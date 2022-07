È necessario che torni sull’argomento elezioni, Italexit, Paragone. È necessario per me chiarire e motivare la mia posizione. E sono certo che tornerò anche in futuro sull’argomento, perché un video non basta. Allora occorre partire innanzitutto da me stesso, cerco di farvi capire come sono fatto.

Io faccio video su You Tube e Facebook, ma per quanto riguarda i social, sostanzialmente mi limito a quello.

Non seguo i video di altri, non conosco le persone del mondo web se non quelle che ho incontrato in occasione di eventi, ospitate o simili. Sono iscritto a Twitter come MarcottiFinanza ma mi limito a pubblicare i miei video visto che quando li pubblico su You Tube mi compare una schermata che mi dice che posso condividere il video su Twitter, ma non ho mai scritto un tweet in vita mia, né risposto ad un tweet di altri, non so neppure come si fa.

Sono iscritto anche a Telegram ma non lo uso, forse in futuro.

Non sono iscritto a nessuna chat, non so nemmeno come si fa ad iscriversi alle chat, ma non mi interessa. Non seguo nessuna pagina Facebook e penso di aver messo mi piace solo alla pagina Facebook di mio fratello.

Il mio unico impegno è quello di ampliare Finanza In Chiaro, che deve essere sinonimo di qualità, e vedrete che ci riuscirò.

Non ho mai chiesto di fare offerte in denaro per Finanza In Chiaro. Ma non solo:

Non ho mai neppure chiesto, come invece fanno tutti, di mettere un like sulle mie pagine social, non ho mai chiesto di iscrivervi al mio canale o alle mie pagine Facebook, sfido tutti voi a smentirmi. Mai fatto nulla di tutto ciò. MAI!!!

Se volete proseguo, ma comunque spero di avervi fatto capire come sono fatto.

Seguo la filosofia di vita che mi ha insegnato mio papà, una filosofia semplice, ma geniale, e che si può riassumere così:

Non fare mai debiti!

Ma la parola debiti deve essere intesa non solo in termini economici, ma anche debiti di riconoscenza, poiché i debiti sono limitazioni della libertà, quindi l’assenza di debiti equivale alla massima libertà, e la libertà davvero non ha prezzo, la libertà ha un valore immenso.

Lui, mio papà, ha portato questa sua filosofia a limiti estremi, ha quindi fatto costruire la sua casa solo quando disponeva dei soldi necessari per pagarla, non ha chiesto alla Banca mai nemmeno una lira in prestito, io invece comunque ho acceso un mutuo.

Però ho di fatto abbracciato la filosofia di vita di mio papà, sempre a testa alta perché sempre in credito con tutti, vi posso assicurare che coloro che si sono venduti per motivi economici mi fanno pena, e non li invidio affatto.

Non invidio nessuno, anche se certamente ammiro le persone geniali, le persone intelligenti, le persone di grande cultura, e cerco sempre di usare il cervello senza farmi prendere dagli istinti.

L’uso del cervello è indispensabile perché solo così ci si può vantare di essere persone oneste, ed anche in questo caso il termine onestà non deve essere limitato, non deve riferirsi esclusivamente all’aspetto economico, ma occorre riferirsi anche a quello intellettivo, l’onestà intellettuale è una prerogativa che hanno solo le persone intelligenti.

Certo anche a me certe persone possono risultare antipatiche anche senza averle conosciute. Ma ciò non deve assolutamente indurmi a conclusioni istintive ed irrazionali.

Che ne so, a me risulta antipatico Rafa Nadal, ma non posso per questo concludere che non sia (o non sia stato) un grande tennista, i suoi meriti, vanno riconosciuti.

Torno quindi sul video “incriminato”, allora, io sono andato avanti un quarto d’ora a ripetere un concetto, ed ossia che dovevamo porre l’attenzione su Italexit e non su Paragone. Ebbene fra tutti i commenti, non ce n’è stato uno solo che si sia focalizzato su Italexit, tutti su Paragone.

Ora occorre fare una considerazione interessante che riguarda la comunicazione.

Quel video è stato visto da oltre 40.000 persone fra You Tube e Facebook, i commenti sono solo qualche centinaio, questo è normale, ma importante da sottolineare, la stragrande maggioranza o addirittura la quasi totalità di coloro che hanno visto il video non l’hanno commentato e non possiamo dire quale idea si siano fatti queste persone che non hanno postato commenti.

Potremmo essere indotti a credere che la cosiddetta maggioranza silenziosa possa ricalcare l’opinione della minoranza che si è espressa. Certo, però faremmo un errore, perché normalmente siamo portati a fare un commento se non ci troviamo in perfetto accordo col l’autore, questo per portare un nuovo contributo alla discussione. Quindi occorre fare attenzione e non incorrere nell’errore di attribuire grande importanza ai commenti.

Fatta questa considerazione, proseguiamo.

Ebbene io non ero a conoscenza dell’esistenza di una formazione politica denominata Ancora Italia e tanto meno di un agglomerato di formazioni politiche denominato Uniti per la Costituzione.

Ho cercato di informarmi, la prima cosa che ho fatto è vedere se erano partiti registrati e il risultato è stato negativo, non è mai comparsa (a meno di una mia svista) sulla Gazzetta Ufficiale la costituzioni di partiti politici con quel nome.

Ad oggi, quindi, 27 di luglio 2022 non esiste ufficialmente nessun partito politico denominato Ancora Italia oppure Uniti per la Costituzione. Se accadrà nei prossimi giorni naturalmente non posso escluderlo, ma al momento la situazione è questa.

Le persone di mia conoscenza che ho contattato per avere informazioni su queste formazioni politiche mi hanno riferito che soprattutto Ancora Italia per bocca del suo leader Toscano si sono sempre espresse in maniera molto critica nei confronti di Paragone ed Italexit, un livore probabilmente dettato dall’invidia.

Lo trovo perlomeno curioso per coloro che si dichiarano fortemente critici nei confronti del mainstream, con un Governo, come quello Draghi che si è reso colpevole di aver proposto le peggiori porcherie che siano mai state approvate da un Parlamento, si va ad attaccare l’unico partito che in Parlamento le ha osteggiate in maniera durissima.

Insomma gli interventi in aula di Paragone contro tutte le porcherie del Governo Draghi sono lì da vedere, una persona che non li riconosce è semplicemente disonesto, intellettualmente disonesto.

Resto ancora un secondo su Paragone, ma poi cambio subito argomento, altrimenti mi immagino già che tutti i commenti si scateneranno ancora sulla sua persona, dico soltanto che io potrei tranquillamente esser critico con Paragone, perché invece non lo sono? Semplicemente perché sono onesto intellettualmente!

Chi non gli riconosce i meriti di essersi battuto, Unico in Parlamento, contro leggi liberticide, chi non gli riconosce questi meriti è una persona disonesta intellettualmente. Ma oltre a ciò naturalmente gli va attribuito il merito di aver, fra mille difficoltà, di aver fondato un partito, ripeto con delibera del 25 Novembre 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2021 si è costituito formalmente un nuovo partito politico denominato Italexit per l’Italia.

Domani, magari, farò un altro video per spiegare il motivo per il quale anche io sono contrario all’ammucchiata delle cosiddette formazioni sovraniste, e quindi perché approvo la scelta di Paragone di presentarsi singolarmente alle prossime elezioni.