Ricevo una missiva da JP, e preferisco pubblicarla subito. Io resto stupito, veramente senza parole, nell’apprendere come negli Stati Uniti regni una quasi totale mancanza di trasparenza per quanto riguarda le competizioni elettorali, che, lasciatemelo dire, sono la base sulla quale si fonda una democrazia.

Ricevo una missiva da JP, e preferisco pubblicarla subito. Io resto stupito, veramente senza parole, nell’apprendere come negli Stati Uniti regni una quasi totale mancanza di trasparenza per quanto riguarda le competizioni elettorali, che, lasciatemelo dire, sono la base sulla quale si fonda una democrazia.

Sentite allora il reportage da Sacramento, California da parte del nostro JP.

Caro Giancarlo e cari ascoltatori, siamo a due settimane dalle elezioni di "midterm" ed il caos è totale. Si vota l'8 di Novembre, ma si vota già un po’ di qua e un po’ di là.

Ma non è solo questo. Ho mandato a te, ed a tuoi ascoltatori, articoli su cosa sta succedendo qui da noi.

Allora, cari ascoltatori, dovete sapere che JP spesso mi invia link di articoli apparsi su siti internet di informazione, molto conosciuti negli Stati Uniti, ovviamente sono in inglese. Comunque proseguiamo con la missiva di JP.

In Arizona le forze dell’ordine hanno dovute intervenire perché malintenzionati si aggiravano nelle vicinanza dei "drop box", ovvero quelle colonnine dove si imbuca la posta.

Ma non basta sono stati trovati dei " drop box" che non erano dell' USPS (United States Post Office). Così ha dovuto intervenire anche il Dipartimento di Giustizia che è il massimo organo Federale di Giustizia.

In California oggi, Domenica 23 Ottobre c'è stato il dibattito per l'elezione del Governatore. I dibattiti erano sempre stati tre, invece, per volere del Nostro Governatore sono stati ridotti ad uno solo.

Inoltre i dibattiti, sino dagli anni 60', sono sempre stati fatti in TV. Oggi l'unico dibattito è stato trasmesso solo per radio e, dulcis in fundo, contemporaneamente in TV trasmettevano in diretta la partita dei San Francisco 49ers.

Per coloro che non fossero esperti di sport americani, ricordo che i San Francisco 49ers è una famosissima squadra di football americano. Quelli della mia generazione ricorderanno il mitico quarterback Joe Montana. Ma proseguiamo con JP …

Siamo a questo livello. Basta cosi? Ma no sarebbe pure poco.

In Colorado, Stato a conduzione democratica, che vuole sempre copiarci, infatti appena ne inventano una in California lì subito ci copiano, hanno per "sbaglio" mandato 30 mila schede elettorali a non aventi diritto.

Una volta trapelata la notizia i democratici del Colorado, ovvero i politici, hanno detto che è stato un errore. D’accordo però queste cose, ovvero questi errori, hanno sempre la tendenza di essere a loro favore.

A Washington DC ovvero District of Columbia dove sorge la nostra Capitale è già stato concesso il voto per le cose locali anche ai clandestini. Certo per le elezioni locali ma come voi sapete da lì ad estendere il diritto anche alle altre elezioni il passo è breve.

Mi sa che pensare male a questo punto sia d'obbligo.

In California è stata licenziata una insegnante di Kindergarten che mi sembra da voi sia la scuola materna. Il motivo è che si era rifiutata di leggere ai bambini storie di LGBT.

I nostri politici qui in California per la loro campagna elettorale parlano di aborto e di LGBT. Sembra che da noi non ci siano altri problemi.

Vi ho detto del dibattito radiofonico per l'elezione del Governatore . Chissà se la gente avesse potuto sentire quello che ha detto Brian Dahle, il candidato repubblicano, che impressione avrebbe fatto ai mie concittadini. Ma come detto è stato trasmesso per radio. Quindi non lo ha sentito nessuno.

Donald Trump.

La Harvard University ha fatto un sondaggio, molto approfondito, ed ha scoperto che Trump ha, al momento, il 45% delle preferenze, se si presentasse nel 2024.

Questi sono solo quelli che hanno ammesso pubblicamente e senza paura il loro consenso a Trump. Poi ci sono quelli, qui vengono chiamati "elettori silenziosi", che hanno un po’ paura di ammettere per chi voteranno.

Ora il sondaggio lo ha fatto la Harvard mica un giornale qualsiasi. Non vi dico come questo abbia fatto infuriare i democratici.

Si perché Harvard è una Università dove hanno studiato molti leaders democratici. Badate bene non sto parlando dei ciarlatani di adesso ma di grandi figure del partito democratico. Quelli di una volta, intendo, non il circo che vediamo adesso.

Quando i democratici erano un partito serio. Se vi dicessi che i democratici di adesso sconfessano JFK ne sareste sorpresi?

I democratici parlano malissimo di JFK del fratello Bob e di tutti quelli del loro passato. Per loro i veri campioni del Partito Democratico cominciano da Bill Clinton.

Un tuo ascoltatore ha scritto che non è d’accordo con me su Trump, perché per lui Trump è il nostro Berlusconi, solo che è molto più arrogante. Bene l'opinione degli altri va rispettata. Ora voi conoscete meglio di me il vostro Berlusconi.

Mi sembra però che le accuse fatte a Trump siano molto diverse da quelle fatte a Berlusconi.

Poi, dei suoi quattro anni alla Casa Bianca, che dire?

Cominciamo col dire che ci ha abbassato le tasse. Con questo, ad esempio, ho potuto far laureare i figli.

Sì perché si sa che qui da noi il college costa caro, chi non ha i soldi deve farsi uno "student loan", ovvero farsi prestare i soldi da un istituto finanziario e poi per molti, moltissimi anni dovrà pagare rate alle banche. Chiedetelo a chi vive negli USA.

Poi l'economia. Com’era l'inflazione al tempo di Trump? Posso dire bassissima? Lasciamo stare i prezzi dei carburanti che solo a pensarci sto male.

Disoccupazione? La più bassa della storia. Da notare la più bassa anche nelle minoranze compresi gli afroamericani.

Il confine? Era chiuso. Aveva fatto mettere addirittura il filo spinato e aveva messo i soldati della riserva a presidiare il confine.

Criminalità? Con Donald la polizia aveva mano libera nel combattere i delinquenti. Ora non più.

Ma forse la cosa più importante che interesserà anche a voi italiani. Quando noi facciamo conflitti nelle diverse parti del mondo, sbaglio o tiriamo dentro anche voi?

Quanti conflitti ha iniziato durante i suoi quattro anni di presidenza Donald? Nessuno!

Per caso quello che sta succedendo in Europa vi sta creando qualche problema? Colpa di Trump? O di altri?

Come detto, poi, Trump sarebbe arrogante. Certo lui ha un suo modo di fare.

Ad esempio, ogni volta che a un Ministero c'era un problema lui andava a vedere cosa stava succedendo. Diciamo che faceva la voce grossa. Una volta vedendo che nessuno faceva niente e che stavano mangiando sapete cosa ha fatto Trump? Ha preso il loro sacchettini con gli hamburgers e patatine e glieli ha tirati dietro. Nessuno ha protestato, e si sono tutti messi dietro le loro scrivanie.

Lo stesso quando andava a vedere il confine sud. Ci andava anche di notte. Poi se questa è arroganza lo sarà pure, ma con la gente che c'è forse questa arroganza serve.

Non penso di sbagliarmi, ma non ho mai sentito che si sia fatto leggi personali.

Certo mica poteva essere gentile ed andare a prendere il the con i pasticcini con la Nancy , invitando anche Joe, magari gli offriva un caffè forte perché se gli dava una camomilla questo si addormentava. Al Congresso ed al Senato mica si può giocare di fioretto.

Ti saluto e saluto tutti i tuoi ascoltatori. In tantissimi mi hanno scritto e io ho sempre risposto a tutti. A molti di loro ho mandato articoli così loro stessi potranno confermare non solo che esisto, ma che tutto quello che tu racconti è documentato.

Un cordiale saluto dalla Californienstan

Ma no! JP non esiste, è una mia invenzione, dai lasciamo al pubblico questo mistero, così aumentiamo gli ascoltatori. Ciao JP.