i colpi di coda del disperato che, vedendo davanti a sé solo la sconfitta agisce in maniera sconsiderata.

Ovviamente Mosca ha annunciato che le Forze dell’Ordine stanno investigando, occorrerà attendere gli esiti di queste indagini, prima di giungere a conclusioni che, in questo momento, possono ritenersi solo logiche supposizioni.

Oggi, per me, è un giorno di lutto, ma direi che è un giorno di lutto per il mondo intero.