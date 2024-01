Elezioni Stati Uniti: si parte! Il report di JP

Caro Giancarlo e carissimi ascoltatori, ci sono tante novità che penso vi interesseranno.

Senz’altro saprete che il nostro Ministro della Difesa è andato in ospedale senza dire nulla al nostro Presidente.

Alla Casa Bianca nessuno sapeva nulla. Dimesso il Ministro dall'ospedale in meno di 24 ore ci ritorna, anche qui nessuno comunica niente. Quando lo si viene a sapere si cerca il vice ministro. Il vice ministro è in vacanza a Porto Rico e non può ritornare perché non gli va di interrompere le vacanze. Pensate un po’ voi. Dove sta il capo di Stato Maggiore? Non si sa, magari se lo sapete fatecelo sapere.

Ora anche i media di forte tendenza democratica si stanno chiedendo "ma chi comanda a Washington?"

Due giorni fa il nostro Presidente non riusciva più a finire il discorso che stava facendo e la moglie lo ha aiutato a scendere dal podio. Ma del candidato Joe ne parleremo tra poco.

31 Ottobre. Da noi comincia il fiscal year , ovvero l'anno fiscale. Bene dal 31 Ottobre al 27 Dicembre sono entrati 728 mila clandestini ! Non si sa più dove metterli. Ma ecco che anche l'elettorato democratico, amante dell'accoglienza, sta dicendo basta.

Oggi 10 Gennaio a Brooklyn, New York, gli studenti non hanno potuto andare a scuola perché si sono trovati le classi piene di clandestini e così hanno dovuto fare lezione "on line ". I genitori arrabbiatissimi. Da notare che a Brooklyn tutti votano partito democratico.

Finché i clandestini erano negli Stati di confine repubblicani allora l'accoglienza andava bene mentre adesso che ce li hanno sulle spalle non vanno più bene. Pensate che a New York gli elettori democratici fanno i cordoni di persone per fermare gli autobus dei clandestini che gli mandano.

Lunedì prossimo si comincia con le cose serie. Ovvero si entra in clima di elezioni questa volta vero. Sarà l’Iowa a dare l’avvio delle primarie. Ecco lì le primarie sono differenti. In alcuni Stati si fa il "Caucuses" (Comitato elettorale). Ovvero lì non si vota con la scheda ma sapete come ?

Nelle varie città, cittadine, paesi vengono aperti i seggi elettorali. Repubblicani e democratici ognuno ha i suoi seggi.

Gli iscritti devono essere lì prima delle 7 di sera ( central standard time ovvero il loro fuso orario ). Alle 7 le porte si chiudono e non si può più entrare. Ai seggi si formano i gruppi e i gruppi saranno separati. Vi porto un esempio cosi capite meglio.

I repubblicani. Si formerà il gruppo dei sostenitori di Trump da una parte , quelli di De Santis da una altra e della Nicky Haley da una altra ancora. Ora i tre gruppi cercheranno di convincere chi sta negli altri gruppi a passare dalla loro parte. Le persone che si convincono di cambiare candidato fisicamente si sposteranno nella area del candidato che ora preferiscono. Scaduto il tempo massimo chi avrà più persone nel suo gruppo comunicherà il risultato al rappresentante del partito repubblicano e quando tutti i seggi saranno contati verrà comunicato il vincitore delle primarie in Iowa .

So già che qualcuno dei tuoi ascoltatori sta scuotendo la testa, ma da noi funziona cosi.

Come già vi ho detto ogni Stato da noi è indipendente e fa come gli pare. Ma su questo più avanti nella mia lettera ci ritornerò.

La settimana prossima toccherà allo stato New Hampshire. Ecco lì è l'unico Stato dove alle primarie potranno votare anche gli "independent " ovvero i non iscritti al partito.

Come voi già sapete in Colorado e nel Maine i democratici hanno bloccato al momento la possibilità di avere Trump nelle liste delle primarie. In pratica i democratici hanno deciso che loro possono decidere chi deve essere il nominato dell'altro partito.

Vogliono che siano loro a dirci che candidato dobbiamo votare. Questo perché vedendo che accusa dopo accusa Trump diventa sempre più popolare non sapendo cosa fare si sono inventati questa cosa di bloccare Trump alle primarie nonché poi per la votazione finale. Alla faccia della democrazia che hanno sempre la nominato.

California, zona di esperimenti sociali, che da più di mezzo secolo creano disastri nel Paese e nel mondo.

Qui hanno deciso di dare la sanità gratis ai clandestini. Penso che tutti i tuoi ascoltatori sappiano che la sanità da noi e' costosissima. Ora, lo Stato della California ha un debito enorme ci si chiede dove i democratici troveranno mai i soldi per pagare la sanità ai clandestini.

Sempre parlando di esperimenti sociali finalmente la gente qui da me vorrebbe che la legge "Proposition 47" fosse abolita.

Che cosa è la legge 47 ? Semplice se in California uno vi ruba meno di 900 dollari al giorno non viene considerato reato.

Gli danno una multa da divieto di parcheggio.

Ah sapete che se in California il ladro mentre sta rubando in casa vostra si fa male le spese mediche gliele dovete pagare voi?

Magari se vi ruba più di 900 dollari in valore farà qualche giorno di carcere ma se si fa male dentro casa vostra a pagargli le spese mediche siete voi.

Cosa volete che vi dica il mondo al contrario.

Negli ultimi mesi qui c'è stato un esodo biblico di Californiani. Il costo della vita qui è molto elevato. Già chi guadagna stipendi a 6 cifre a mala pena riesce a tenere la testa appena fuori dall'acqua. Vorrei ricordare che guadagnare stipendi a 6 cifre non e' cosi facile come qualcuno racconta. Ora chi guadagna questo tipo di cifre sta lasciando la California e si importa gente senza arte né parte, così lo Stato si impoverisce sempre di più.

Dicevo a Giancarlo che nei ghetti dove la criminalità è alta e dove si rischia la pelle, l'affitto minimo è di 1500 dollari più tutto il resto. Un mio amico ha un appartamento a Palo Alto dove sorge la Stanford University, un appartamento di circa 60 metri quadrati e lo ha affittato a 4250 dollari al mese e badate bene quell'affitto e considerato basso perché lo stabile ha bisogno di una ristrutturazione altrimenti l'affitto sarebbe molto ma molto di più alto.

Nella Silicon Valley per 60 metri quadrati si pagano sui 6 mila dollari al mese di affitto. Eppure, come vi ho detto, a portare a casa stipendi a 6 cifre non siamo in tanti.

La casa vicino alla mia che appartiene ad un medico l’ha affittata per 8 mila dollari al mese. Gli inquilini hanno la Benz e la Porsche parcheggiata. Qui è così. Tanti presi tanti spesi. Indebitati fino al collo e di più ma vogliono far i signori.

Del debito privato degli americani ve ne parlerò la prossima volta. Perché veramente è una cosa impressionante.