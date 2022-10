Il video che ho pubblicato ieri, dal titolo “Governo Meloni: peggio era impossibile” ha creato un grande dibattito fra gli ascoltatori, e forse c’era da attenderselo.

Molti lo hanno apprezzato, alcuni lo hanno criticato, ovviamente debbo soffermarmi soltanto sui secondi, è chiaro che gli apprezzamenti mi fanno piacere, ma posso solo ringraziare coloro che hanno espresso giudizi positivi nei miei confronti.

Un franco dibattito, un confronto lo posso avere solo con le persone che hanno criticato la mia posizione. Ed è questo l’intento del video odierno.

Ebbene, sapendo perfettamente che esprimere un giudizio negativo nei confronti di un Governo che aveva appena giurato nelle mani del Capo dello Stato, ossia che di fatto non aveva ancora cominciato ad operare, mi avrebbe esposto alla critica più banale, ossia vediamo prima come agirà.

Perdonatemi, ma proprio perché ciò era banale ho iniziato il video in un certo modo, ossia esortandovi a non farmi notare che sarebbe corretto, prima di criticare, valutare l’operato di un Governo, e solo successivamente eventualmente dare un giudizio negativo.

Evidentemente non è bastato, la maggior parte delle critiche che ho ricevuto vertevano proprio su questo fatto, ossia di attendere nel vederlo all’opera questo nuovo governo prima di criticarlo.

Certo, ma io sono stato chiaro, e ribadisco fin d’ora che già la scelta dei Ministri è criticabile.

Ad esempio, per quanto riguarda i nostri rapporti con l’Unione europea si sarebbero dovute fare delle scelte che dimostrassero una netta discontinuità rispetto ai due Governi precedenti che erano assolutamente appiattiti e succubi di questa Europa.

Ed invece i tre Ministeri che si interfacciano maggiormente con l’Unione europea ossia quello dell’Economia, quello degli Esteri e quello degli Affari europei a chi sono andati? A Giancarlo Giorgetti, ad Antonio Tajani ed a Raffaele Fitto

Tre persone la cui fedeltà assoluta nei confronti di questa Unione europea non solo non è mai stata messa in discussione, ma è stata sempre ribadita, Tajani poi dal 2014 al 2017 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e dal 2017 al 2019 Presidente del Parlamento europeo.

Certo se Giorgetti, Tajani e Fitto domani si dimostrassero molto critici nei confronti dell’Unione europea e proponessero di uscire dall’euro e dalla stessa Unione europea, sarei il primo a ricredermi.

Ma ho molti dubbi che ciò accada, posso esternare questi dubbi? Oppure devo aspettare prima di esprimere un parere?

Posso dire che mi aspettavo scelte migliori, molto migliori!

La Meloni, soprattutto negli scorsi anni, ed anche parzialmente nell’attuale campagna elettorale, ha espresso posizioni estremamente critiche nei confronti dell’Unione europea.

Personalmente, nel video scorso, ho citato, ad esempio, l’intervento che fece in Parlamento, nei riguardi delle sanzioni adottate nei confronti della Russia all’indomani della dichiarazione d’indipendenza da parte della Crimea e della contemporanea richiesta di tornare a far parte della Federazione russa.

Ma non è stata tenerissima anche in tempi recentissimi, ricordiamo tutti l’espressione sprezzante nei confronti dell’Unione europea da parte della Meloni “E’ finita la pacchia”. Oltre a sostenere nei vari comizi elettorali che qualora Fratelli d’Italia avesse vinto le elezioni, l’Italia, in Europa, avrebbe difeso i suoi interessi, aggiungendo, “come fanno gli altri”, insomma ha dipinto l’Unione europea come una congrega nella quale tutti cercano di fregare gli altri e farsi gli interessi propri.

Ma io oggi voglio ricordare soprattutto cose dette, anzi scritte dalla Meloni tempo fa, nei riguardi dell’Unione europea, partendo da un tweet che non mi limito ad approvare, ma che ritengo sia una pietra miliare per ogni persona di buonsenso, sentite:

“Il terzo punto del Manifesto per una Europa dei popoli: noi crediamo che l’euro sia una moneta sbagliata, che ha arricchito la Germania ed impoverito gli altri Stati europei, e per questo destinata ad implodere presto. Vogliamo giungere allo scioglimento concordato ed ordinato dell’eurozona in accordo con gli altri Stati europei. Questo vuol dire riprenderci la nostra piena sovranità monetaria ed il ripristino di una Banca Centrale che risponda agli italiani #ItaliaSovrana”

Tweet del 25 marzo 2017 ore 17:50

Ebbene questo è ciò che io sostengo da 15 anni, io non solo approvo ma sottoscrivo parola per parola, sono parole che io scolpirei nella pietra.

Ebbene vi basta? No? Allora vi cito il tweet postato il 21 agosto del 2016 quando parlava dei poteri forti e le lobby che, sentite: “Manovrano quel comitato di affari ed usurai che si fanno chiamare Commissione europea e Bce”

Ed infine il tweet del 24 giugno 2016 all’indomani dell’esito del referendum sulla Brexit, sentite: “Il voto inglese è un voto di libertà contro la deriva antidemocratica dell’Unione europea. Con la Brexit i britannici hanno voluto ribadire che la sovranità appartiene al popolo e non al comitato d’affari di burocrati, lobbisti e banchieri che oggi comanda in Europa. E’ una lezione di coraggio per tutti i popoli europei e un esempio che vogliamo seguire. Questa unione europea ha fallito, non è possibile riformarla dall’interno perché è marcia fin nelle fondamenta. Questa esperienza va chiusa e ne va aperta subito una nuova che metta al centro i popoli europei. Chiediamo le dimissioni immediate di Juncker e di tutta la Commissione europea e la nomina di una nuova Commissione che gestisca la chiusura dell’attuale Unione europea e la costituzione di una nuova unione”.

Ebbene queste dichiarazioni non sono state dette in un comizio elettorale, nel quale, capisco, si possano utilizzare espressioni forti, questi sono tweet che potete tranquillamente consultare, ed i tweet sono degli scritti, si ha quindi la possibilità di fare delle riflessioni prima di pubblicarli.

Ecco allora da parte della Meloni non vedo differenze rispetto al voltafaccia sullo stesso argomento effettuato da Di Maio.

Quindi cari ascoltatori che mi dite? Era lecito da parte mia attendermi che le persone scelte per i Ministeri dell’Economia, degli Esteri e degli Affari europei fossero profili diversi da quelli poi scelti.

Fossero persone perlomeno euro critiche non dico assolutamente contrarie all’Unione europea come ad esempio sono io.

Quindi la delusione è forte, ma purtroppo questo non è neppure il peggio.

Il peggio, a mio avviso, è stato raggiunto con il Ministero della Salute, il Ministero della Giustizia e con il Ministero della Difesa. Ma di quei tre Ministeri, magari ne parlerò domani.