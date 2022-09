Avrei voluto commentare nuovamente il risultato elettorale, ovviamente mi riprometto di farlo, oggi però lascio la parola a JP che ultimamente mi ha inviato tante mail. L’esito delle nostre elezioni è arrivato anche negli States, ed i giornali vicini al Partito Democratico, che naturalmente sono la maggior parte, si sono distinti per la loro obiettività (sono ironico naturalmente).

Comunque ecco cosa ci scrive JP:

Anche qui hanno parlato delle vostre elezioni.

"Gieorgia Maloni" così l’hanno chiamata. "Is she Irish?" si sono chiesti perché Maloni è un cognome Irlandese (nella mia scuola ne avevo due o tre di Maloni di origine irlandese).

Poi “Giorgia Miloni" poi alla fine sia pur con accento forte sono riusciti a dire "Georgia Meloni". Però è stata dura.

Un attimo JP si chiama Giorgia con la i e non Georgia come lo Stato americano. Oltretutto mi sembra che in inglese meloni si dica melons quindi del tutto simile all’italiano.

Ma proseguiamo.

Alcuni media l’hanno definita "The Mussolini look Alike". "The Italians are going back to the Fascist era "

Altri media hanno pure detto "Speriamo che la Democratica Unione Europea possa intervenire in merito”.

Mi verrebbe da chiosare che il peggio non ha limite, invocare che la “Democratica Unione europea” si comporti da dittatore non riconoscendo l’esito di elezioni democratiche è proprio il massimo. Ma proseguiamo.

Altri invece hanno detto che se mette gli "Italians First" fa bene.

Insomma non tutto è perduto, quindi, qualcuno con la capacità di intendere e di volere è rimasto anche negli Stati Uniti. Ma proseguiamo.

Ti ho scritto altre lettere prima. Ora ti mando altre notizie che so fanno piacere ai tuoi ascoltatori. Me lo hanno chiesto loro. Poi tu metterai tutto insieme e farai la lettera a modo tuo.

Effettivamente riunire il tutto non è facile, ma ci provo JP. Ok proseguiamo.

E’ un dato di fatto che le cose che succedono da voi, prima succedono da noi . E prima che succedono in tutti i 50 Stati, prima, purtroppo succedono da noi in California.

Certo qualcuno dice che la California non sono gli USA, però è innegabile che il potere politico e finanziario a Ovest del Mississippi (questo famoso fiume fa da confine tra l'Est e l' Ovest degli USA ) si trovi nel Golden State ovvero la California.

E’ stato anche detto che basta lasciare le coste East and West e dentro e tutto normale. Oddio bisognerebbe vedere cosa si intende per normale.

Il normale è soggettivo (questa lo scritta bene eh Giancarlo?) perché anche per il cannibale è normale mangiare i suoi simili ma non lo è per noi.

Voi avete votato domenica. A noi toccherà Martedì 8 Novembre. Sempre di Martedì per una tradizione. Ad alcuni tuoi ascoltatori ho spiegato il perché di Martedì e perché di Novembre.

Allora la cosa si fa tesa qui da noi. Il continuare a mandare i clandestini nelle città democratiche che sbraitano dalla mattina alla sera l'accoglienza sta risvegliando i miei connazionali.

Adesso che gli riempiono le città i carissimi elettori democratici sentono sulla loro pelle il problema. A New York stanno preparando una tendopoli nel Bronx il più malfamato dei quartieri. Ma perché i carissimi democratici della città tanto appassionati dell'accoglienza non li mettono a Manhattan i clandestini?

Ora il nostro Biden da un po’ di tempo nei media si sta prendendo i "Pinocchio's ". Minimo ogni volta ne ha tre di Pinocchio's ma il più delle volte gliene danno quattro o cinque che è il massimo. Si perché ne dice così tante che quando parte non lo prendi più. Un po’ come Van Basten che quando partiva non lo fermavi più.

Pinocchio Joe ha detto che la pandemia è finita. Bellissimo così finalmente potremo votare di persona. No alt il suo entourage ha detto che la pandemia finirà il 10 di Novembre. Da notare che si vota l'8 di Novembre. E si dovrà votare per posta. Ma guarda te che casualità.

Ieri 26 Settembre il nostro Governatore Newsom detto "il bello " ha firmato la legge che permetterà a tutti i clandestini di avere la carta di identità Californiana.

Ora cari amici ascoltatori la legge per il voto spetta agli Stati e non al governo federale. Con la carta di identità o patente di guida qui in California si può votare, certo se uno vota non avendone il diritto le penalità sono pesanti. Si parla di carcere, però ancora una volta spetta allo Stato non al Governo federale scoprire se ci sono state persone che hanno votato non avendone il diritto.

Il nostro Governatore ha detto che così facendo i clandestini diventano come tutti noi cittadini. Questo ha fatto scalpore perché si ha paura che molti potranno votare.

Ad Alberto (posso dire il nome perché autorizzato) ho fatto vedere parlando su Skype il "libro" che ci hanno mandato per le elezioni. Ovvero tutti i candidati e le leggi che dovranno essere votate. Il tutto in 10 lingue! Tra poco mi arriverà la scheda elettorale e te la farò vedere e tu la potrai mostrare ai tuoi ascoltatori cosi si faranno una idea di come funziona qui da noi.

Vedete l’assurdità del voto negli Stati Uniti, da noi ovviamente ci sono degli elenchi (le liste elettorali) che riportano i nomi di coloro che hanno diritto al voto, se non si è inseriti in quelle liste non si può votare, Negli Stati Uniti basta presentare un documento e si vota.

Ma proseguiamo ed ascoltiamo cosa ci dice JP

Ritornando alla cosa del nostro Governatore qui "puzza". Vi spiego il perché. Se vi ricordate lo scorso anno ci fu un tentativo di "recall" ovvero di votarlo fuori dalla carica (così mi viene la traduzione in italiano). Vinse alla grande con più dell'80% dei voti.

Però adesso si è scoperto che ha sì vinto nel 2021 nella elezione speciale (da ricordare che questa era una elezione speciale sempre di Martedì e di Novembre) ma chi non lo voleva più non era solo meno del 20% ma più del 40% !!

Allora se la pensiamo come Giulio Andreotti "A pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina ... ". La mossa per dare la carta di identità ai clandestini come detto "puzza" di "cercar elettori" offrendo il famoso sussidio che aiuta molto nelle elezioni.

Il fatto dei clandestini portati in massa nelle città democratiche sta facendo aprire gli occhi anche ai radical chic e agli hard core elettori democratici.

Giancarlo non sai quante persone mi hanno detto "per favore JP scrivi il libro".

Sapete, molto probabilmente lo farò.

Questo perché lo devo ai tuoi ascoltatori che da sempre mi seguono con affetto.

Ok per ora mi fermo qui, presto pubblicherò un altro video con le notizie che ci arrivano da Sacramento.

Per ora ringrazio infinitamente JP.