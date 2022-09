Nessuna sorpresa per quanto riguarda le elezioni italiane, di fatto il risultato finale è assolutamente in linea con gli ultimi sondaggi effettuati due settimane fa.

Se vogliamo dare un giudizio in un tweet, ha perso Draghi, ma l’Italia non è ancora pronta ad un cambiamento.

Probabilmente gli italiani stanno ancora troppo bene, hanno ancora da parte qualcosa e per cambiare aspettano di essere completamente spennati.

Ecco in breve la situazione, se vogliamo poi estendere l’analisi occorre ancora rilevare che si fa sempre più netta la differenza fra Nord e Sud Italia.

Ormai il Sud, come è evidente, dal punto di vista economico è zona depressa, ma forse sono stato fin troppo ottimista, ormai il Sud vive di sussidi, i giovani non vedono l’ora di andarsene altrimenti per lavorare si vedono proporre stipendi di 3/400 euro al mese.

Insomma non siamo a livelli Croazia, siamo a livelli Kossovo.

E’ penoso vedere così che in quella zona d’Italia il Movimento 5 Stelle risulti il primo partito esclusivamente perché viene ritenuta la forza politica in grado di garantire quell’elemosina che tiene in vita tanti di loro e gli permette continuare a vivere in quelle terre.

D’altronde io sarò fissato, ma è ovvio che questa penosa situazione è assolutamente una conseguenza dell’introduzione dell’euro.

Finché l’arretratezza del Sud rendeva debole la nostra lira e le aziende del nord potevano così risultare competitive sui mercati internazionali, la situazione economica complessiva del Paese ancora ancora reggeva.

La fissazione del cambio, e quindi l’impossibilità per le imprese del nord di rimanere competitive, ha depresso l’Italia intera, ma naturalmente in particolare la parte economicamente più debole.

Cari ascoltatori io sarò anche fissato con l’euro, ma sto solo rappresentando la realtà dei fatti, una realtà visibile a tutti, naturalmente tutti coloro che hanno un cervello minimamente funzionante.

Purtroppo con le elemosine non si può andare avanti.

Chiariamo, nel Sud Italia gran parte dei cittadini hanno capito quale sia la loro situazione, ma la loro risposta è: non posso pensare a quel che potrò mettere a tavola la prossima settimana se oggi non riesco a mettere assieme il pranzo con la cena. Oggi ho la necessità di restare in vita.

Certo è un’argomentazione capibile, seppure in questo modo non risolveremo mai il problema alla radice e ciò che otterremo è solo di spostarlo un po’ più in là.

Un altro aspetto da sottolineare di questa tornata elettorale è l’enorme astensione, certo era stata prevista, ma come al solito se ne è parlato solo prima che uscisse il primo exit-poll che adesso non si chiama più così, ma non importa.

Alle 11 di sera, alle 23 di domenica 25 settembre si è finito di parlare dell’astensione e si è parlato solo della vittoria di Fratelli d’Italia, della sconfitta della Lega e così via.

E quelli che non hanno votato han fatto solo un favore a coloro che invece sono andati alle urne.

Spero che non ci sia nessun cranioleso che non essendosi presentato alle urne oggi si vanti di aver raggiunto il proprio scopo, ossia quello di screditare i partiti che si sono presentati alle urne.

Ed infine ovviamente molti di voi si attenderanno un mio giudizio sul risultato dei partiti cosiddetti antisistema.

Ebbene mi aspettavo un risultato leggermente migliore, ma veramente di poco.

Coloro che venerdì in Piazza a Milano mi chiedevano un pronostico mi possono essere testimoni, ho sempre risposto di esser stato scettico, molto scettico sulla possibilità di superare la soglia del 3%.

Sarei stato invece estremamente ottimista, qualora si fosse superata la soglia del 3% in queste elezioni, per quanto riguarda le prossime elezioni europee che si terranno fra poco più di un anno e mezzo.

Naturalmente non so se i partiti antisistema si presenteranno alle prossime elezioni europee, io comunque rimango moderatamente ottimista per un buon risultato in quella competizione elettorale, principalmente per due motivi.

Il primo, e probabilmente il più importante, è che le elezioni europee in Italia sono sempre state elezioni anomale. Ricordiamo l’8% raggiunto dal Partito Radicale ed in tempi più recenti il 40% raggiunto da Renzi ed il 33% alle ultime elezioni europee ottenuto dalla Lega.

Il secondo motivo è che fra un anno e mezzo gli italiani staranno molto peggio di adesso e magari saranno più propensi a dare un segnale a Roma.

Insomma ora non possiamo far altro che vedere (ci vuole ancora tempo lo so) la composizione del nuovo Governo, ma sorprese assolutamente non ce ne saranno, almeno in campo economico e geopolitico.

Resteremo all’interno dell’eurozona e saremo tenuti alla catena da Bruxelles e Francoforte, e resteremo fedeli alla Nato, quindi saremo tenuti alla Catena anche da Washington.

Forse, perlomeno mi auguro, che la si finisca con la storia della pandemia e vengano dimenticati per sempre i green pass, gli obblighi vaccinali, le mascherine e corbellerie simili, quindi che immediatamente vengano reintegrati al lavoro tutti coloro che erano stati sospesi e vengano loro riconosciuti tutti gli emolumenti che non hanno ricevuto.

La sentenza della Corte Costituzionale, a riguardo, diventerà un po’ la cartina di tornasole per capire non tanto se in Italia il vento è cambiato, quello sappiamo già che non è così, ma che perlomeno saranno ripristinate quelle minime libertà democratiche che ci sono state negate negli ultimi due anni e mezzo.