Elezioni Taiwan, la Cina manda avvertimenti

Elezioni a Taiwan come nelle previsioni. Vince Lai Ching-te che è più noto come William Lai, politico di lungo corso, siede nel Parlamento Taiwanese dal 1999.

Elezioni a Taiwan come nelle previsioni. Vince Lai Ching-te che è più noto come William Lai, politico di lungo corso, siede nel Parlamento Taiwanese dal 1999.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Lai, attualmente, era vicepresidente della Repubblica, ma era stato anche Primo Ministro ossia Presidente dello Yuan esecutivo dal 2017 al 2019.

Esponente di primo piano del Partito democratico progressista, ha sì vinto le elezioni con il 40,5% dei voti, ma il suo partito ha visto ridursi notevolmente i consensi.

In precedenza infatti il Partito di Lai (in taiwanese Dpp) aveva 68 dei 113 seggi parlamentari, insomma la maggioranza assoluta, ebbene non si hanno ancora i dati ufficiali, ma pare che oggi riesca a portare in Parlamento poco più di quaranta deputati.

Non distante infatti è arrivato il kuomintang (in sigla KMT) ossia il Partito Nazionalista Cinese, il cui candidato alla Presidenza, il Sindaco di New Taipei Hou Yu ih si è scusato con i suoi elettori per la sconfitta, strano visto che alla fine è stato quasi un testa a testa con il Partito che deteneva la maggioranza assoluta in Parlamento.

Ebbene le terminologie, però non devono trarre in inganno, il kuomintang è un partito totalmente contrario all’indipendenza taiwanese, insomma è per una riconciliazione con la Cina, mentre il Partito democratico progressista è ferocemente contrario alla riunificazione.

Ebbene il terzo partito, il Tpp, Partito del popolo taiwanese con la sua decina di parlamentari probabilmente sarà l’ago della bilancia e diventerà spesso decisivo per approvare o meno le leggi.

Insomma se proprio la vogliamo dire tutta la vittoria di Lai, assomiglia quasi ad una sconfitta, visto che il suo partito ne esce fortemente indebolito, anche se naturalmente ufficialmente il Dpp festeggia ed a Lai arrivano le congratulazioni per l’elezione un po’ da tutto il mondo.

In particolare a mostrarsi soddisfatto dall’elezioni di Lai il Segretario di stato americano, in altre parole il Ministro degli Esteri Antony Blinken, che ha twittato: «Ci congratuliamo con William per la sua vittoria alle elezioni presidenziali di Taiwan. E ci congratuliamo con il popolo di Taiwan per aver partecipato a elezioni libere ed eque e per aver dimostrato la forza del loro sistema democratico».

Si è dimostrato cauto Joe Biden che, dopo l’esito elettorale ha voluto precisare che «Gli Stati Uniti non sostengono l'indipendenza di Taiwan».

Si sa che ufficialmente gli Stati Uniti non hanno legami diplomatici formali con Taiwan, ma sono i principali fornitori di armi e soprattutto sostenitori di Taiwan.

Ma chiaramente tutti gli occhi, e le orecchie, erano rivolte verso la Cina, insomma verso Pechino.

Ebbene ritengo che la risposta di Pechino fosse già stata preparata da tempo, queste la laconica dichiarazione del portavoce dell'ufficio degli affari di Taiwan a Pechino «la riunificazione è inevitabile» aggiungendo solo che “Il voto non ostacolerà l'inevitabile riunificazione con la Cina” concludendo che Pechino si oppone alle «attività separatiste».

Insomma mi sembra abbastanza chiara la posizione cinese, in prativa hanno detto, votate pure voi, a noi interessa poco chi sarà il vincitore delle elezioni, chiunque esso sia sappia che Taiwan verrà riunificata alla Cina.

Non ha aggiunto con le buone o con le cattive, ma probabilmente l’ha ritenuta una precisazione inutile.

Lai, nei giorni scorsi non godeva di buona fama dalla Stampa cinese che lo aveva descritto** «un indipendentista distruttore della pace».**

Il primo discorso del nuovo Presidente è stato comunque improntato alla prudenza, certo non ha mancato di dire che egli sarà «determinato a salvaguardare Taiwan dalle continue minacce e intimidazioni della Cina», ma ha anche aggiunto che «userà il dialogo per sostituire il confronto».

Tutti noi sappiamo comunque da cosa deriva l’importanza di Taiwan, lì si producono il 70% di tutti i semiconduttori al mondo ed il 90% di quelli ad alta tecnologia e l’importanza che hanno i semiconduttori non serve neppure che la debba evidenziare.

Chiaramente la situazione taiwanese, prima o poi, dovrà delinearsi in maniera chiara e soprattutto senza ambiguità.

Effettivamente la grande Cina non ha alcuna intenzione di retrocedere nemmeno di un millimetro, ogni volta le dichiarazioni dei funzionari e degli alti dirigenti cinesi hanno sempre manifestato una estrema fermezza.

Per loro la riunificazione non si tratta di una eventualità, ma di una certezza, anzi ritengono di aver finanche già dimostrato un’eccessiva pazienza.

Hanno dichiarato più volte di non aver ancora usato le maniere forti, ma sono pronti a farlo.

Le operazioni militari sul teatro, sono risultate la più evidente prova che non hanno alcuna voglia di scherzare.

Gli Stati Uniti lo sanno bene e Biden che tempo fa aveva anche alzato la voce parlando espressamente di un intervento da parte dell’esercito statunitense, ora sembra usare parole meno belligeranti, d’altronde nessuno degli alleati della Nato sembra abbiano intenzione di intervenire in quel tratto di mare che divide la Taiwan dalla Cina continentale.

Che aggiungere … vediamo gli sviluppi, ed auguriamoci che non siano inquietanti.