Neanche a farlo apposta, cosa vi avevo detto ieri? Vi avevo detto che spesso l’Istat, qualche favore al Governo di turno lo fa, tanto nessuno potrà mai smentire i dati comunicati dall’Istituto di Statistica.

E come fa a fare questi favori al Governo? Ma è la cosa più facile del mondo, semplicemente manipolando i dati, basta poco e soprattutto, come ho già detto, mai nessuno sarà in grado di mettere in discussione i risultati comunicati dall’Istat.

Fra gli statistici è noto il detto che, possiamo tradurre così: “violenta i numeri e ti daranno il risultato che volevi avere”. Insomma uno statistico se vuole imbrogliare lo può fare facilmente.

Ma perché l’Istat dovrebbe fare favori al Governo? Beh, insomma questa mi sembra una domanda che rasenta l’ingenuità.

L’Istat è un Ente pubblico, i suoi vertici quindi sono nominati dalla politica. Sì, mi direte, ma c’è una Commissione, per la precisione la Commissione per la garanzia dell’informazione statistica che ha il compito di supervisionare l’operato dell’Istat, garantendo “la completezza dei dati raccolti e pubblicati”.

Sì certo, peccato che questa Commissione che ha il compito di supervisionare l’operato dell’Istat è una Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Insomma dai, non prendiamoci in giro.

Certo l’Istat non è che si inventa dati strampalati e li pubblica, magari gioca su pochi decimi di punto percentuale, e c’è proprio un caso in cui i pochi decimi di punto percentuale di differenza … fanno molta differenza: quando?

Ma dai, quando il dato reale è attorno allo zero, in questo caso pochi decimi di punto percentuale fa la differenza fra un calo e una crescita.

Insomma, tanto per essere chiari aumentare il dato di due decimi di punto percentuale, passando ad esempio da +5,7% a +5,9% non è la stessa cosa che aumentare sempre di due decimi di punto percentuale passando da -0,1% e +0,1%.

Nel primo caso l’aumento di due decimi di punto, da +5,7 a +5,9%, non ci ha fatto cambiare la nostra percezione, si tratta comunque di un aumento consistente.

Nel secondo caso, invece, l’aumento, sempre di due decimi di punto, da -0,1% a +0,1% lo percepiamo in maniera totalmente diversa, -0,1% è una riduzione mentre +0,1% è un aumento.

E, insomma cosa è successo oggi? Oggi, ultimo giorno del mese l’Istat comunica la revisione della stima del Pil del primo trimestre.

La prima stima, comunicata il mese scorso era di un calo dello 0,2% ed oggi invece “facendo dei calcoli più precisi” l’Istat comunica che il Pil nel primo trimestre non è sceso di due decimi di punto, bensì … è salito di un decimo di punto percentuale.

La differenza fra -0,2% e +0,1% è di soli 3 decimi di punto percentuale, un’inezia, ma l’avere il segno più davanti alla variazione percentuale del pil porta il Governo a gioire e cantar vittoria.

Il Mef, ossia il Ministero dell’Economia e della Finanza ovviamente esulta preannunciando poi che il secondo trimestre, ossia quello che terminerà il mese prossimo, vedrà un significativo aumento del nostro Prodotto Interno Lordo.

Mah, sarà, io vedo le aziende chiudere, delocalizzare, vedo i negozi non dico deserti, ma certamente non presi d’assalto dai consumatori, ma se il Ministero esulta … va bene … accontentiamoci.

Non poteva l’Istat, invece, nascondere l’aumento del tasso di inflazione, a maggio l’aumento del paniere che dovrebbe misurare il costo della vita è risultato del 6,9%, insomma siamo sui massimi degli ultimi 36 anni!!!

Il fatto è che dovremmo anche essere contenti perché il tasso di inflazione medio registrato nei Paesi che hanno adottato l’euro, è stato dell’8,1%, massimo storico, da quando esiste l’euro non si era mai registrato un aumento generalizzato dei prezzi di tale proporzione..

Naturalmente viene data la colpa alla Russia, mentre chiunque abbia un minimo di conoscenza di macroeconomia monetaria, sa perfettamente che l’inflazione che si sta registrando in Europa deriva essenzialmente dall’enorme quantità di moneta che la Banca Centrale ha emesso in tutti questi ultimi 15 anni.

Ormai la storiella che l’aumento dei prezzi sarebbe stato momentaneo e di breve durata non regge più, e noi lo avevamo detto subito che sarebbero stati aumenti strutturali e non temporanei.

L’altra notizia del giorno è che l’Olanda e la Danimarca non hanno pagato il gas in rubli, ed allora Gazprom, il colosso russo del gas, ha sospeso le forniture a questi due Paesi.

Non so se quest’inverno olandesi e danesi vorranno stare al freddo, sono Paesi nei quali in inverno si registrano temperature rigide, mah … comunque fatti loro.

Si esulta invece per un accordo raggiunto in Europa, un accordo sulle sanzioni alla Russia, un accordo che ufficialmente viene fatto passare come embargo sul petrolio, ma ci sono una serie di clausole di esclusione da farlo risultare una specie di barzelletta.

Veramente l’Unione europea continua a mostrare la sua inconsistenza, un’accozzaglia di Stati ognuno dei quali ha come intento quello di portare acqua al proprio mulino.

Sì tutti tranne l’Italia che come al solito risulta la più penalizzata.

Ricorderete tutti infatti i risultati dello studio effettuato nel 2019 dal Centro per la politica Europea, un Istituto tedesco, quindi assolutamente imparziale.

Che stabilì come, con l’entrata nell’euro, l’Italia è risultato il Paese più penalizzato avendo perso 4.300 miliardi ossia 73.605 euro per ogni abitante, mentre lo Stato che ci ha maggiormente guadagnato è risultato la Germania con un guadagno di 1.893 miliardi di euro pari a 23.116 euro per abitante.

E questi sono numeri, non opinioni!