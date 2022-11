Adesso c’è anche una data, il 12 marzo 2023, di cosa sto parlando? Delle primarie per la nuova segreteria del Partito Democratico.

Lo ha annunciato l’attuale Segretario Enrico Letta aprendo la Direzione nazionale del Partito, con la quale ha dato il via al Congresso di rifondazione Dem.

Insomma, personalmente, almeno per scaramanzia, non avrei utilizzato il termine “rifondazione”, in passato non ha portato bene, ma è solo scaramanzia, nulla di serio.

Ma da tempo, per quanto riguarda la comunicazione, il PD non ne azzecca una. Ne è prova anche quest’ultima campagna elettorale, ricordate lo slogan?

Forse no, ma ve lo ricordo io era … “Scegli”, ebbene sarebbe fin troppo facile ora ricordare a Letta che … gli italiani lo hanno preso in parola … ed hanno scelto.

Ma a proposito di parole e slogan, state a sentire con quali parole Letta ha iniziato questa Direzione nazionale. Sentite: “Oggi inizia il percorso costituente del nuovo Pd. Oggi ricominciamo dall’opposizione”.

Non vi sembrano parole strane? Sembra quasi che sia contento di … ricominciare dall’opposizione.

Come se l’allenatore di una squadra di calcio fosse contento per essere retrocesso.

Per un politico, soprattutto se del PD, le parole pronunciate da Letta suonano strane.

Comunque l’obiettivo di questa Direzione nazionale è quello di fissare i paletti di un congresso che potrebbe portare novità importanti, e non solo un nuovo Segretario.

Nel suo discorso Letta ha ovviamente criticato le prime misure annunciate dal nuovo Governo Meloni, ma è stato ancor più duro nei confronti del cosiddetto Terzo Polo, ossia l’accoppiata Renzi/Calenda, ai quali addebita la sconfitta elettorale della sinistra e soprattutto l’ammiccamento verso la nuova maggioranza.

Comunque le nuove candidature a Segretario si dovranno presentare entro il 28 gennaio, naturalmente al momento non ci sono ancora nomi, ma è certo che non mancheranno.

Il Partito Democratico, indubbiamente, si trova in una crisi profonda, l’ultimo sondaggio elettorale da parte di Euromedia Research, la società della Ghisleri ha addirittura sancito l’umiliante sorpasso da parte del Movimento 5 Stelle, salito al 17,3% mentre il Pd scivolava al 17%.

Nel centrodestra invece continua l’ascesa di Fratelli d’Italia, mentre perde consensi Forza Italia. Ed infine segnali confortanti anche per il Terzo Polo accreditato ora di un lusinghiero 8,3%.

Ma torniamo a parlare della successione ad Enrico Letta, proprio perché in questi giorni si è messo in mostra un possibile candidato che per molti potrebbe essere un serio pretendente alla successione, stiamo parlando di Vincenzo De Luca.

Il Presidente della Campania non si limita ad iniziative regionali, e neppure nazionali, si impegna addirittura in iniziative internazionali organizzando nella sua Napoli una manifestazione per la pace.

Insomma De Luca è un uomo di rottura e se al Pd serve un uomo di rottura lui sembra proprio perfetto.

Oltretutto ha anche avuto una immediato endorsement, ossia un sostegno ed un apprezzamento da parte di un altro Presidente di una regione meridionale, mi riferisco a Michele Emiliano, Governatore della Puglia, che ha paragonato De Luca ad una Ferrari.

Io, se dovessi rimanere nell’ambito automobilistico, lo paragonerei di più ad un dragster, sapete quelle macchine che partono a razzo, ma spesso poi si schiantano.

Comunque non si potrebbe sostenere che una ipotetica Segreteria De Luca vada nella direzione dello svecchiamento del partito, che obiettivamente appare all’elettorato come un partito del secolo scorso.

Ma ecco che qualcosa si muove anche all’interno del PD, e stavolta dal sud, passiamo al nord, Lorenzo Pacini, Segretario regionale dei giovani Dem, lancia delle accuse pesantissime, queste le sue parole:

"Non ci riconosciamo né nel segretario né nei capigruppo Serracchiani e Malpezzi. La rivoluzione deve partire subito, il congresso di marzo è troppo lontano".

Ed ancora: “O il Partito democratico cambia o non ha più senso di esistere”.

Insomma, parole da ultima spiaggia e viene anche evocato il raffronto con l’indecorosa fine che hanno fatto i socialisti francesi. Di fatto inglobati da Macron.

Ed allora che ne direste se il Pd fosse inglobato da Renzi e Calenda?

Per il bomba sarebbe un successo clamoroso, una rivincita nei confronti di tutti i suoi ex colleghi di partito che avevano già cantato il De profundis di Italia Viva.

Certo che, veramente, Renzi è come i gatti, ha sette vite.

Dopo l’accordo fra Letta e Calenda, prima dell’ultima campagna elettorale, Italia Viva era praticamente spacciata, era impossibile che potesse superare la soglia di sbarramento al 3%, non arrivava al 2%.

Insomma la battuta, Italia Viva … sì, ma ancora per poco era diventata virale … poi … il miracolo.

Letta si accorda anche con la Sinistra provocando lo strappo di Calenda, che, tuttavia, rimanendo solo rischiava pure lui di non arrivare al 3%, da qui la decisione di unirsi al tanto detestato Renzi.

Per entrambi è stato il boccaglio che ha permesso loro di respirare pur trovandosi sott’acqua.

Ed ora la loro formazione politica è in netta ripresa proprio mentre il Pd annaspa.

Beh! Stiamo a vedere, di certo la politica italiana ci fornisce sempre sorprese, e non ci si annoia mai.