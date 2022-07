La situazione politica italiana, al momento, si può riassumere in questo modo: il Centrodestra vuole andare alle elezioni il prima possibile, il Centrosinistra, no!

Nonostante infatti il Centrodestra al momento sia apparentemente diviso, con Lega e Forza Italia nel Governo e Fratelli d’Italia all’opposizione, mentre l’intero Centrosinistra si trova unito all’interno del Governo, per quanto riguarda le prossime elezioni, sembra che l’alleanza di Centrodestra sia certamente più solida di quella di Centrosinistra.

La polverizzazione, ormai occorre usare questo termine, del Movimento 5 Stelle, infatti, sta frammentando l’alleanza di Centrosinistra.

Oggi quel 33 e rotti percento che alle scorse elezioni politiche ha votato Movimento 5 Stelle cosa voterebbe se si andasse alle urne oggi?

Coloro che fanno riferimento al gruppo di scissionisti denominato L’alternativa c’è, sembra chiaro che non vorranno ripetere l’alleanza con il Pd, quindi, qualora si presentino alle prossime elezioni, certamente non entreranno nella coalizione di Centrosinistra.

In quell’alleanza di Centrosinistra ci sta tutto il gruppo scissionista che fa capo a Di Maio, ma non basta darsi un nome, Insieme per il futuro, bisogna fare un partito, e non è una cosa che si fa in due minuti.

Quelli che restano, ossia i residui del Movimento 5 Stelle, sembra che siano destinati a dividersi ulteriormente fra coloro che mercoledì voteranno ancora per la fiducia a Draghi e quelli che invece vorranno chiudere questa esperienza governativa.

Conte cercherà perlomeno di evitare questa ennesima scissione, ma non sarà facile anche perché … in panchina sta scalpitando per poter entrare in campo un certo Alessandro Di Battista.

Ecco quindi che la situazione per il Centrosinistra è tutt’altro che chiara, e si spiega come il Pd & Co. pur ribadendo che non temono le elezioni, invece di fatto le temono, hanno bisogno di tempo per ricucire quello che ormai giornalisticamente è stato definito Campo Largo.

Insomma un conto sono le elezioni amministrative nelle quali il Pd ha sempre persone da mettere in campo e soprattutto è perfettamente inserito nell’amministrazione pubblica, personalmente ho ribadito spesso che più di un Partito per me il Pd è un Comitato d’affari, quindi perfetto per elezioni locali, un altro conto sono le elezioni politiche.

Ed infatti da anni il Centrosinistra alle politiche viene puntualmente battuto, poi riesce comunque ad andare al Governo, ma alle elezioni politiche viene puntualmente battuto.

Il Centrodestra ha anche fretta di andare ad elezioni perché tutti e tre i partito che lo compongono, anche se per motivi diversi, hanno una certa urgenza.

Per Fratelli d’Italia il motivo è noto a tutti, i sondaggi gli attribuiscono percentuali che soltanto pochissimi anni fa sarebbero stati semplicemente impensabili, quindi non vedono l’ora di andare all’incasso e far entrare nei palazzi della politica, Montecitorio e Palazzo Madama, tanti suoi rappresentanti.

Per quanto riguarda Forza Italia, lo stesso Berlusconi sa che, perlomeno per motivi anagrafici, queste saranno le ultime elezioni alle quale potrà presentarsi.

Ed anche la Lega ha fretta, o meglio, Salvini ha fretta, pare infatti che la sua poltrona, quella di segretario del partito, non sia saldissima.

Certo se pensiamo alle ultime elezioni, le europee del 2019 quando la Lega è arrivata al 34,3%, Salvini era il politico più apprezzato in Italia, aveva preso in mano il partito quando aveva poco più del 3% e lo aveva portato al 34,3%, certo in elezioni europee che sono sempre un po’ anomale, ma comunque si parlava di Salvini come dell’enfant prodige della politica italiana.

Ebbene vedere ora la Lega, almeno nei sondaggi, a tre anni di distanza, al di sotto persino del 15% si fa fatica a credere che a capo del partito ci sia la stessa persona.

D’altronde il crollo verticale degli elettori è frutto di una serie infinita di scelte politiche che si possono tranquillamente definire folli da parte della Lega.

Scelte folli culminate con l’adesione al peggior governo della nostra storia repubblicana, l’attuale Governo Draghi, il Governo più liberticida dall’Unità d’Italia ad oggi.

Per entrare in questo Governo Salvini ha dovuto abiurare tutti, ma proprio tutti i principi sui quali la Lega è stata fondata. Un suicidio politico simile è paragonabile solo a quello del Movimento 5 Stelle. Ma se il Movimento 5 Stelle veniva dal nulla ed è tornato subito nel nulla, la Lega invece, volente o nolente, una storia l’aveva, Salvini quella storia l’ha totalmente cancellata.

Oggi la Lega è un partito invotabile.

Questo non vuol dire che se silurassero Salvini la Lega tornerebbe ad essere un partito votabile, occorrerebbe capire a chi andrebbe in mano il partito, potrebbe persino finire in mani peggiori, faccio solo due nomi, Zaia e Fedriga.

Quindi insomma non sto dicendo che Salvini sia, nonostante tutto, il meno peggio, ha senza dubbio fatto una serie di errori talmente macroscopici che occorre capire la loro genesi.

Comunque penso che Salvini abbia sentito puzza di bruciato e quindi preferisca andare subito al voto prima che la fronda che vuole le sue dimissioni, già oggi folta, si faccia ancor più numerosa.

Nel frattempo io spero con tutto il cuore che Draghi tolga il disturbo il prima possibile, pur essendo conscio che nel posto nel quale andrà potrebbe far ancor più male all’Italia ed agli italiani, ma questo sciagurato Governo deve andarsene il prima possibile.

Ormai anche la stessa Unione europea lo dice chiaramente che il Pnrr è di fatto il nuovo nome del MES, già tempo addietro io avevo previsto tutto questo, certo, mi direte, era una previsione facilissima, e non posso che concordare, era una previsione scontata.

Il MES era uno strumento che non poteva più passare, la stragrande maggioranza degli italiani non avevano capito cosa fosse, ma quel nome ormai era bruciato, perché era stato associato ad una fregatura per l’Italia, anzi molto più di una fregatura, un vero cappio al collo.

Ma naturalmente l’Europa a quello voleva arrivare ed allora lo ha moltiplicato per n volte, ma soprattutto gli ha cambiato nome, lo ha chiamato Pnrr. E naturalmente è iniziata immediatamente una campagna mediatica favorevole.

Sono arrivati persino a dire che erano soldi che gli altri Paesi europei ci regalavano, figuratevi fin dove si sono spinti con le menzogne.

Sono soldi talmente regalati dall’Europa che nessuno li ha voluti, solo noi! Immaginatevi voi di quale regalo stiamo parlando.

Ma la colpa è soprattutto di Lega e Movimento 5 Stelle, perché gli altri partiti erano già precedentemente favorevoli al MES, quindi sono rimasti coerenti magnificando il Pnrr.

Lega e Movimento 5 Stelle invece avevano fatto una battaglia feroce contro il Mes ed erano riusciti ad evitarlo, mentre si sono piegati alle menzogne del mainstream per quanto riguarda il Pnrr.

Insomma parleremo ancora a lungo della situazione politica italiana, una situazione, a dir poco, tragica.