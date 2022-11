La BCE non si smentisce, aveva di fatto preannunciato da tempo che in questa riunione avrebbe alzato i tassi di interesse dello 0,75% e così è stato.

Ora il tasso di riferimento è arrivato al 2%. Ebbene voi sapete quale è sempre stata la mia posizione. Il tasso di riferimento dovrebbe essere in linea con la percentuale di crescita media del Pil.

Non dovrebbe essere troppo superiore perché andrebbe a soffocare la crescita economica, ma non dovrebbe neppure essere troppo inferiore perché andrebbe a creare inflazione.

Ebbene dopo la crisi, dapprima finanziaria e poi anche economica, del 2008 le Banche Centrali hanno tenuto i tassi a zero per un periodo prolungato di tempo anche dopo che l’economia era decisamente ripartita.

Questa politica monetaria cosiddetta “espansiva” non poteva che creare inflazione, per un certo periodo quell’inflazione si è scaricata integralmente sul mercato finanziario, e quindi abbiamo assistito ad una crescita esponenziale delle Borse di tutto il mondo, poi, dall’inizio di quest’anno, le cose sono drasticamente cambiate.

In questo 2022 le Borse sono paurosamente scese, direi quasi crollate, ed è comparsa l’inflazione nell’economia reale, quindi abbiamo visto aumentare i prezzi anche al supermercato.

I banchieri centrali quindi si sono improvvisamente ripresi da questa letargia ed hanno capito, con enorme ritardo, che era arrivato il momento di rialzare i tassi, altrimenti avremmo visto l’inflazione andare al 20 al 30%.

Guardate, cari ascoltatori, di certo, in economia, c’è ben poco, ma una cosa è certa, l’economia non fa sconti, niente ti regala, nulla ti toglie.

Mentre si tende sempre a ritenere, erroneamente, che i cosiddetti “regolatori”, pensiamo in particolare ai banchieri centrali, possano incidere in maniera significativa.

Certo nel breve periodo questo può accadere, ma dato che neppure loro sono in possesso di facoltà divinatorie, è molto più probabile che possano fare errori.

Loro devono guidare una automobile a guida autonoma, ovviamente dovrebbero sempre porre attenzione, ma intervenire solo in casi eccezionali, invece vogliono guidare loro e non fanno altro che cercare di porre rimedio agli errori.

Io dico spesso che il Banchiere Centrale è come un arbitro di calcio, ossia si può dire che ha diretto bene la gara se alla fine della partita non si parla di lui. Se invece alla fine della partita si parla di lui … vuol dire che ha fatto degli errori.

Ripeto, negli anni successivi alla crisi del 2008, e per un periodo di tempo lunghissimo, i protagonisti assoluti, le star dei mercati sono stati i Banchieri Centrali, e questo doveva metterci in allarme.

Sono stati fatti degli errori dai Banchieri Centrali di tutto il mondo, a mio avviso clamorosi, e che ho sempre detto che prima o poi questi errori li avremmo pagati, ma ripeto li avremmo pagati semplicemente per quello che ho detto prima, ossia che l’economia niente ti regala, nulla ti toglie.

E quel che è accaduto, o meglio quel che sta accadendo, dovrebbe insegnare qualcosa non solo a coloro che potremmo definire i “talebani” del globalismo, ma anche, se non soprattutto, a coloro che potremmo definire i “talebani” del sovranismo.

Qui però è necessario fare una precisazione.

Sovranista lo sono anch’io, ma se intendiamo il termine nel suo significato originale, ogni Stato, per definirsi tale, deve godere di sovranità, naturalmente anche quella monetaria.

Ma dai “talebani del sovranismo” spesso si è confusa questa “sovranità monetaria”, con la facoltà di emettere moneta in quantità illimitata, non è così che funziona.

Emettere moneta in quantità illimitata è il modo più diretto di portare lo Stato al fallimento.

Tanti cosiddetti sovranisti infatti accusano la Bce di non aver emesso abbastanza moneta (loro dicono con una espressione distorta di “non aver stampato abbastanza moneta”), questa accusa è assurda.

E’ proprio vero il contrario, ossia la Bce negli anni scorsi ha emesso moneta in eccesso, e l’inflazione che stiamo vedendo ne è la diretta conseguenza.

Quindi per combattere quell’inflazione la Bce da alcuni mesi sta aumentando i tassi, una politica monetaria, magari obbligata, ma che inevitabilmente andrà a incidere negativamente sulla crescita economica.

Ebbene la Presidente della Bce, Christine Lagarde, nella consuete conferenza stampa che segue all’annuncio delle decisioni sui tassi, ha ribadito che questa politica monetaria più restrittiva, proseguirà ancora.

In parole povere che in futuro i tassi verranno nuovamente aumentati, per la precisione riporto il passo del comunicato ufficiale della Bce:

“Il Consiglio direttivo della Bce prevede di aumentare ulteriormente i tassi di interesse per assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% a medio termine".

Ed ancora, questo è ciò che ha risposto la Lagarde ad una specifica domanda sul rischio di recessione che avrebbe comportato una simile politica monetaria:

"Ovviamente non significa che trascuriamo il rischio di recessione. Ma ci preoccupa il fatto che i bassi redditi non sono solo vulnerabili al rischio di recessione, ma anche alla realtà dell'inflazione". "Non voglio commentare i discorsi politici e mi astengo, dirò solo che come Banca centrale abbiamo il mandato della stabilità dei prezzi, e la cosa di cui le persone sono preoccupate è l'inflazione".

Ed infine la Lagarde ha ricordato che le decisioni della Bce "richiedono tempo", gli effetti delle decisioni di oggi "non si vedranno nelle prossime settimane. Ma è il nostro compito".

Dal suo punto di vista non possiamo darle tutti i torti, ma personalmente mi sento in grado di fare queste due ultime considerazioni.

Ebbene, la prima è che l’inflazione di oggi è la conseguenza delle politiche monetarie avute dalla Bce in passato, certo, non tanto dalla Lagarde, quanto da Draghi, una politica monetaria che la Bce aveva adottato spinta dalle pressioni degli Stati nazionali.

E la seconda considerazione è che se negli anni scorsi la Banca Centrale ha commesso l’errore di pigiare troppo sull’acceleratore (ossia di aver ridotto troppo e troppo a lungo i tassi), oggi non dovrebbe commettere l’errore contrario, quello di pigiare troppo sul freno (ossia di aumentare troppo e troppo a lungo i tassi).

Certo forse, anzi, probabilmente, la Lagarde sa anche che l’inflazione è ben superiore a quella che ci vien raccontata, ma ribadisco che se portiamo il tasso di riferimento ben oltre il 2%, la differenza, rispetto alla crescita del Pil (che sarebbe addirittura negativa visto che la recessione vien data per certa), diventa davvero eccessiva.

E se a questo andiamo a sommare gli enormi problemi che ci siamo creati di approvvigionamento delle fonti energetiche … insomma il rischio, come Europa, ed in particolare, come Italia, è quello di impantanarci in una situazione economica dalla quale non riusciremo ad uscire se non in tempi biblici.

Tempi duri per Giorgia Meloni, a meno che?

A meno che non si ricordi di quel che diceva cinque o sei anni fa, a proposito dell’euro e dell’Unione europea.