Elezioni europee, sondaggi shock

Quaranta giorni alle elezioni europee, scaduto il tempo per presentare le candidature, insomma adesso comincia la vera campagna elettorale.

Una campagna elettorale che si preannuncia rovente semplicemente perché la legge elettorale, sostanzialmente proporzionale, non agevole le alleanze (se escludiamo quelle strategiche per superare la soglia di sbarramento posta al 4%), di conseguenze sarà un “tutti contro tutti”.

Insomma queste sono le campagne elettorali che mi piacciono, oltretutto per la presenza delle preferenze.

Avevo già parlato nelle scorse settimane dei sondaggi per quanto riguarda il nostro Paese, certamente tornerò sull’argomento, oggi, però, mi soffermerò sui sondaggi di voto nei principali Paesi europei.

E vi anticipo che sono sondaggi shock.

Sì perché a mio parere queste elezioni saranno un punto di svolta, o meglio, certamente uscirà ancora una maggioranza molto simile a quella attuale, ossia a quella che ha portato alla Presidenza della Commissione europea Ursula Von Der Leyen.

Ma ciò che vorremmo tutti conoscere è quale sarà il risultato delle liste euroscettiche, non uso per il momento il termine antieuropeiste.

Ed allora andiamo a vedere i sondaggi della cosiddetta mitteleuropa, ossia Francia, Germania, Austria e Olanda.

Partiamo dalla Francia.

Per Macron ed il suo partito che ora si chiama “Ensemble” si prospetta una batosta, al momento ha dodici punti di distacco dal Rassemblement National, il partito che noi continuiamo ad identificare come il Partito della Le Pen.

Tuttavia dal novembre del 2022 il Presidente del partito è Jordan Bardella, giovanissimo ha solo 28 anni ed è chiaramente l’enfant prodige della politica francese colui che riuscirà, forse già il prossimo anno a portare Marine Le Pen all’Eliseo.

Dunque al momento i sondaggi danno il Rassemblement National di Jordan Bardella al 30%, in salita di 7 punti percentuali rispetto ad un anno fa, Ensemble di Macron al 18% in calo di tre punti percentuali sempre rispetto ad un anno fa. Poi i socialisti fermi al 12%.

Passiamo quindi alla Germania.

Naturalmente primeggia sempre la CDU con i Cristiano Sociali, stabilmente sul 30% ormai da un anno, ma attenzione, clamoroso, ripeto stiamo parlando dell’intera Germania, non di un singolo land magari dell’ex DDR, stiamo parlando dell’intera Germania, dopo la CDU troviamo AFD, Alternative Fur Deutschland, partito chiaramente antieuropeista che i sondaggi danno al 18% in continua salita.

AFD già da giugno dello scorso anno ha superato il Partito Socialdemocratico di Scholz, non dico che il Partito dell’attuale Cancelliere sia in caduta libera, ma certamente in continua discesa, così come gli alleati di Governo, i Verdi scesi al 13%.

E passiamo all’Austria.

Accreditati di un 10% ci sono i liberali di Neos, La Nuova Austria ed i Verdi.

Al 19% in discesa rispetto ad un anno fa i democristiani del Partito del Popolo Austriaco che attualmente sono al Governo assieme ai Verdi.

Al 23% i socialdemocratici rimangono su questi livelli ormai da diverso tempo.

Ma ecco quale partito ha oggi, certo secondo i sondaggi, la maggioranza relativa. Si tratta dell’FPO ossia il Partito Austriaco della Libertà.

Si tratta del Partito che fu guidato da Haider dall’86 al 2000, Haider poi nel 2006 uscì dal partito fondandone uno proprio che non ha avuto molta fortuna, al contrario dell’FPO che, mettendo ai primi posti del proprio programma politico la contrarietà all’immigrazione clandestina e soprattutto la contrarietà all’Unione europea ha aumento esponenzialmente la propria base elettorale appunto arrivando ora ad essere il primo partito in Austria con il 28% dei consensi.

Ed infine eccoci ai Paesi Bassi, dove troviamo il risultato più clamoroso, ma andiamo con ordine.

In continuo calo, viene dato ora al 10%, il Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia, partito Liberal Conservatore dell’ex Premier Mark Rutte.

Stabile intorno al 17% Il Partito del Lavoro, di ispirazione socialdemocratica, partito che in Europa è all’interno del Partito Socialista Europeo.

Ma ora arriviamo al clou.

In testa con un distacco siderale, il Partito della Libertà di Geert Wilders al quale i sondaggi attribuiscono un consenso plebiscitario, il 33%.

L’aspetto stupefacente è che questo partito, soltanto dodici mesi fa, ossia a maggio dello scorso anno, veniva dato al 7%.

Alle elezioni nazionali tenutesi nello scorso mese di novembre, era già risultato il partito di maggioranza relativa raggiungendo il 24% e quindi è stato incaricato di formare un nuovo Governo.

Wilders si è così rivolto ai possibili alleati “Posso diventare primo ministro solo se tutti i partiti della coalizione mi sostengono”. Visto che non è stato così, è probabile che si possa andare verso un Governo tecnico.

Wilders ha quindi twittato “Voglio un governo di destra. Meno asilo e immigrazione. Prima i cittadini olandesi. L’amore per la mia nazione e gli elettori è più grande e importante della mia posizione”.

Ebbene ora, come avete visto, nonostante Wilders non abbia potuto formare un Governo con lui alla guida il suo partito ha aumentato i consensi anche in questi ultimi mesi, oggi un olandese su tre voterebbe per lui.

Ecco, cari ascoltatori, questa è la cosiddetta mitteleuropa quella che finora aveva sostenuto l’Unione europea, ma che oggi sembra essere su posizioni estremamente critiche.

Purtroppo in Italia … insomma siamo rimasti indietro.