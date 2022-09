E’ un classico, quando ci sono le elezioni ci si chiede sempre i mercati per chi “tiferanno” e quindi come reagiranno in base ai risultati che escono dalle urne.

Se stiamo a guardare la giornata di Borsa che ha preceduto le elezioni, dovremmo davvero rabbrividire, la Borsa milanese infatti ha lasciato sul terreno il 3,22% con alcuni titoli che hanno fatto segnare ribassi agghiaccianti.

Tenaris ha perso l’8,31% e Leonardo il 6%, ma dobbiamo ricordare che sono anche due titoli che, contrariamente agli altri stanno tutt’ora avendo una performance positiva dall’inizio dell’anno.

Certo nel mese di maggio Leonardo era arrivato a superare quota 10 euro ora si trova a 7 euro e 67 centesimi, ma aveva terminato lo scorso anno su quota 6 euro e 35 centesimi.

Così anche Tenaris che dopo la debacle di venerdì ha terminato le contrattazioni a 12 euro e 47 centesimi, a maggio aveva addirittura raggiunto i 16 euro, ma aveva terminato lo scorso anno a quota 9 e 85.

Ma lasciamo stare i singoli titoli e vediamo l’indice nel suo complesso.

Il nostro Indice di riferimento, il FtseMib tenendo conto anche dei dividendi distribuiti, dall’inizio dell’anno sta perdendo il 22,97%, insomma diciamo il 23%!!! Una botta davvero tosta.

Però va detto che a far registrare una performance così negativa non è solo l’indice di Borsa italiano, le Borse scendono in tutto il mondo.

Solo limitandoci alle principali Borse del mondo dobbiamo sottolineare che anche la Borsa tedesca, quella americana e quella cinese (intendendo con quella cinese la Borsa di Hong Kong) sono scese quanto la nostra, Parigi poco meno, insomma lo tsunami sta colpendo dappertutto.

Al solito con l’eccezione di Tokyo che dall’inizio dell’anno ha perso meno del 6%. Occorre tuttavia sottolineare il crollo che, nello stesso periodo, ha avuto lo yen, ossia la moneta giapponese.

Il Giappone è un vero enigma, ha un debito pubblico pazzesco, ma non ha inflazione (almeno ufficialmente) e la Bank of Japan, ossia la Banca Centrale giapponese continua a fare operazioni straordinarie non aumentando i tassi.

Sembra quasi un mistero, io mi aspetto che … un giorno o l’altro … il Giappone sarà investito da uno tsunami, che non arriva dal mare, uno tsunami economico.

Ma torniamo a noi, questo è quanto è accaduto finora, ed abbiamo visto che insomma la nostra Borsa non si discosta in maniera significativa dalle altre, tutte più o meno (ripeto con l’eccezione del Giappone) hanno perso dall’inizio dell’anno più di venti punti percentuali.

E la recessione deve ancora arrivare, sì è vero, ma come di consueto i mercati finanziari … anticipano le situazioni economiche, quindi obiettivamente le attuali quotazioni “scontano” come si dice in gergo, la recessione che arriverà a fine anno e nei primi mesi del prossimo, su questo gli analisti ormai concordano.

Il problema è che pur sapendo e quindi “scontando” la recessione che verrà, non sappiamo quanto sarà pesante questa recessione e quanto durerà, se si rivelerà più dura delle attese, attenzione, si salvi chi può.

Ed a questo proposito non si può non tornare sulle parole della Von der Leyen.

Ricordiamo che tutte le agenzie di stampa, e ci riferiamo alle agenzie di stampa mainstream, avevano riportato questo virgolettato della Von Der Leyen: "Vedremo il risultato del voto in Italia, ci sono state anche le elezioni in Svezia. Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria".

Ribadisco, questo è il virgolettato della Von Der Leyen riportato da tutte le agenzie di stampa e da tutti i giornali, possibile che si siano sbagliati tutti e che invece lei abbia detto altro?

Ovviamente no! E’ evidente che abbia detto qualcosa di una gravità inaudita, una persona dopo una gaffe del genere dovrebbe avere il buon senso di prendere la decisione conseguente, ossia quella di dimettersi, visto che ha dimostrato in maniera incontrovertibile di agire in maniera del tutto antidemocratica.

Di questo ne ho già parlato, la Presidente della Commissione europea si è dimostrata antidemocratica dicendo chiaramente che chi non vota come vuole l’Europa sarà penalizzato, il come non lo ha detto, ma era talmente evidente che poteva essere sottinteso.

Visto che la Von Der Leyen ha citato la Polonia e l’Ungheria è chiaro intendesse dire che se non si vota come dice l’Europa non si avranno i fondi europei.

Ed allora arriviamo a noi.

La Polonia e l’Ungheria effettivamente sono forse i due Paesi che beneficiano maggiormente dei fondi europei, ossia loro ricevono dall’Europa molto di più di quanto versano.

L’Italia no! L’Italia dà all’Europa molto più di quel che riceve, quindi apparentemente non potrebbe essere ricattata dalla Von Der Leyen.

Tuttavia …

Tuttavia c’è qualcosa che l’Italia riceve, il PNRR, il Next Generation EU, insomma il Recovery Fund.

Allora cara Ursula, ti informo subito che se blocchi i fondi e non ci eroghi il Recovery Fund, ci fai solo che un favore, se ci eviti di indebitarci in una moneta straniera, visto che quando usciremo dall’Unione europea questo maledetto euro diventerà una moneta straniera, ci farai solo che un favore.

E soprattutto visto che ci eviterai di indebitarci con i soldi nostri!

Ma a parte il Recovery Fund, c’è un’altra cosa alla quale la Von Der Leyen magari poteva riferirsi quando ha detto quella frase, ma sarebbe una cosa di una gravità inaudita.

Mi riferisco alla possibilità che non vengano più acquistati i nostri titoli del debito pubblico, ma quegli acquisti vengono autorizzati dalla Bce che come minimo deve essere un’istituzione indipendente dal potere politico, quindi indipendente dalla Commissione europea.

Se la Von Der Leyen si è spinta a parlare a nome della Bce avrebbe commesso un abuso di una gravità inaudita, aver violato l’autonomia che qualunque Banca Centrale deve necessariamente avere per poter esercitare il suo fondamentale ruolo.

Insomma sotto qualsiasi punto di vista le parole della Von Der Leyen si debbono considerare inaccettabili.

Personalmente ritengo che colui che ha perfettamente descritto quanto accaduto sia stato il Ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov infatti riferendosi al comportamento della Von Der Leyen sull’Italia lo ha definito “arrogante”.

“Arrogante” lo ritengo il termine corretto, ossia “Che tratta gli altri con insolente asprezza e soprattutto con presunzione, che si arroga il diritto di comandare pur non avendone la facoltà”.

Insomma già la situazione economica che ci si prospetta non è per nulla tranquillizzante, ad essa dobbiamo aggiungere che potrebbe peggiorare ulteriormente a causa dell’astio che l’Unione europea nutre nei nostri confronti … e vabbé, lascio a voi pensare alle conseguenze.