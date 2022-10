Guardate, cari ascoltatori, so perfettamente che molti di voi non seguono i mercati finanziari, e per loro dovrebbero anche chiudere tutte le Borse, ma, al di là dell’importanza che ciascuno di noi può dare alla finanza, vi posso assicurare che la finanza ha un impatto su tutti noi, che lo si voglia o meno.

Guardate, cari ascoltatori, so perfettamente che molti di voi non seguono i mercati finanziari, e per loro dovrebbero anche chiudere tutte le Borse, ma, al di là dell’importanza che ciascuno di noi può dare alla finanza, vi posso assicurare che la finanza ha un impatto su tutti noi, che lo si voglia o meno.

Ecco, se proprio vogliamo essere precisi, potreste forse disinteressarvi totalmente dei mercati finanziari solo se siete, non solo poveri, ma addirittura indigenti.

Ecco i clochard, intendo dire proprio coloro che vivono di elemosine, forse la loro vita non è influenzata dai mercati finanziari, così come potrebbero non avere ripercussioni dall’andamento dei mercati finanziari la vita dei multimilionari o dei miliardari, la cui esistenza ovviamente rimarrà comunque agiata.

Ma la vita di tutte le persone, intendo dire tutte le persone normali è certamente influenzata dai mercati finanziari.

Voi mi direte: ma io guadagno uno stipendio col quale riesco a malapena arrivare a fine mese non posso investire neanche un euro, che volete che mi importi dei mercati finanziari?

Se al supermercato i prezzi salgono, se le bollette diventano più care e se aumenta il costo di un pieno di benzina, tutto ciò dipende esclusivamente dalla finanza.

Ripeto, voi potete anche non avere personalmente investimenti finanziari, il vostro stipendio magari è solo sufficiente per farvi arrivare a fine mese, ma magari domani … che ne so, potreste perdere il posto di lavoro per problemi di carattere finanziario del vostro datore di lavoro.

Nel bene o nel male la finanza influisce sulla nostra vita, che lo si voglia o meno, e non si può nemmeno pensare di fare a meno della finanza, tutte le economie esistenti al mondo sono basate sulla moneta e quindi sono economie di carattere finanziario, e guardate, la finanza, nonostante in genere non goda di apprezzamenti, come ho detto, influisce su di noi, nel bene e nel male!

Sì anche nel bene! Guardate che ad esempio il boom economico che il nostro Paese ha avuto nel dopoguerra è stato enormemente aiutato dalla finanza, le famose cambiali, con le quali si sono poi create quelle microimprese che hanno permesso poi lo sviluppo del nostro paese sono uno strumento uno strumento finanziario, anzi direi che sono lo strumento finanziario per antonomasia.

Quindi, carissimi ascoltatori, quando sui mercati finanziari si vedono cose che non si erano mai viste prima, occorre preoccuparsi e, ahimè, io ne sto vedendo. Per quanto riguarda le Borse i cali registrati da inizio anno sono preoccupanti, ma vorrei oggi non tanto parlarvi dei cali delle Borse europee o di Wall Street, ma di quei mercati dei quali non ho ancora parlato.

Oggi vi voglio segnalare il calo dell'indice Hang Seng che è l'indice principale della Borsa di Hong Kong, quindi della Borsa cinese. Qui il calo era già iniziato prima dell'inizio di quest'anno e precisamente dal febbraio del duemila e ventuno in questi ultimi venti mesi la borsa di Hong Kong è scesa del quarantacinque percento! E' un dato pazzesco, per trovare valori di quell'indice più bassi rispetto a quello attuale dobbiamo tornare al duemila e nove, ossia tredici anni fa.

Quindi la borsa di Hong Kong in venti mesi, ossia in meno di due anni, si è mangiata tutti i guadagni fatti negli undici anni precedenti, ed erano stati, insomma, come potete ben immaginare, undici anni di boom economico per la Cina.

Ed oggi ... sboom!

Vi assicuro che tutto ciò è impressionante!

E passo ad un mercato che a mio avviso è ancora più preoccupante nel senso che stiamo assistendo a cose mai viste: il mercato valutario, ossia quello delle monete.

Ora, dovete pensare che il mercato valutario è sempre stato enormemente meno volatile di quello azionario naturalmente.

A maggior ragione poi se prendiamo in esame le valute dei Paesi industrializzati, insomma quelle delle economie più avanzate.

Ebbene voi sapete naturalmente quanto è calato l'euro nei confronti del dollaro o, il che è forse più corretto, quanto si sia apprezzato il dollaro nei confronti dell'euro, naturalmente non dobbiamo tornare a fare un raffronto con il duemila e otto, duemila e nove, insomma anni straordinari.

Anni nel pieno della crisi finanziaria dei subprime, in quel periodo il dollaro è letteralmente crollato arrivando all'iperbolica quotazione di uno e sessanta nei confronti dell'euro.

Prendiamo in esame, anche in questo caso, soltanto gli ultimi venti mesi. A febbraio dello scorso anno la quotazione era all'incirca di uno e venti ossia ci volevano un dollaro e venti centesimi di dollaro per un euro. Oggi bastano novantasette centesimi di dollaro per avere un euro.

Un calo del diciannove per cento, e guardate che una variazione del diciannove per cento, quando stiamo parlando di valute, ed in questo caso di due importantissime valute, è veramente una variazione impressionante, ma non è nulla in confronto a quel che è accaduto alla moneta giapponese, lo yen, che nello stesso periodo ossia negli ultimi venti mesi ha perso nei confronti del dollaro il ventinove per cento.

Oggi per avere un dollaro ci vogliono centoquarantasette yen, venti mesi fa ne bastavano centocinque, ma se torniamo ancora più indietro, dieci anni fa ne bastavano settantotto di yen per un dollaro.

Ossia negli ultimi dieci anni il valore dello yen nei confronti del dollaro si è praticamente dimezzato e per vedere lo yen a centoquarantasette nei confronti del dollaro dobbiamo tornare al millenovecentonovanta ossia trentadue anni fa.

Anno nel quale iniziò così a gonfiarsi la bolla delle tigri asiatiche che scoppiò poi nel novantasette novantotto certo la bolla delle tigri asiatiche fu una crisi finanziaria che interessò più le giovani economie in grande espansione come Indonesia, Thailandia e Filippine, ma che ovviamente ebbe forti ripercussioni anche sul Giappone.

E poi, come ben sapete, quando si parla di crisi finanziaria si intende inizialmente un crollo del mercato azionario e immobiliare, seguito poi da una catena di fallimenti di imprese, fallimenti di banche, di istituzioni finanziarie, insomma spero così di essere riuscito a darvi un'idea della pericolosità della situazione attuale.

Tornando un attimo al Giappone, ecco ricordiamo Shinzo Abe e … insomma così come frettolosamente si sia chiusa quella vicenda. Ricordo inoltre ecco lo stratosferico debito pubblico giapponese pari a circa il duecentosettanta per cento del PIL, ma insomma della situazione in Giappone, estremamente particolare, ne parlerò in un prossimo video.

In questo video mi basta avere così trasmesso questo concetto: ossia che in oriente, nell'estremo oriente la situazione non è certo migliore rispetto a quella delle nostre parti diciamo.

E la situazione di Taiwan potrebbe davvero essere esplosiva.

E lì sì che se dovesse scoppiare un conflitto non si può … non si potrebbe ipotizzare quali possano essere le conseguenze … per il mondo intero.