Mentre in Russia sembra che vadano spedite le indagini sull’attentato nel quale è rimasta vittima Darya Dugina, figlia del filosofo Aleksandr Dugin, da Bruxelles, dall’Unione europea, arriva una notizia che definire inquietante è poco.

Josep Borrell, mi chiederete chi è Josep Borrell? Si tratta del cosiddetto “Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue” in pratica lo potremmo definire il Ministro degli Esteri dell’Unione europea, ebbene, Borrell così, come se fosse una cosa banale, sentite cosa dichiara, guardate che questa è una dichiarazione ufficiale:

L'Unione europea dispiega missioni di addestramento militare con gli eserciti, con i Paesi in cui siamo in cooperazione. Mi sembra ragionevole che una guerra richieda uno sforzo non solo di fornitura di materiale, ma anche di addestramento e di aiuto all'organizzazione dell'esercito, ed è ciò di cui si sta discutendo fra gli Stati membri.

Capite? Questo ci sta dicendo che l’Unione europea addestrerà soldati ucraini. Ossia, oltre a fornire armi, come sta già facendo da tempo, addestrerà l’esercito di un Paese che non solo non fa parte dell’Unione europea, e neppure della Nato, ma che attualmente è in guerra, contro la Russia.

Cari ascoltatori questo ci sta portando in guerra. È pazzesco!

E nessuno ne parla!!!

Oltretutto, sempre Borrell trova anche il tempo per dire, riferendosi all’Italia, che "Tutto il mondo seguirà con molta attenzione il risultato delle elezioni".

E questo non è intervenire in questioni interne riguardanti un singolo Paese oltretutto proprio nel momento della scelta democratica, per i media italiani solo Medvedev interviene per cercare di condizionare le nostre elezioni.

Ma andiamo avanti.

Mentre la settimana in Borsa si apre nel peggiore dei modi, con forti ribassi diffusi su tutte le Piazze, e l’euro che crolla a 0,99 nei confronti del dollaro americano, ossia oggi vale più un dollaro che un euro.

Ed in questa situazione l’Ansa ci informa che, per quanto riguarda il nostro fisco … è finita la tregua di Ferragosto, e mi domando, ma chi l’aveva vista questa tregua? Comunque con oggi è finita la tregua di Ferragosto e il fisco il fisco torna a battere cassa.

Oggi per i contribuenti italiani è un vero e proprio tax day, con 179 adempimenti e 168 versamenti che si concentrano in un solo giorno.

Complessivamente nel mese di agosto sono 205 gli adempimenti fiscali per circa 40 miliardi di entrate erariali attese.

Ah, il crollo delle Borse è stato giustificato col fatto che le Banche Centrali probabilmente aumenteranno ancora i tassi nel tentativo di raffreddare l’inflazione, ma non ci avevano detto che il picco di inflazione era già stato superato? Allora non era la verità? L’inflazione salirà ancora?

E mentre il gas continua a salire e arrivano bollette lunari, ma non si parla di prezzi calmierati, bensì ci informano che ciò che è arrivato in questi giorni è nulla rispetto a quel che accadrà a fine anno e nei primi mesi del 2023.

Insomma … mentre accade tutto questo … arrivano sondaggi elettorali che decretano un vero e proprio crollo per il Centrosinistra.

Mi limito a citarvi le proiezioni per i collegi uninominali al Senato che sono 74.

Allora a parte i due collegi del Sud Tirolo, che, lasciatemelo dire è un vero scandalo per tutto quello che sappiamo, dicevo a parte quei due collegi, il Centrosinistra dovrebbe aggiudicarsi soltanto Toscana 4, Emilia Romagna 3, Lombardia 3, Piemonte 1 e Lazio 2, ossia quindi oltre ai due del Sud Tirolo soltanto altri cinque.

Quindi i calcoli sono presto fatti 7 al Centrosinistra e 67 al Centrodestra.

Penso che Letta sia disperato, non ci sono più nemmeno le regioni rosse.

Prima le regioni rosse erano almeno otto, poi sono rimaste soltanto due ossia Emilia Romagna e Toscana, adesso nei 5 collegi emiliano romagnoli si prevede la vittoria del Centrosinistra solo in uno di quei collegi, ovviamente quello di Bologna, gli altri quattro andrebbero al Centrodestra.

Stessa sorte per la Toscana, dei quattro collegi toscani solo quello di Firenze rimarrebbe al Centrosinistra, gli altri tre al Centrodestra.

Ripeto mi sono limitato solo alla parte uninominale del Senato, ma alla Camera, naturalmente, la musica non cambia.

Certo sapete che con l’uninominale si eleggono solo tre parlamentari su otto, cinque parlamentari su otto verranno eletti col metodo proporzionale, ma nonostante questo le proiezioni indicano che il Centrodestra avrà un numero di parlamentari più che doppio rispetto al Centrosinistra.

Ed allora capite cari ascoltatori che sarà certamente il Centrodestra a trovarsi in mano il Paese in un momento davvero scottante.

Draghi ci sta lasciando un’eredità davvero drammatica, con il debito pubblico alle stelle e l’economia in ginocchio.

Auguri Italia.