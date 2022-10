Prima di iniziare il video odierno, però, è doveroso da parte mia informarvi che, come certamente ve ne sarete accorti, ormai da diverso tempo Finanza In Chiaro è martoriata dagli hacker, chiamiamoli così.

Prima di iniziare il video odierno, però, è doveroso da parte mia informarvi che, come certamente ve ne sarete accorti, ormai da diverso tempo Finanza In Chiaro è martoriata dagli hacker, chiamiamoli così.

A parte altri aspetti dei quali non è, per il momento, il caso di parlarne, voi tutti, invece, potete vedere commenti a margine dei miei video, chiaramente non miei, ma nei quali compare il mio logo, il logo di Finanza In Chiaro, ossia l’euro frantumato.

Naturalmente è facile capire quali siano i miei veri commenti, infatti nei miei veri commenti non compare solo il logo dell’euro frantumato, ma anche la scritta Finanza in Chiaro. Se invece dopo il logo trovate altre scritte sono evidentemente degli … chiamiamoli hacker, ma sarebbe più corretto dire molestatori.

Sono un po’ perplesso, da un lato obiettivamente la cosa mi dà fastidio, vedere il mio logo vituperato, ingiuriato da persone squallide e schifose, ovviamente non può lasciarmi tranquillo, ma da un’altra parte è certamente un segnale che Finanza In Chiaro è autorevole e quindi dà fastidio al mainstream.

E’ chiaramente l’autorevolezza di Finanza in Chiaro che dà fastidio, il mainstream non teme i canali alternativi se sono gestiti da persone impreparate, ed improvvisate, anzi quei canali fanno comodo al mainstream.

Il mainstream in quel caso infatti può semplicemente dire: vedete che le persone che ci osteggiano sono culturalmente impreparate e sostengono tesi bislacche e strampalate.

Ecco, quindi, mi raccomando, io ho pochi strumenti per far cessare gli hater che ricercano proprio la mia reazione, quello che vi chiedo è di non cadere nell’errore, e capire quando sono davvero io a commentare e quando invece si tratta di falsi.

Ed arriviamo a noi, al video odierno.

Fra i commenti che gli ascoltatori postano a margine dei miei video spesso trovo spunti per altri miei video.

Ed ecco che dalla Repubblica Dominicana mi scrive Rod:

“Caro dr.Marcotti, volevo farle questa domanda: guardavo sul sito di Investing che l'indice Zew tedesco, ossia la fiducia degli investitori, é crollato a -60,9%. Ora, se nella più grande economia europea c'é questo dato fortemente negativo, quali sono le conseguenze sull'economia reale in tutta Europa? E se ad esempio, nessuno comprasse più i titoli del debito pubblico sia tedesco ma anche italiano, come si finanzieranno i Paesi, specialmente l'Italia? Perché di entrate fiscali ce ne saranno verosimilmente meno, quindi come si farà? Interverrà pesantemente la BCE? O crollerà tutto in poco tempo? Grazie”.

Allora, innanzitutto spieghiamo a tutti gli ascoltatori che il sito Investing.com è un’autorevole sito di carattere finanziario, non ho alcun conflitto di interessi nel consigliare di consultarlo come ha fatto Rod.

Ed ora entriamo nel merito, innanzitutto spieghiamo cos’è l’indice Zew perché per la precisione non è l’indice che misura la fiducia degli investitori, ossia di tutti gli investitori, ma è l’indice che misura la fiducia degli investitori istituzionali.

Ed approfitto dell’occasione per specificare a chi si riferisce quando si parla di investitori istituzionali, perché, anch’io colpevolmente, spesso ho usato questo termine dando per scontato che tutti sapessero a chi mi riferivo, invece probabilmente non è così.

Quindi l’investitore istituzionale è colui la cui attività caratteristica è quella di investire, per conto di coloro che gli affidano i propri surplus finanziari, o i propri risparmi.

Quindi ci stiamo riferendo a Fondi di investimento, Sicav, Fondi pensione, Compagnie di Assicurazione, Banche.

Dunque, l’indice ZEW è un indice tedesco, ZEW è un acronimo, ma stavolta appunto non è il solito acronimo anglofono, ma tedesco e sta per “Centro per la ricerca economica europea”.

Ed è un indice che misura la fiducia degli investitori istituzionali, in pratica, per essere chiari, come viene rilevato?

Viene chiesto a questi mega manager che gestiscono Fondi di Investimento, Fondi pensione, Compagnie di Assicurazione, Banche ecc. ecc. che previsioni hanno, ovviamente dal punto di vista economico, per il futuro.

Ossia se credono che in futuro la situazione, sempre dal punto di vista economico, migliorerà oppure peggiorerà.

Le risposte vengono messe su una scala nella quale lo zero significa che la situazione economica non varierà, lo Zew sarà positivo se prevarranno coloro che ritengono che la situazione migliorerà e negativo se prevarranno coloro che ritengono che la situazione peggiorerà.

Ebbene come ha riportato Rod nel suo commento, l’ultima rilevazione avuta a settembre è fortemente negativa, per la precisione, è stata -61,9 (Rod aveva riportato -60,9 ma poco cambia).

Quindi significa che questi investitori istituzionali sono notevolmente pessimisti sul futuro dell’economia europea.

Ma è bene vedere lo sviluppo che ha avuto l’indice Zew in questi ultimi mesi, così ci si rende ancora più conto di quanto tutto ciò sia preoccupante.

L’indice Zew viene calcolato mensilmente, a maggio era a -34,3 punti, quindi già fortemente negativo, a giugno -28 punti, ancora negativo anche se un po’ meno negativo, a luglio il crollo -53,8 punti, ad agosto meno 55,3% ancora in peggioramento, quindi, ed a settembre il già citato -61,9 punti.

Insomma avete capito, gli investitori istituzionali si attendono un netto peggioramento della situazione economica in Europa.

E proseguiamo con la prima domanda che mi pone Rod:

Ora, se nella più grande economia europea c'é questo dato fortemente negativo, quali sono le conseguenze sull'economia reale in tutta Europa?

Caro Rod, la risposta è semplice, E’ chiaro che motivi di ottimismo non ce ne sono, c’è solo da sperare che il peggioramento che l’indice Zew rileva non sia drammatico, ma che andiamo incontro ad un peggioramento della situazione economica in Europa è praticamente certo.

E passiamo alla seconda domanda:

E se ad esempio, nessuno comprasse più i titoli del debito pubblico sia tedesco ma anche italiano, come si finanzieranno i Paesi, specialmente l'Italia?

Ebbene è chiaro che se nessuno comprasse i titoli del debito pubblico di qualsiasi Stato quello Stato inevitabilmente fallirebbe perché non avrebbe la possibilità di rimborsare i titoli emessi negli anni precedenti e che sono in scadenza, quindi non gli resterebbe altro che dichiarare default.

Fortunatamente però quella è una eventualità remota per non dire di fatto impossibile, perlomeno nel breve periodo.

Certo se non ci fossero sufficienti investitori che volessero acquistare i titoli del debito pubblico, salirebbero gli interessi, come è già avvenuto, e chiaramente con interessi più alti si troverebbero nuovi investitori, disposti a comprarli.

Ovviamente contemporaneamente peggiorerebbero le finanze pubbliche perché appunto il Tesoro avrebbe maggiori uscite dovendo pagare maggiori interessi.

Quindi non proprio una situazione da auspicare.

Ed infine le ultime tre domande che raggruppo:

Perché di entrate fiscali ce ne saranno verosimilmente meno, quindi come si farà? Interverrà pesantemente la BCE? O crollerà tutto in poco tempo?

Certo caro Rod, è corretto dire che in periodi di recessione, con l’economia che si contrae, diminuiscono le entrate fiscali, banalmente se le persone e le aziende guadagnano meno, naturalmente pagheranno anche meno tasse.

Interverrà pesantemente la Bce? Certo, ma in questi anni lo ha già fatto e guarda che anche attualmente, anche se un po’ di meno, ma sta continuando a farlo, ad intervenire per cercare di sostenere l’economia dei Paesi europei.

Ma la Bce non ha la bacchetta magica e soprattutto non può creare ricchezza, i suoi interventi prima o poi si pagano con l’inflazione come stiamo vedendo proprio da un anno e più a questa parte.

Ed in conclusione come rispondere all’ultima domanda “Crollerà tutto”?

Io ritengo di sì, però, non credo, come Rod ha aggiunto, “in poco tempo”.

Occorrerà che la gente capisca che la Bce, non potrà salvarci, il perché è semplice.

Coloro che hanno una certa età ricorderanno certamente che per esaltare e sollecitare l’entrata nell’euro ci raccontavano che l’adottare una moneta unica avrebbe fatto convergere le economie.

Ossia la nostra economia, quella della Spagna, del Portogallo, della Grecia … sarebbero diventate come quella della Germania.

Non solo questo naturalmente non era vero, ma era esattamente vero il contrario.

Ossia con l’introduzione di una moneta unica le diverse economie dei vari Stati aderenti all’eurozona non solo non convergono, ma divergono, come tutti noi possiamo rendercene conto guardando la realtà.

Quindi, caro Rod e cari ascoltatori occorre che la gente, o diciamo la maggior parte del popolo, capisca questo semplice concetto, soltanto in quel momento, allora, tutto crollerà!