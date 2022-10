Nessuno poteva pensare che i politici tedeschi, dopo l’abbandono della Merkel, fossero di un livello così basso. A partire dal Presidente della Repubblica Steinmeier, che si è abbassato all’umiliazione di Canossa.

Lui Presidente della Germania, della ricca Germania, della grande Germania, della potente Germania, veramente un’umiliazione che ha dell’incredibile.

L’assurdo è che lui abbia accettato di umiliarsi per esser stato promotore, al tempo in veste di Ministro degli Esteri della Germania, assieme alla Francia di aver fatto forse la sola cosa giusta della sua vita, ossia, aver promosso la pace attraverso i cosiddetti accordi di Minsk.

Se quegli accordi fossero stati rispettati non sarebbe nato alcun conflitto, invece, Kiev non li rispettò, rendendosi così responsabile di innumerevoli soprusi.

Ma comunque non volevo in questo video parlare di quella nullità di Steinmeier che è Presidente della Germania, non dell’Italia, quindi facciano quel che vogliono i tedeschi, se vogliono essere umiliati agli occhi del mondo intero, e lo abbiamo visto tutti, sono fatti loro.

A me interessa dell’Italia.

Purtroppo, però, questioni che riguardano l’Italia dipendono da un’altra tedesca, mi riferisco a Ursula Von Der Leyen che ha annunciato una iniziativa umanitaria.

Aiuti all’Ucraina per un miliardo e mezzo.

Beh, direte, Un miliardo e mezzo di euro e poi basta però, perché i nostri soldi servono di più a noi.

No! Non avete capito! Aiuti di un miliardo e mezzo di euro … al mese. Dunque un miliardo e mezzo al mese … per dodici, fanno diciotto miliardi all’anno.

E chi glieli dà questi soldi? Ma noi certo, da chi pensate che prenda i soldi la Commissione europea? Ovviamente dagli Stati membri, da chi se no? Quindi da noi.

Naturalmente i soldi vanno versati dai vari Stati dell’Unione europea in base alla loro percentuale di partecipazione all’Unione europea. Vado a memoria ma penso di non sbagliarmi di molto, la nostra partecipazione è di circa il 18%.

Quindi il 18% di 18 miliardi … sono 3 miliardi e 240 milioni.

La nostra nuova Presidente del Consiglio, ci ha appena detto nel suo discorso alle Camere che il Governo sta ereditando una situazione finanziaria a dir poco fallimentare, ebbene allora cara Giorgia prima di tutto il resto, prima di pensare agli italiani devi trovare 3 miliardi e 240 milioni da versare all’Europa che poi li regalarà all’Ucraina.

E se non li hai tutti in cassa … non preoccuparti, li puoi versare in 12 comode rate da 270 milioni al mese, attenzione, senza interessi, cosa vuoi di più?

Che mi stai dicendo? Che gli italiani, molti milioni di italiani non riusciranno a pagare le bollette perché non hanno i soldi?

Ma che stiano al freddo! Lo hai detto tu nel tuo discorso che una delle tue priorità e la fedeltà all’Atlantismo, e la fedeltà all’Atlantismo comporta anche quale piccolo sforzo di carattere finanziario.

Pensa poi che la Von Der Leyen ha persino trattato sul prezzo ottenendo uno sconto superiore al 50%.

Sì uno sconto superiore al 50%, il Sig. Zelenky, infatti, ci ha chiesto 38 miliardi per un anno, e la Von Der Leyen, grande commerciante, è riuscita a tirare sul prezzo arrivando a soli 18 miliardi ed in più, anche dilazionati in dodici come rate … e senza interessi.

Dobbiamo veramente ringraziarla la Von Der Leyen. E soprattutto ringraziamo questa Europa che ci riserva sempre un trattamento di favore.

D’accordo, la Von Der Leyen è stata bravissima a trattare ed ottenere uno sconto superiore al 50%, ma noi non abbiamo in cassa nulla, quindi?

Io penso che la Meloni chiederà di poter pagare le nostre dodici rate con … i soldi del PNRR. Mi dite impossibile?

Ma dai non c’è nulla di impossibile, troveremo senza dubbio nelle pieghe del regolamento del PNRR la possibilità di utilizzare una certa parte anche per migliorare la nostra Difesa.

E sono sicuro che la Von Der Leyen alla fine dirà alla Meloni “Vabbé dai prendili da lì, e non parliamone più”, insomma alla fine la Von Der leyen penserà, piuttosto che vengano sprecati da altre parti quei soldi …

E naturalmente il nostro Ministero della Difesa sarà pienamente d’accordo.

A proposito, ringraziamo anche la Meloni, per aver fatto una scelta così oculata, come a cosa mi riferisco, ma al Ministro della Difesa, finalmente abbiamo scelto un Ministro, al dicastero di via XX Settembre, che è una persona veramente competente in materia.

Da quel punto di vista non si può dire nulla a Crosetto, è proprio la persona più competente che abbiamo in quel campo.

Ok dai cominciamo bene. Grazie Europa per questa bella sorpresa.

Ah, mi dite … e gli italiani?

Ma quelli aspettano … hanno aspettato vent’anni cosa volete che sia un anno in più, dai lo sappiamo che gli italiani non si lamentano mai.

Siamo altruisti.