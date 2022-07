Torno a parlare di temi economici legati all’Europa. Allora, adesso è chiaro a tutti che il famoso “scudo antispread” annunciato dalla Lagarde di fatto, non è mai esistito.

Le cose sono andate così.

Esattamente come il whatever it takes di Draghi.

Ve l’ho già raccontato più di una volta, ma è bene ribadirlo, quando Draghi annunciò il Whatever it takes il mercato rispose immediatamente, anche se materialmente Draghi non aveva fatto assolutamente nulla.

Insomma se il Presidente della Banca Centrale Europea annuncia qualcosa, immediatamente i mercati si adeguano, insomma gli attribuiscono un po’ di credibilità, è il Banchiere Centrale vuoi che racconti frottole e si esponga quindi a perdere la faccia?

Poi, però, agli annunci devono seguire i fatti, e quando i fatti invece non si vedono i mercati cominciano a dubitare.

Quindi Draghi, dopo un po’ di tempo, doveva mettere in pratica quel che aveva annunciato, ma per mettere in pratica quel che aveva annunciato era necessario che la Germania desse il suo permesso, il suo lasciapassare.

Ed in quel caso la Germania diede il suo permesso condizionandolo tuttavia al fatto che i benefici delle operazioni che erano messe in atto per “salvare” l’Italia fossero estesi anche a tutti gli altri Stati dell’eurozona, Germania compresa, ovviamente.

In pratica in cosa consisteva il whatever it takes? Erano una serie di misure di politica monetaria, quella decisamente più rilevante era il Quantitative easing.

Dato che nessuno voleva più comprare i titoli del debito pubblico italiano e quindi lo spread continuava a salire mettendo in pericolo la sostenibilità del nostro debito pubblico, il Quantitative easing consisteva nella possibilità da parte della Bce, di acquistare, anche se indirettamente, i titoli del debito pubblico italiano, riducendo quindi lo spread.

Di fatto cosa impose la Germania alla Bce per dare il proprio ok? Semplice!

Che la Bce non dovesse acquistare soltanto titoli del debito pubblico italiano, ma anche di tutti gli altri Paesi dell’eurozona, Germania compresa.

In questo modo la Corte Costituzionale tedesca diede il suo ok, ossia ritenne quella misura non contraria alla Costituzione tedesca.

La Costituzione tedesca, infatti, impedisce alla Germania l’uso di fondi pubblici per aiutare finanziariamente altri Paesi in difficoltà.

In questo modo si stabilì che a beneficiare dell’operazione non fosse solo l’Italia, ma anche tutti gli altri Paesi. E quindi si ritennero salvi i principi costituzionali.

Se vogliamo era un po’ un’escamotage, possiamo assimilare quella decisione della Corte Costituzionale tedesca alla sentenza della nostra Corte che non ritenne incostituzionali le cessioni di sovranità (che vengono definite “limitazioni” di sovranità) che noi abbiamo fatto a favore degli organismi sovranazionali europei e quindi anche della Bce, giustificando la propria decisione evocando il concetto di reciprocità, ossia ogni Paese aderente aveva ceduto sovranità quindi si trattava di una cessione reciproca.

Cosa è accaduto dopo è cosa nota, avuto l’ok dalla Germania la Bce di Draghi inondò di liquidità il mercato acquistando quantità industriali di titoli del debito pubblico di tutti i Paesi dell’eurozona, i tassi scesero addirittura sotto lo zero.

Ma era chiaro che questa politica avrebbe avuto come conseguenza quella di innescare fenomeni inflattivi.

Cosa che puntualmente si è verificata.

Lasciando l’eurotower Draghi di fatto ha lasciato in mano alla Lagarde una bomba … con la miccia accesa, quando sarebbe esplosa l’inflazione la Lagarde si sarebbe trovata con un problema di fatto insolubile.

Da un lato avrebbe dovuto prendere decisioni che limitassero l’inflazione prima che potesse raggiungere livelli distruttivi, dall’altro queste manovre anti-inflattive avrebbero riacceso il problema dello spread che Draghi aveva affrontato nella maniera che abbiamo appena spiegato.

Insomma la Lagarde per combattere l’inflazione, che nel frattempo è diventato un problema serio, deve sospendere il Quantitative easing, ossia l’acquisto di titoli del debito pubblico da parte della Bce, ma i mancati acquisti avrebbero immediatamente fatto rialzare lo spread, cosa che naturalmente è puntualmente avvenuta.

Quindi la Presidentessa della Bce si trovava in una trappola senza uscita.

Perché è chiaro che, visto il livello raggiunto dal nostro debito pubblico, anche a causa delle assurde misure assunte per la pseudo pandemia, un forte aumento dei tassi lo renderebbe di fatto non più sostenibile.

E logicamente, se salta l’Italia salta l’euro, se salta l’euro, salta l’Europa.

Quindi, ripeto, mettetevi voi nei panni della Lagarde, cosa fate?

Se ci pensate un attimo avreste agito anche voi come ha agito lei, anche perché non ci sono altre alternative.

Non può mandare l’inflazione al 30%, la Germania non lo permetterebbe mai.

Certo possiamo mentire sul vero tasso di inflazione, possiamo dire che è l’8% quando nella realtà è il 15%, ma insomma l’inflazione non è come il Pil il cui dato nessuno può metterlo in dubbio, l’inflazione la vede anche la casalinga di Voghera quando va al mercato.

Quindi, la Lagarde deve prendere misure che combattano l’inflazione, per forza! E lo spread? Ed i titoli del debito pubblico italiano (ma non solo anche quelli, spagnoli, quelli portoghesi, quello greci, ed io ci metterei anche quelli francesi) chi li compra?

Ed ecco il “piano” della Lagarde, di fatto un bluff.

Si inventa lo scudo anti spread, esattamente come Draghi si era inventato il whatever it takes, ed il mercato, anche in questo caso, ovviamente, inizialmente ci crede.

Ricordate allora che ai tempi di Draghi si era utilizzato, metaforicamente, il termine di bazooka, oggi forse ciò che sta accadendo in Ucraina impone che non vengano utilizzato termini che richiamano ad armi offensive, quindi si è pensato alle armi di difesa ed allora è stato coniato il termine di scudo.

Ma stiamo parlando esattamente della stessa cosa, il problema è sempre quello: come si fa a salvare l’Italia se nessuno vuole comprare i suoi titoli del debito pubblico e adesso la Germania non permette più alla Bce di comprarli visto che quella politica monetaria, come sa anche un ragazzino al primo anno di ragioneria, non può far altro che creare inflazione?

Non c’è via d’uscita, il bluff della Lagarde, appunto è un bluff e quando si andranno a vedere le carte si capirà che la povera Lagarde aveva in mano solo delle scartine.

La Germania è stata chiara … indietro non si torna, la priorità è l’inflazione … e quindi? La povera Italia?

Alla Lagarde non resta che tergiversare, al momento non può fare nulla, quando il problema esploderà in tutta la sua gravità … cercherà di inventarsi qualcosa. Cosa?

Non lo sa neanche lei!

Ed intanto la miccia continua a bruciare.