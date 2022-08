In questi giorni, anche se ho specificato che non mi candiderò personalmente, ma ovviamente mi impegnerò a favore delle formazioni politiche alternative rispetto a quelle attualmente presenti in Parlamento, comunque dicevo in questi giorni me ne stanno succedendo di tutti i colori.

In questi giorni, anche se ho specificato che non mi candiderò personalmente, ma ovviamente mi impegnerò a favore delle formazioni politiche alternative rispetto a quelle attualmente presenti in Parlamento, comunque dicevo in questi giorni me ne stanno succedendo di tutti i colori.

Mi riferisco a video che non sono visibili, strumentazione che non funziona, boh, sarà un caso, ma è veramente una strana coincidenza. Speriamo che sia qualcosa di temporaneo.

Arriviamo a noi.

Nel video pubblicato ieri ho descritto il funzionamento dell’attuale legge elettorale, la legge elettorale con la quale andremo a votare il prossimo 25 settembre.

Conoscere la legge elettorale, per i partiti che si presentano alle elezioni, è fondamentale per poter poi fare la scelta migliore, o meglio, la più conveniente per loro.

Anche oggi direi di partire dalle cose certe.

Dato che tre parlamentari su otto saranno eletti col sistema maggioritario, ossia chi prende un voto più degli altri viene eletto mentre tutti gli altri non vengono eletti, è chiaro che un fatto simile porta i partiti maggiori a presentarsi in coalizioni.

Nasce per questo il cosiddetto Centrodestra e Centrosinistra. E quei collegi sono praticamente cosa loro, poiché sono le uniche coalizioni che possono raggiungere percentuali molto elevate di consensi.

Quindi 3 parlamentari su otto, vanno via così. Visto che al momento il Centrodestra è accreditato di maggiori consensi rispetto al Centrosinistra, i favori dei pronostici vanno al trio Meloni, Salvini, Berlusconi.

L’unica possibilità che ha il Centrosinistra è quello di riuscire a ricucire i rapporti con il Movimento 5 Stelle per avere una coalizione in grado di competere.

Una cosa certa è che se nel Centrosinistra non confluisce anche il Movimento 5 Stelle, il Centrodestra vince queste elezioni a mani basse.

Proprio perché in grado di vincere in quasi tutti i collegi nei quali si vota con il maggioritario, poi è chiaro che è anche molto competitivo per quanto riguarda la parte proporzionale.

Ed ovviamente a noi interessa essenzialmente la parte proporzionale su quella maggioritaria non abbiamo la benché minima possibilità di vincere in qualche collegio anche se si coalizzassero tutti i partiti chiamiamoli sovranisti (anche se non è il termine corretto), ma così ci intendiamo.

Quindi focalizziamo l’attenzione solo sulla parte proporzionale.

La prima cosa da sottolineare è che un partito che non arrivasse all’1% farebbe bene a non presentarsi, i suoi voti infatti sarebbero persi, non avrebbe nessuna possibilità di far eleggere suoi rappresentanti.

Ed arriviamo ora a noi.

Un partito che non potrebbe aspirare a superare il 3%, ma avesse la quasi certezza di superare l’1%, avrebbe un’unica scelta: presentarsi in coalizione!

Qualora infatti si presentasse solo e, come nelle previsioni, restasse sotto al tre percento, non vedrebbe nessuno dei suoi candidati eletti.

Come detto nel video di ieri, infatti, la legge elettorale vigente prevede una soglia di sbarramento, per i partiti che si presentano soli, del 3%, rimanendo sotto questa soglia non sarebbe rappresentato in Parlamento.

Ovviamente questo partito che ritiene di non arrivare al 3% e quindi si presenta in coalizione deve augurarsi che la sua coalizione superi la quota di sbarramento del 10%.

Ok, fin qui, sembra tutto chiaro, almeno spero.

Naturalmente i dubbi su quale possa essere la scelta migliore, ossia se presentarsi soli o in coalizione, riguarda quei partiti che sanno, o meglio, ritengono di essere in grado di superare la soglia di sbarramento del 3%.

Perché presentandosi da soli e superando il 3% sono sicuri di andare in Parlamento, mentre se si coalizzano, ma la coalizione non supera la quota del 10%, rischiano, anche se dovessero ottenere un buon risultato di rimanere fuori dal Parlamento.

Naturalmente se le coalizioni diventassero delle vere e proprie unioni, si innescano nuove logiche, in quel caso, ovviamente, l’unione fa sì che ci sia un solo simbolo sotto il quale presentarsi, quindi di fatto è come se si presentasse un unico partito, quindi la soglia di sbarramento sarebbe al 3%.

Prima di arrivare alle conclusioni, però, desidero fare una considerazione che ritengo importante. Ho visto, leggendo i commenti postati da diversi ascoltatori, che si è innescato un grande ottimismo. Si ritiene di riuscire a superare agevolmente percentuali a doppia cifra.

Guardate, meglio non farsi illusioni.

Per me una qualsiasi coalizione sovranista non solo avrebbe difficoltà a superare il 10%, ma sarei quasi certo che una tale percentuale rimarrebbe un miraggio.

Ed allora cosa fare?

Ovviamente quello di non fare una coalizione, ma proprio un’unione, così, ripeto, di fatto è come se si presentasse un unico partito e quindi la soglia di sbarramento da superare risulterebbe il 3%. Di fatto si creerebbe quello che potremmo definire un “cartello”.

Sembra l’uovo di colombo, nella realtà a mio parere non funziona ed ora mi spiego.

Come tutte le unioni, funzionano se ad unirsi sono entità molto simili, certo prima di fare un “cartello” logicamente si sottoscrive un programma comune, ma …

Guardate che in politica è tanto importante raccogliere voti come non far avere voti agli avversari. Anzi, vista la impopolarità dei partiti è forse più facile far campagna elettorale contro gli avversari che non a proprio favore.

Ed in effetti guardate cosa sta dicendo Letta! Non una parola a favore del PD, in compenso una valanga di fango contro tutti gli altri partiti ed in particolare del Centrodestra.

Detto ciò arrivo al dunque, anche se mi sono già espresso a favore del presentarsi soli per quei partiti che ritengono di essere in grado di superare il 3%.

Ora però devo giustificare quella decisione.

E’ già difficile rimanere uniti all’interno del singolo partito, figuratevi per un cartello che si è riunito sotto un’unica bandiera, ma di fatto è una coalizione fatta da partiti di diverso orientamento.

Quanto ci metterebbero quei furbacchioni del PD a distruggere una coalizione di partiti sovranisti, anche se questa coalizione si fosse presentata sotto un’unica bandiera?

Faccio un esempio pratico solo per farmi capire. Supponiamo che Italexit si presentasse assieme a Rizzo ed Ingroia sotto un’unica bandiera, chiamiamola Uniti contro l’Europa.

Ebbene il PD in 5 minuti tirerebbe fuori lo ius soli. Paragone voterebbe contro e secondo voi Rizzo e Ingroia come votano? Cinque minuti dopo il PD tira fuori una proposta di legge a favore dei migranti clandestini, Paragone vota contro e secondo voi Rizzo e Ingroia cosa votano?

E tanti saluti a “Uniti contro l’Europa” in dieci minuti si è dilaniata.

Se vogliamo questo è il metodo usato per distruggere i 5 Stelle. All’inizio il Movimento ha ottenuto l’approvazione delle loro proposte bandiera, Reddito di Cittadinanza innanzitutto, riduzione dei Parlamentari, e c’era grande unione ed euforia.

Finite le loro proposte bandiera è stato sufficiente per gli altri partiti proporre argomenti divisivi ed il Movimento 5 Stelle ad ogni proposta di legge si divideva.

Quindi, carissimi ascoltatori riassumo.

Non facciamoci illusioni, per una coalizione di partiti sovranisti sarà difficilissimo (per non dire impossibile) superare la soglia del 10%.

Si impone quindi riunirsi in un unico cartello per il quale è sufficiente il superamento della soglia del 3%, ma una volta in Parlamento il cartello temo si sfasci presto, e sarebbe l’ennesima delusione.

E’ preferibile quindi per i partiti che ritenessero di potercela fare da soli a superare il 3% presentarsi da soli, e fare forte e fiera opposizione una volta in Parlamento.

Sarebbe poi un grande successo se due partiti sovranisti superassero entrambi la fatidica quota del 3%, in Parlamento riuscirebbero senza dubbio a formare un gruppo parlamentare di una certa consistenza, e si potrebbe guardare al futuro con maggior fiducia (ho detto con maggior fiducia … non con maggior speranza).