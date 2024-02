Ecco chi è JP (video da non perdere)

Ma cari ascoltatori, volete far venire un colpo a JP, scherzo naturalmente, molti di voi non conoscono JP, ed allora credetemi, è una persona veramente straordinaria.

Ma cari ascoltatori, volete far venire un colpo a JP, scherzo naturalmente, molti di voi non conoscono JP, ed allora credetemi, è una persona veramente straordinaria.

Una persona di una bontà d’animo incredibile, una persona di una correttezza morale unica. Ed allora vi racconto cosa è successo.

Mi sveglio stamattina, come ogni mattina accendo il mio computer, consulto la posta elettronica e nella notte (ovviamente per il fuso orario) trovo ben quattro email che mi ha inviato JP.

Quattro e-mail!!! Non so se riuscite a comprendere, inviate da JP!!! Quattro e-mail come una persona evidentemente tormentata, angosciata.

Mio Dio, penso, ma che è successo? Ovviamente mi metto subito a leggerle e non dico che mi metto a ridere, ma insomma avendo visto che non era proprio nulla, svanita la preoccupazione non mi restava che sorridere.

JP voi dovete sapere che è letteralmente terrorizzato dal fatto che gli ascoltatori possano mettere in dubbio la sua autorevolezza, è terrorizzato dal fatto che qualcuno possa pensare che egli non sia attendibile.

Ed allora voleva assolutamente che io oggi spiegassi che il video che ho pubblicato ieri non nasceva da una sua supposizione, ma da una notizia, sentite cosa mi scrive.

“Domani anche se pubblichi un altro video devi dire che quello che tu ieri hai raccontato viene dal Congresso degli Stati Uniti e che il quesito è stato esposto ufficialmente dai parlamentari democratici.

Io non c'entro niente. I giuristi e i costituzionalisti sono già al lavoro per vedere la questione dato che nella nostra costituzione non c'è niente che riguardi il vice presidente”.

Scusate se continuo a sorridere, ma io mi sto immaginando JP tutto trafelato ripetere io non mi invento niente, io non mi invento niente. Ma certo JP, sei la persona più corretta al mondo!

Ed ecco allora che JP mi invia la seconda mail, nella quale mi scrive:

Caro Giancarlo

questo per la nostra credibilità. Domani fai vedere la pagina del WALL STREET JOURNAL così domani i tuoi ascoltatori avranno la certezza che diciamo la verità e che qui in California il sottoscritto non è fuori di testa ma rispetta gli ascoltatori di Finanza in Chiaro e non li prende in giro.

Per me e' MOLTO IMPORTANTE (e scrive molto importante tutto in maiuscolo) che tu mi faccia questo servizio domani anche due minuti soltanto e facendo vedere la pagina.

Un grazie di Cuore

Avete capito che persona è JP? Guarda JP faccio di più, allego in descrizione il link all’articolo pubblicato dal Wall Street Journal, un articolo dal titolo: “Può il Presidente Obama tornare come VicePresidente?”, con il sottotitolo “Prima che qualcuno mi scagli contro il 22esimo emendamento, suggerirei di leggerlo”.

E poi ancora un articolo della Facoltà di Diritto dell’Università della Georgia dal titolo “Due volte Presidente e la Vice Presidenza”.

E poi nella terza mail JP mi scrive “Fai vedere cosa dicono le leggi ovvero che sì non c’è nessuna legge che vieta che un Presidente diventi vice presidente e che ne possa prendere il posto”.

Certo conosciamo la celeberrima democrazia che vige negli Stati Uniti, però non è detto che questa eventuale “furbata” dei Dem gli faccia guadagnare voti.

Mi auguro che i cittadini statunitensi non intendano premiare gli imbroglioni, ed i Dem così ottengano l’effetto contrario compattando l’elettorato repubblicano.

Ed a conclusione JP mi scrive anche una quarta ed ultima mail nella quale riassume tutto, sentite:

Giancarlo domani dedica 5 minuti a questa lettera,

Cari ascoltatori, ieri alcuni hanno frainteso la lettera che Marcotti ha letto.

Quello che Giancarlo vi ha letto non era una mia supposizione o una mia idea ma un fatto che e' stato riportato dai media. Io ho solo riportato la notizia, e ve l’ho riportata, tutto qui.

Io non centro nulla Ambasciator non porta pena

Non solo ma quello che Giancarlo vi ha letto ieri se andate a cercare lo troverete sulle news anche di altre nazioni.

A Giancarlo ho mandato il titolo del "Wall Street Journal " che e' un giornale a tiratura non solo nazionale da noi ma anche a livello mondiale.

Come e' cominciato tutto il fatto?

Al Congresso badate bene al Congresso a Washington e' stata posta una domanda la prima ovvero :

"sappiamo i requisiti per diventare presidente ma niente viene detto dei requisiti per il vice presidente"

La replica " effettivamente nella nostre leggi non c'e niente che indichi i requisiti necessari per la vicepresidenza"

Altra domanda: "potrebbe per puro caso essere scelto come vice presidente un presidente che ha già fatto due mandati ?"

E se ciò accadesse e il Presidente dovesse mancare potrebbe costui ovvero il vicepresidente diventare presidente pur avendo espletato i due mandati?

La risposta è stata:

"E' una domanda alla quale non possiamo rispondere. Propongo di interpellare le facoltà di legge delle nostre Università".

Alcuni giorni dopo arrivano le risposte e vengono lette al congresso (non in Californai come ha detto un ascoltatore).

Pagina su pagine ma alla fine nero su bianco si legge:

"non essendoci alcuna legge che non solo vieta ma nemmeno nomina un presidente che ha fatto due mandati noi riteniamo possa divenire vicepresidente e nel caso dovesse sostituire il presidente in carica questo non sarebbe considerato un terzo termine”.

Va detto che in questa materia è il Congresso degli Stati Uniti che deve decidere se procedere, se il fatto accadesse. Al Congresso spetta legiferare".

Fin qui solo una domanda. Sarebbe come se uno chiedesse "vorrei diventare pilota di Formula 1 , quali sono i requisiti necessari?

Per cui tutto finito. Tutto finito fino a quando una parte dei democratici del congresso salta fuori dicendo :

“Ad esempio potrebbe Obama che ha già due mandati come Presidente fare il vice presidente? Da quello che hanno detto le facoltà di legge sembrerebbe di sì non essendoci leggi contrarie."

Ecco è qui che scoppia il caso che poi va sui giornali! E vi spiego il perché, la legge che un Presidente possa fare solo due mandati e del 1952 dopo che Roosevelt fu eletto 4 vote e poi fu sostituito da Truman il suo vice democratico che poi fu eletto nuovamente nel 1948.

Dal 4 Marzo 1933 al 20 Gennaio 1953 in quei 20 anni ci furono due presidenti e furono due democratici. Ecco il perché della legge.

Vorrei ricordare che le leggi non sono eterne possono anche cambiare. Quando ero ragazzo c'erano le leggi razziali . Ora non ci sono più. E cambiare la legge sui due mandati è una cosa che già gira da alcuni anni.

Come sapete certe cose che possono sembrare sciocchezze oppure banali poi di colpo non lo sono più.

Se mi permettete vorrei ricordarvi un fatto che successe da voi 32 anni fa.

A Milano fu arrestato un certo Mario Chiesa che era un amministratore di una casa di riposo che, se non ricordo male i milanesi la chiamavano la "Baggina". Lui era un amministratore locale ma con il suo arresto venne giù la prima repubblica. Tutta una classe politica finì alla sbarra.

Ditemi la verità quando vi diedero la notizia che fu arrestato Mario Chiesa quanti di voi allora avevano capito quella sera stessa che l'intera classe politica di allora nel giro di due anni sarebbe sparita?

Voglio dire una ultima cosa. Due anni fa scrissi a Giancarlo una lettera per raccontare cosa successe la notte delle elezioni.

Poi da allora vi ho raccontato quella parte di America che nessuno racconta e ho sempre cercato di tenervi informati perché so che ci tenete.

**Io non ho un mio canale non cerco importanza, io come vedete sto nell'ombra non monetizzo nulla, non mi interessa . Per me il piacere e la mia soddisfazione è di potervi informare. Per me è più che sufficiente. **

Le lettere mie non sono "sbirciate un po’ qua e un po’ là" ma sono frutto di lunghe ricerche perché tutto deve essere documentato sia per me che per Giancarlo e anche per voi ascoltatori. Si perché se qualcuno vi dovesse dare del falso potrete sempre avere da me una copia di quello che vi ho raccontato.

Solo per darvi una idea. Per andare alle librerie presidenziali devo chiedere l’appuntamento almeno due mesi prima e dire cosa mi interessa vedere e il perché, non solo questo, ma devo dire anche se è per uso personale o se quello che leggerò sarà pubblicato e se sarà pubblicato vogliono sapere se qui oppure all’estero.

Una volta lì devo firmare tutta la documentazione, vengo perquisito che non abbia elettronica per fotografare illegalmente i carteggi. Una volta seduto dove vengo assegnato mi verrà portata la copia di ciò che mi interessa.

Mi verrà detto quello che posso richiedere e mi verrà fotocopiato con tanto di sigillo per prova che il documento si tratti di copia originale.

**Oppure da dove mi è permesso prendere appunti ma non mi e' possibile avere una fotocopia e in alcuni casi dove posso solo leggere ma nemmeno prendere appunti. **

Parto alle due di notte e ritorno la notte successiva. Ma fare tutto questo non mi pesa . Lo faccio disinteressatamente perché so che a voi fa piacere.

Per gli archivi dei giornali locali ad esempio il "Sacramento Bee" oppure il "San Francisco Chronicle" la domanda deve essere fatta 15 giorni prima. Lì posso stare 8 ore e chiedere ogni copia che voglio.

Non solo Giancarlo ma molti ascoltatori mi scrivono e parlano con me. Qualcuno ha anche avuto dei video da me fatti. Roba artigianale ma li hanno avuti. Altri hanno ricevuto corrispondenza dagli USA.

Tutti sanno che io non prendo in giro nessuno.

Spero che quelli che non hanno capito ieri quello che Giancarlo vi ha letto oggi lo capiscano.

Un cordiale saluto a tutti voi

JP

Ecco questo è JP