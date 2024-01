Euro digitale, la privacy questa sconosciuta

Dopo che ad ottobre scorso Christine Lagarde ha annunciato la conclusione della prima fase di studio dell’euro digitale e di conseguenza (qualcuno di voi aveva dubbi?) il proseguimento del progetto, ora sembra che la Bce abbia intenzione di accelerare il programma di lavoro.

Ma ci sono novità.

Innanzitutto, personalmente, sono rimasto stupito vedendo i costi. Sentite: sono stati pubblicati cinque bandi, il primo riguarda lo sviluppo di una soluzione online per i pagamenti digitali, su cui la Bce investirà più di 660 milioni di euro.

Il secondo concorso riguarda «l’istituzione di un sistema generale di individuazione delle frodi e un meccanismo di prevenzione per le transazioni». Per questo concorso sono stati stanziati 237 milioni.

Gli altri tre bandi pubblicati pochi giorni fa riguardano lo sviluppo di un’app e di un kit per lo sviluppo del software (153,6 milioni), un sistema per garantire la sicurezza delle informazioni sui pagamenti (55,2 milioni) e un indirizzo per gli utenti per dare e ricevere denaro (55,8 milioni).

E così, ridendo e scherzando siamo a un miliardo e duecento milioni di euro, ma non è detto CHe questi preventivi poi non si moltiplichino come spesso accade in Europa.

Un costo che a me pare spropositato, visto poi che la Bce non potrà nemmeno dire che risparmierà sull’emissione del contante, perché lo hanno ribadito più volte che rimarrà in essere come strumento di pagamento anche il contante.

Ma proseguiamo con le novità.

Le aziende che vogliono candidarsi ai cinque bandi devono rispettare alcuni criteri piuttosto stringenti. Due su tutti: le imprese devono avere nazionalità europea e devono essere gestite da soggetti con passaporto Ue.

Questi criteri perlomeno chiariscono che Amazon non farà parte del gruppo di lavoro come si era vociferato.

Come ho detto, la Bce, da un lato continua a ribadire che il contante non sparirà, ma dall’altro sostiene che l’euro digitale potrebbe trasformarsi in un equivalente elettronico del contante.

Quindi insomma mi sembra una posizione piuttosto ambigua, ossia ti rassicuro che il contante rimarrà, ma contemporaneamente faccio di tutto per farlo sparire. Insomma fate voi.

A novembre quindi è iniziata la seconda fase, quella cosiddetta “preparativa” che dovrebbe durare due anni, quindi concludersi ad ottobre 2025, al termine della quale verrà presentata perlomeno la bozza del cosiddetto “libro delle regole” in pratica tutte le regole e le procedure per … state a sentire … armonizzare l’eventuale introduzione della nuova valuta elettronica in tutta l’eurozona.

Ammesso che tutto andrà bene, ed anche questo sono certo non ci saranno dubbi, l’euro digitale dovrebbe entrare in funzione nel 2028.

Io perlomeno mi auguro che Paesi dell’eurozona, un po’ come per quanto riguarda il Mes dovranno dare la loro approvazione, insomma che non venga imposto, ossia mi auguro che se qualche Paese volesse mantenere soltanto il contante lo possa fare, ma naturalmente temo invece che … non ci daranno la possibilità di scelta.

Io da tempo mi sono dimostrato perplesso nei riguardi dell’euro digitale.

Certo se rimanesse davvero solo una scelta libera del cittadino poter effettuare pagamenti in euro digitale anziché in contanti non avrei nulla da dire, come adesso con il Bancomat o le carte di Credito, insomma rimangono una scelta.

Ma dato che temo che dopo un certo periodo faranno di tutto per abolire il contante il mio maggior timore riguarda la privacy.

Certo non sono il solo che mette al primo posto fra i limiti di questa nuova valuta digitale la privacy, e questo sarà un problema che si protrarrà nei prossimi anni, ma a tale proposito, ecco la vera grande notizia ed il perché del video odierno … dagli Stati Uniti … la notizia è davvero clamorosa:

Il Cato Institute uno dei più importante Think Tank americani ha pubblicato un tweet con sopra la scritta “Una valuta digitale della banca centrale (CBDC) rappresenterebbe molto probabilmente il più grande attacco alla privacy finanziaria dalla creazione del Bank Secrecy Act. Una CBDC non ha posto nell’economia americana.”

Sotto la foto di Jerome Powell e questo testo virgolettato “Non vogliamo vivere in un mondo in cui il governo vede, in tempo reale, ogni trasferimento di denaro effettuato da chiunque”. Con la scritta Jerome Powell Presidente della Federal Reserve.

Jerome Powell, sì proprio Jerome Powell, il Presidente della Federal Reserve americana, la Banca Centrale americana, quella che dovrà introdurre il dollaro digitale, sa perfettamente che il problema legato alla privacy sarà determinante per la riuscita di un progetto simile, e per questa ha affermato che gli Stati Uniti non parteciperanno alla gara per chi introdurrà per primo la valuta digitale.

Insomma che gli altri vadano pure avanti.

Ma che il problema privacy sia prioritario lo sa anche la Bce che sul suo sito scrive espressamente «Il completo anonimato non è considerata un’opzione praticabile da una prospettiva di politica pubblica», ed aggiunge che l’euro digitale avrà «lo stesso livello di privacy delle attuali soluzioni digitali del settore privato».

Alessandro Agnoletti di Nexi, la sola azienda italiana al momento impegnata nel progetto euro digitale cerca di rassicurare tutti, sentite: «Non c’è nessun rischio “Grande Fratello”, è un mito che va assolutamente sfatato. I conti in euro digitale saranno pseudonimizzati, il che significa che la Bce si limiterà a muovere i soldi tra conti identificati con un numero o una striscia di codice».

Mentre Piero Cipollone, che come noto ha preso il posto di Panetta dopo che quest’ultimo è stato nominato Governatore della Banca d’Italia, cerca di rassicurare tutti e dice: «È necessario prendere sul serio tutte le preoccupazioni. Sul tema della privacy vi assicuro che stiamo lavorando».

Insomma loro ci staranno pure lavorando sul tema privacy, ma noi rimaniamo molto prudenti, e continuiamo a chiederci: ma perché era così importante creare valute digitali?