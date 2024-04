Elezioni europee, facciamo chiarezza

Penso di aver deciso per chi voterò alle prossime elezioni europee, ma voglio attendere la lista definitiva dei candidati quindi lo annuncerò soltanto la prossima settimana.

Nel video odierno invece mi limiterò a parlare di queste elezioni anche perché ritengo che molti ascoltatori non abbiano le idee chiare.

Infatti il sistema elettorale delle elezioni europee è decisamente diverso da quelle nazionali.

Ma attenzione molti qui fanno confusione, ossia si parla di un sistema elettorale europeo, NON è così, NON esiste una legge elettorale europea, ogni Stato decide autonomamente la legge elettorale per arrivare ad eleggere gli eurodeputati.

In Italia per le elezioni europee si vota con un sistema prettamente proporzionale, con una soglia di sbarramento posta al 4%, ma, ad esempio, in diversi altri Paesi non è stata fissata alcuna soglia di sbarramento, si vota con un proporzionale puro.

Per quanto riguarda le nostre elezioni nazionali, invece, il sistema elettorale attualmente in vigore, quello che giornalisticamente viene definito Rosatellum, è un sistema misto, ossia una parte dei parlamentari viene eletto col sistema maggioritario.

Ma non solo, a distinguere le due tipologie di elezioni soprattutto le preferenze, determinanti per quanto riguarda le elezioni europee, mentre per quelle nazionali di fatto non ci sono.

Nei collegi uninominali delle elezioni nazionali c’è un singolo candidato per lista o per coalizione, mentre per la parte proporzionale esistono i cosiddetti listini bloccati, i nomi dei candidati sono già riportati sulla scheda elettorale e gli eletti seguiranno l’ordine nel quale sono riportati sulla scheda.

Insomma nelle elezioni europee gli eletti vengono decisi dagli elettori, in quelle nazionali dai partiti di appartenenza.

Quando si vota in Italia spero lo sappiate tutti, ossia l’8 ed il 9 giugno, e per la precisione dalle 14 alle 22 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno, ma in altri Paesi non sarà così, tuttavia l’esito del voto si saprà lunedì 10 giugno.

Saranno eletti 720 eurodeputati, più degli attuali 705, oggi abbiamo meno deputati a causa della Brexit, gli europarlamentari italiani saranno 76.

Inoltre c’è un aspetto che forse molti ignorano.

Il Presidente della Commissione europea, di fatto il Capo del Governo europeo non viene proprio eletto direttamente dagli elettori, tuttavia esiste una strana formula che infatti non è stata formalizzata a livello giuridico, si tratta della formula dei candidati di punta che viene spesso definita in lingua tedesca (Spitzenkandidaten).

In pratica i partiti (intendo dire i gruppi parlamentari europei) indicano un loro candidato per la Presidenza della Commissione europea ed il partito, o meglio gruppo parlamentare, che vince le elezioni, esprime il capo dell’esecutivo comunitario.

Sembrerebbe tutto chiaro, ma figuratevi se ci può essere qualcosa di chiaro in quest’accozzaglia burocratica chiamata Unione europea.

Infatti i Trattati Ue stabiliscono solo che il Consiglio europeo (quello formato dai capi di Stato e di Governo dei vari Stati membri) può solo proporre un nome per la guida della Commissione, anche se sarebbero obbligati a “tenere in considerazione” i risultati delle elezioni, a quel punto la palla spetta al Parlamento che potrebbe “bocciare” il candidato espresso dal partito che ha vinto le elezioni.

E’ proprio successo questo dopo le scorse elezioni, il Partito Popolare Europeo PPE che ha vinto le elezioni aveva indicato come candidato Manfred Weber che tuttavia non venne eletto alla Presidenza della Commissione europea perché il Consiglio europeo nominò Ursula Von Der Leyen che comunque apparteneva alla stessa formazione politica il PPE.

Il PPE è il gruppo parlamentare più numeroso, viene spesso identificato come un gruppo parlamentare di centrodestra, ma in questa legislatura nella coalizione che sosteneva la Commissione europea con il PPE c’erano i socialisti ed i liberali.

Potremmo dire che il Governo in carica in questa legislatura, ossia la Commissione europea guidata da Ursula Von Der Leyen era sorretta da una maggioranza di centrosinistra.

Da segnalare poi che la nostra coalizione di centrodestra, quella nazionale, formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, in Europa si sfalda.

Forza Italia, appartenente al PPE in questa legislatura era al Governo, Fratelli d’Italia era all’opposizione della Von Der Leyen essendo nel gruppo dei Conservatori e riformisti, sempre all’opposizione la Lega che tuttavia fa parte del gruppo Identità e Democrazia, un gruppo del quale fanno parte anche l’AFD tedesca ed il Rassemblement National francese.

Infine ricordiamo che ben 51 eurodeputati non rientravano in alcun gruppo parlamentare, insomma fanno parte di quello che noi definiremmo Gruppo misto, fra di loro gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle.

Concludo facendo in breve excursus su come potrà essere formato il nuovo Parlamento europeo.

Ci sarà senza dubbio uno spostamento verso la destra, ampiamente previsti i successi elettorali per il Rassemblement National francese e il nostro Fratelli d’Italia, che tuttavia come ho detto non fanno parte dello stesso gruppo parlamentare in Europa.

Ma rispetto all’attuale composizione saranno molti i partiti cosiddetti euroscettici all’interno di Identità e Democrazia che guadagneranno voti, voti che tuttavia compenseranno la debacle della Lega che ricordiamo alle scorse elezioni europee aveva avuto un successo clamoroso.

Per questo, in linea teorica, dalle urne potrebbe uscire una maggioranza estremamente diversa da quella attuale.

Al punto che il PPE, che si prevede rimarrà il gruppo parlamentare più numeroso, per formare la nuova Commissione europea anziché guardare verso sinistra, come ha fatto finora potrebbe guardare a destra, ossia verso i Conservatori della Meloni e Identità e Democrazia della Lega.

Certo sembrerebbe azzardato vedere nella nuova Commissione europea eletti in Alternative Fur Deutschland, ed effettivamente anch’io faccio fatica a crederlo, tuttavia potrebbe davvero essere un’eventualità, perlomeno numerica.

Mancano sette settimane al voto, e davvero può succedere di tutto, non ci resta che stare a vedere.