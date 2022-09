La disinformazione mainstream, che da tempo ha raggiunto livelli inimmaginabili, riesce sempre a stupire, è vero che tante volte abbiamo detto che un fondo non c’è, un limite al peggio non c’è, però è difficile accettare tutto questo.

La disinformazione mainstream, che da tempo ha raggiunto livelli inimmaginabili, riesce sempre a stupire, è vero che tante volte abbiamo detto che un fondo non c’è, un limite al peggio non c’è, però è difficile accettare tutto questo.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Era previsto uno stop di alcuni giorni del Nord Stream 1, il gasdotto che dalla Russia arriva in Germania, si trattava di una normalissima breve chiusura per la consueta e necessaria manutenzione.

Si scopre che necessitano delle riparazioni che tuttavia risultano impossibili a causa degli ostacoli frapposti dall’Europa. Questa la dichiarazione del portavoce del Cremlino Peskov.

“Gazprom, è pronta e vuole continuare ad adempiere ai propri obblighi. Ma in questo caso sono stati creati ostacoli da parte europea: ostacoli sia legali che tecnologici che impediscono a Gazprom di lavorare. Questa è davvero una situazione di crisi”.

Quindi Peskov conclude auspicando che le controparti di Gazprom usino «il buon senso, anche se finora questo è proprio quello che è mancato».

Guardate la dico in maniera banale. Cosa ci hanno detto i russi, ci hanno detto, guardate, cari europei, abbiamo riscontrato un guasto, per ripararlo dobbiamo utilizzare una tecnologia che non possediamo, la dovremmo acquistare da voi, ma questo ci viene impedito dalle sanzioni, quindi cercate di usare il buon senso, perlomeno per quella tecnologia necessaria, fate un’eccezione, fornitecela così potremo riparare il guasto e potremo riattivare il Nord Stream 1.

La risposta dell’Europa è stata NO! (o meglio, la risposta degli Stati Uniti è NO! Ma questo non lo si può dire).

Quindi i russi sono costretti a dire: finché ci saranno in vigore le sanzioni non possiamo riaprire il gasdotto Nord Stream 1. Chiaro quindi? Non si può riaprire per colpa dell’Europa non dei russi.

Come viene riferito dalla disinformazione mainstream?

I russi ricattano l’Europa.

Naturalmente è possibile che i russi su quella faccenda ci abbiano un po’ “marciato” come suol dirsi, magari per fare un dispetto o per creare una crepa all’interno dell’Unione europea che, comunque, di crepe ne ha un’infinità.

Personalmente ritengo questa ipotesi poco probabile, perché obiettivamente fa comodo anche ai russi vendere il gas all’Europa, non solo agli europei.

Ma andiamo avanti, ed arriviamo al secondo round.

L’Unione europea intende applicare il cosiddetto price cap, ossia prezzo calmierato sia sul petrolio che sul gas russo.

E’ la prima volta che sento parlare di Price cap in import/export, ossia in transazioni commerciali che riguardano Paesi diversi.

Il price cap si può imporre all’interno di un Paese ed ovviamente è l’Autorità politica o Amministrativa che può imporlo.

Insomma, tanto per capirci, lo Stato può imporre, ad esempio, un prezzo massimo al quale può essere venduto un certo bene, di solito considerato un bene primario.

Oppure può imporre un tetto massimo ai guadagni che possono avere in particolari operazioni certe aziende, mi viene in mente ad esempio il livello dei tassi di interesse che possono essere applicati dalle Banche su determinati prestiti.

Quelle sono imposizioni che lo Stato può applicare in virtù della propria sovranità, ma non può essere applicato nei confronti di un altro Stato sovrano.

Fa semplicemente ridere il solo ipotizzare che si possa andare dalla Russia e gli si imponga di vendere il proprio petrolio ed il proprio gas ad un prezzo deciso dal compratore.

Quindi sentirsi dire dalla Russia che non è disposta ad accettare un price cap per il suo petrolio e per il suo gas è semplicemente la cosa più scontata, più banale del mondo.

Ed invece come viene riportato dai media mainstream questo fatto?

“Putin minaccia di bloccare le esportazioni di petrolio e gas nei confronti dei Paesi che intendono applicare il price cap”.

Capite? E’ Putin che “minaccia”.

Qui la logica viene perfettamente capovolta.

La realtà è che tutto nasce per le sanzioni, se noi non avessimo applicato sanzioni alla Russia continueremmo a pagare il petrolio ed il gas russo come lo pagavamo prima, non ci sarebbe stato nessun aumento delle bollette, niente di niente.

Siamo noi europei che abbiamo voluto applicare delle sanzioni senza senso (e sappiamo perfettamente chi ci ha obbligato ad agire in tal senso), ma non basta.

Sempre noi abbiamo imposto queste sanzioni con il deliberato intento di far male alla Russia, di distruggerla, almeno economicamente, con l’intento di portare la sua popolazione alla fame.

Al momento non ci siamo riusciti, e temo che non ci riusciremo neppure in futuro, ma in ogni caso è evidente che tutto nasce da noi.

C’è un conflitto in Ucraina? Certo! E allora? C’è un conflitto in Ucraina come ci sono conflitti in tante altre parti del mondo.

Perché non abbiamo fatto sanzioni contro gli Stati Uniti quando questi sono andati in giro per il mondo a fare massacri, eccidi.

E torniamo a parlare di soldi.

I nostri media mainstream, come abbiamo visto, si scatenano contro la Russia, che sarebbe la colpevole dell’aumento stratosferico che avranno le nostre bollette, ma perdonatemi, faccio una banale considerazione, ma se la Russia non ci fornisce più il gas ed il petrolio, non sarà lei ad intascare i soldi delle nostre bollette, ed allora chi si intascherà i soldi che usciranno dai nostri conti correnti per pagare quelle bollette esose?

Mi verrebbe da dire che parte se li intascheranno le aziende che ci forniscono energia elettrica e gas e parte i Paesi che ci vendono petrolio e gas.

Fra questi Paesi che ci forniranno petrolio e gas ci sono gli Stati Uniti.

Ed allora chiediamo anche a loro il price cap, chiediamo che ci vendano il gas a 30 dollari il megawattora come pressappoco lo pagavamo prima di tutto questo caos.

Perché non chiediamo anche a loro un price cap?

Ma guardate, nonostante l’argomento sia dannatamente serio, voglio terminare il video facendoci una risata.

L’agenzia di rating americana Standard & Poor’s ha voluto calcolare di quanto aumenteranno le bollette nell’intera Europa rispetto al 2019.

Il raffronto, è stato correttamente fatto rispetto al 2019, perché il 2020 ed il 2021 sono stati anni anomali, e noi tutti sappiamo il motivo, quindi meglio fare il raffronto rispetto all’ultimo anno “normale”.

Ebbene secondo i calcoli dell’Agenzia statunitense il maggior costo viene stimato intorno ad un trillion di euro. Ossia mille miliardi di euro.

Una cifra enorme che già ci spaventa, forse addirittura sufficiente a far andare in default i Paesi più deboli. Mi chiedete cosa ci sia da ridere? Beh leggete l’articolo pubblicato da Rai News 24 vi metto il link in descrizione.

Standard & Poor's: "L'Europa pagherà un miliardo di miliardi di euro in più per l'energia"

Ehhhh Vaiiiiiiii!!! Un miliardo di miliardi … carica ancora un po’!!! Un miliardo di miliardi sono 12.000 volte il Pil di tutto il mondo.

Ora finiamo di ridere, perché questa … è la Rai. Quel carrozzone che noi paghiamo un miliardo e settecento milioni con il canone.

Allora, cari ascoltatori, quante persone lavoreranno a Rai News 24, non lo so ovviamente, ma certamente un’infinità, ma non c’è stato uno solo ad aver notato che era stata scritta una … una baggianata gigantesca, un miliardo di miliardi di euro.

Sappiamo tutti da dove scaturisce l’errore, dal fatto che in inglese si usa il termine trillion che sta per un milione di milioni ossia mille miliardi e non un miliardo di miliardi.

Ma ripeto nessuno ha notato un errore così grossolano? Anche dopo che è stato pubblicato, uno che lavora per RaiNews 24 non si è accorto della idiozia che è stata pubblicata?

E noi paghiamo con il canone per mantenere questa gente!