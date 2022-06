Certo, lo so che le elezioni amministrative sono molto diverse dalle politiche ed i partiti che governano le municipalizzate godono di vantaggi enormi, quindi sono elezioni non significative, sotto certi punti di vista, tuttavia … tuttavia il “segnale” che io avevo invocato da parte degli italiani … non è arrivato.

Ed allora per una volta lasciatemi essere triviale.

Ci sono idioti più idioti dei covidioti? Sì, e sono quelli che hanno capito quel che sta accadendo, e che credono di protestare non andando a votare. Lo so che sto dando degli idioti forse alla metà di voi, ma non me ne frega niente.

Non ho mai provato nulla del genere, ma deve essere una tortura.

Se uno pensa di rendere manifesta la sua protesta non andando a votare non può che essere definito un idiota, visto che sta assumendo un comportamento autolesionista e da idiota.

E naturalmente la mia non è una semplice ipotesi o una congettura, è un fatto! Un fatto che si può dimostrare matematicamente.

Innanzitutto diciamo una cosa che spero anche i più idioti possano capire. Se non si va a votare cosa si ottiene? Semplicemente si riducono i voti validi, quindi si abbassa il denominatore del rapporto fra i voti raggiunti dai diversi partiti ed i voti validi, alzando quella percentuale.

Cioè chi non vota ha votato esattamente nella stessa percentuale di coloro che invece hanno votato.

In altre parole se l’esito delle elezioni fosse … invento dei numeri a caso, il 20% al PD il 20% a Fratelli d’Italia, il 15% alla Lega il 15% al Movimento 5 Stelle e così via il voto di chi non ha votato è suddiviso esattamente nella stessa proporzione, ossia il suo voto è andato per il 20% al PD, per il 20% a Fratelli d’Italia, per il 15% alla Lega per il 15% al Movimento 5 Stelle e così via.

Spero che questo sia chiaro a tutti, spero che nessuno di voi abbia dubbi su questo.

Ed allora ditemi voi, se uno che vota per il 20% PD per il 20% Fratelli d’Italia, per il 15% Lega per il 15% Movimento 5 Stelle se uno che vota in questa maniera non debba essere definito un idiota.

Ma guardate che so bene che non cambieremo il nostro Paese col voto, so bene che quando il nostro voto potrà diventare “pericoloso” per il mainstream ne combineranno di tutti i colori pur di rovesciare l’ordine democratico (metodo elezioni Stati Uniti 2020), ma occorre arrivare a quel punto, occorre far prendere paura al potere e lo possiamo fare col voto.

Guardate che se alle elezioni vanno a votare il 54% degli aventi diritto significa che il 46% non è andato a votare, ma di quel 46%, magari il 26% non sarà andato a votare per diverse ragioni, ma il restante 20% sono persone che la pensano come noi e che non sono andate a votare credendo che il loro non voto fosse considerato un voto di protesta.

Volete capirlo che non è un voto di protesta!!! E’ un voto dato in proporzione ai partiti tradizionali, proprio quei partiti che voi stessi dite di odiare!!!

Ora chiariamo, io quando vi dico che occorre andare a votare non mi sto riferendo ad un partito in particolare, ma in generale a tutte le formazioni politiche o liste civiche che si sono presentate alle elezioni e che sono alternative a tutti i partiti attualmente presenti in parlamento, insomma che la pensano come noi.

Ed allora ho seguito abbastanza le elezioni di domenica scorsa, naturalmente non tutte le città al voto, erano oltre mille. Ma in quella decina di città che ho seguito, un partito od una lista civica alternativa a quelle schifezze che troviamo in Parlamento c’era.

In tutte quelle città che io ho seguito, ma ritengo anche in tutte le altre, c’erano liste formate da persone per bene ed hanno preso dal 2 al 4%, perché???

Perché ci sono quegli idioti che non sono andati a votare, perché io mi rifiuto di pensare che le persone come noi siano solo dal 2 al 4% e sto parlando del 2 o 4% dei votanti, quindi significa dell’1 o 2% della popolazione maggiorenne!!!

Ora se quel 20% di persone che non sono andati a votare e che avrebbero invece votato per quelle liste si fosse recato alle urne, cosa sarebbe accaduto???

Niente, ve lo dico io!!! Gli altri si sarebbero messi assieme pur di tenere fuori dal potere le persone per bene, però … sarebbe stato un segnale forte!!! Ed avrebbe magari convinto qualche altro ad aver fiducia, ad unirsi a noi!!!

E poi un’altra cosa devo dire, cari idioti, perché è giusto dirvi tutto.

Sapete quanto è costato a quelle brave persone presentare una lista elettorale? Quanto è costato in termini di impegno, di tempo ed anche di soldi, perché tutte quelle persone ci hanno rimesso di tasca loro per darvi l’opportunità di andare a votare.

Sì! Darvi l’opportunità di andare a votare! Perché è chiaro che nei comuni nei quali non era presente nessuna lista chiamiamola “alternativa” è chiaro che in quel caso il non recarsi alle urne sarebbe stato non solo comprensibile, ma direi quasi doveroso, è ovvio che votare per un qualsiasi partito che attualmente abbia esponenti nel nostro Parlamento è semplicemente impensabile.

Uno dopo una cosa del genere tornando a casa dal seggio si guarda allo specchio e … vomita.

Ma, ripeto in tutte le città che, per diversi motivi, ho voluto monitorare, c’erano liste votabili, senza poi dover vomitare, anzi, che quando torni a casa dal seggio ti guardi allo specchio e sorridi complimentandoti con te stesso.

Ed infine, coloro che non hanno votato ritenendo che nel proprio comune non si fosse presentato alle elezioni nessun partito o lista civica degna di essere votata, bene, devono vedere questa situazione come una loro grande opportunità, si diano da fare per organizzare loro stessi un partito, hanno addirittura campo libero.

Ok spero che il mio sfogo possa esser stato utile, io l’ho trovato doveroso.