Elezioni 2024, la democrazia è al tracollo e la libertà in crisi? - L'opinione di Marcotti

Nel 2024 oltre 70 Paesi sono chiamati alle urne. Tra questi, anche nazioni considerate fondamentali per l'equilibrio geopolitico mondiale. Non mancano le preoccupazioni, ma a fare chiarezza ci pensa l'esperto Giancarlo Marcotti.

Il 2024 è l'anno più elettorale di sempre, con ben 76 Paesi chiamati alle urne, per un totale di circa 2 miliardi di persone, di cui 400 milioni solo in Europa, quando - tra il 6 e il 9 giugno - dovremo eleggere il nuovo Parlamento. Tra le principali elezioni, impossibile tralasciare quelle di Taiwan, Russia e ovviamente Usa. Le numerose elezioni fissate nel corso del 2024 stanno alimentando un certo allarmismo a livello mondiale: davvero la democrazia potrà presto essere messa a repentaglio? La libertà di una parte del mondo è destinata a soffocare? A fare chiarezza e a esprimere la sua opinione è l'esperto Giancarlo Marcotti.

Che ruolo avranno le elezioni 2024 sugli equilibri globali? Tra paure e allarmismo, ecco l'opinione di Marcotti

A destare preoccupazione sono gli equilibri del mondo libero, che secondo una parte dell'opinione pubblica potranno presto essere messi a repentaglio. Oltre ai Paesi già citati, infatti, dovranno votare altre nazioni cruciali dal punto di vista geopolitico, come India, Indonesia, Regno Unito, Bielorussia e Iran. Non solo: sui 71 Paesi presi in considerazione da Democracy index, solo in 43 si terranno elezioni completamente libere e democratiche (tra cui, naturalmente, i 27 Stati membri dell'Ue). Non può dirsi lo stesso, invece, per gli altri 28.

I timori dilaganti a livello mondiale sono giustificati o, in realtà, troppo allarmistici e privi di fondamento? L'eventuale ascesa di Trump, in lizza per il posto alla Casa Bianca, deve preoccupare? In Russia, è già scontata la vittoria di Putin: quali saranno, quindi, le conseguenze sul conflitto in Ucraina e sugli equilibri del Vecchio continente? Un'inversione di rotta è davvero impossibile? La vittoria del candidato autonomista Lai, a Taiwan, ribadisce l'autorità del Paese o, al contrario, l'eccessiva influenza della Cina porterà gravi conseguenze?

Non solo: in Italia non mancano i dubbi sui possibili candidati alle europee 2024. Tajani resta in attesa, Salvini e Conte fanno un passo indietro, mentre Meloni e Schlein sembrano ancora indecise. Quali saranno le decisioni finali? A questo e molto altro risponde Marcotti.