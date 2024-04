L'economia di guerra

In questi ultimi tempi, sui media mainstream di carattere economico, viene riportata un’espressione che anche i non più giovani non avevano mai sentito.

In questi ultimi tempi, sui media mainstream di carattere economico, viene riportata un’espressione che anche i non più giovani non avevano mai sentito, non è un neologismo, ma fortunatamente non si usava questa espressione da quasi cent’anni, mi riferisco a “economia di guerra”.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Di cosa si tratta?

Beh, il nome dice tutto, ma cerchiamo comunque di fare maggior chiarezza.

Sapete tutti che in campo economico la grandezza che viene più comunemente utilizzata per misurare la capacità di un Paese nel produrre ricchezza è il Pil, acronimo di Prodotto Interno Lordo.

Come dice il nome si tratta del valore dei prodotti e servizi realizzati all'interno di uno Stato sovrano in un determinato arco di tempo.

Il termine prodotto è chiaro di per sé e non serve quindi spiegarlo, interno perché viene computato solo il valore dei prodotti e servizi realizzati all’interno dello Stato, quindi per essere chiari, nel Pil rientrano i beni prodotti da aziende straniere, ma sul nostro territorio, mentre non vengono computati i prodotti che le nostre aziende realizzano all’estero.

Lordo perché è al lordo degli ammortamenti, se togliessimo gli ammortamenti troveremmo ovviamente il Prodotto Interno Netto.

Ma insomma non ci interessa fare una lezione di macroeconomia, parliamo con termini semplici, anche se non sono quelli corretti, diciamo ad esempio che il Pil italiano è il fatturato dell’azienda Italia.

E’ quindi viene utilizzato come indicatore della capacità di un Paese di produrre ricchezza, visto che sono i beni ed i servizi ad avere un valore.

Non tutti però sono d’accordo nel ritenere il Pil un indicatore di ricchezza, anche perché la ricchezza non è necessariamente sinonimo di benessere, tuttavia non è neppure semplice trovare un indicatore del benessere.

Quindi insomma per il momento non entriamo in questa diatriba sulla ricchezza e sul benessere e prendiamo il Pil come indicatore.

E’ chiaro che se diciamo che il Pil è il valore dei beni e servizi realizzati all’interno di uno Stato, intendiamo tutti i beni e tutti i servizi, certamente non quelli illegali, ma anche quelli … diciamo … non trovo un termine adatto, diciamo non proprio etici … ecco.

Ed ovviamente fra i prodotti non etici, balzano alla mente immediatamente gli armamenti.

E’ chiaro che durante o nell’imminenza di un conflitto la produzione di materiale bellico aumenta a ritmo serrato, ciò comporta un aumento consistente della spesa pubblica e dell’occupazione.

Insomma più spesa pubblica, più Pil, più occupazione, meno disoccupazione, i dati macroeconomici migliorano.

Ma non solo, non si bada a spese anche per quanto riguarda la ricerca, le aziende si riconvertono, insomma si crea questa economia che viene chiamata economia di guerra.

Molte delle aziende automobilistiche che oggi tutti noi conosciamo, hanno largamente beneficiato dell’economia di guerra, la Fiat nel nostro Paese, ma soprattutto la BMW in Germania.

L’acronimo BMW, infatti significa Fabbrica bavarese di motori, ed era nata nel 1917 dalla fusione di due aziende che producevano motori per aerei, la fabbrica ebbe consistenti ordinativi proprio a causa dell’evento bellico in corso.

Finita la Prima guerra mondiale la BMW cominciò a produrre autovetture fra la fine degli anni ‘20 e l’inizio degli anni ’30, proprio in concomitanza con lo scoppio della crisi economica.

A salvare l’azienda dal fallimento ancora la corsa agli armamenti che portò la Germania ad innescare la seconda guerra mondiale. La BMW non si limitò a fabbricare motori, ma si specializzò anche nella produzione di veicoli militari.

Ma ecco l’aspetto negativo dell’economia di guerra … le guerre finiscono, e quindi le aziende, che fino a ieri erano impegnate a ritmo continuo nella produzione di armamenti bellici si trovano improvvisamente senza ordini ed a doversi quindi riconvertire.

E chiariamo che non è una cosa semplice, solo con incredibili eventi casuali la BMW tornò a produrre automobili nel dopoguerra, il miracolo economico degli anni ’50 e ’60 aiutò certamente l’azienda tedesca, ma solo dagli anni ’70 cominciò ad essere un marchio di qualità.

Ecco allora torniamo all’economia di guerra.

Sostanzialmente con l’economia di guerra il miglioramento dei dati macroeconomici è temporaneo, le guerre, nella quasi totalità arrivano al termine di crisi monetarie che le nazioni non sono state in grado di sanare.

Ma attenzione probabilmente il termine “crisi monetarie” non è il più appropriato, o meglio potrebbe essere frainteso.

Il termine crisi infatti spesso lo interpretiamo come un evento certamente negativo, ma non voluto, come può essere un evento naturale come un terremoto.

Nella realtà invece le crisi monetarie possono essere innescate solo da un abuso scriteriato da parte dei Governi o delle autorità monetarie.

Gli eventi bellici o sono guerre di conquista e quindi vengono combattute con l’intento di saccheggiare, oppure servono per azzerare una situazione monetaria insostenibile, impoverendo di fatto la popolazione.

Insomma l’economia di guerra, meglio lasciar perdere e vivere in pace.