Per chi segue i mercati borsistici da decenni può non essere una sorpresa in assoluto, tuttavia a Wall Street, anzi per la verità a Time Square è accaduto qualcosa che perlomeno merita una riflessione.

Avete presente Meta Platforms, la galassia Zuckerberg, la società alla quale fanno capo Facebook, Whatsapp ed Instagram, ebbene ieri ha diramato la trimestrale, ossia i conti dei primi tre mesi dell’anno.

Prima di arrivare ai conti ricordiamo però come si è comportato il titolo in Borsa negli ultimi due anni.

Dopo un problematico 2022, anzi direi un pessimo 2022, anno comunque orribile per le Borse in generale, il titolo Meta ha messo a segno una splendida performance nel 2023 risultando uno dei migliori titoli fra quelli a maggior capitalizzazione.

Nel 2023 infatti il titolo è aumentato, pensate, del 163%, una performance stellare.

Ed anche il 2024 era iniziato nel migliore dei modi, dall’inizio dell’anno in corso, infatti, il titolo aveva guadagnato un ulteriore 45% arrivando a toccare il proprio massimo storico a 485 dollari per azione, una quotazione siderale.

E quindi il mercato attendeva con un certo interesse la prima trimestrale dell’anno.

Vediamo come è andata.

Ricavi a 36,46 miliardi di dollari in aumento del 27% rispetto allo scorso anno.

Utile netto a 12,37 miliardi di dollari addirittura +117% rispetto allo scorso anno.

Mamma mia! Chissà quanto avrà guadagnato il titolo dopo questo annuncio.

Ah no! Certo avete ragione, il titolo guadagna o perde non tanto in relazione ai miglioramenti del bilancio rispetto all’anno precedente, ma in relazione alle attese del mercato.

In altre parole non basta aver più che raddoppiato gli utili, se il mercato ad esempio si aspettava che gli utili triplicassero, il fatto di averli solo raddoppiati non è una buona notizia.

Ed allora non ci resta che andare a confrontare i dati di bilancio in relazione alle previsioni degli analisti.

Dunque gli analisti si aspettavano un fatturato a 36,16 miliardi di dollari, come vi ho detto è risultato di 36,46 miliardi quindi sono state battute le attese.

E meglio ancora per quanto riguarda gli utili che hanno raggiunto la straordinaria cifra di 12,37 miliardi mentre le attese erano per 11,34 miliardi.

Ed allora dati stratosferici, battute tutte le previsioni, chissà a che livello sarà balzato il titolo, avrà certamente superato i 500 dollari per azione, ed invece …

Incredibile ma vero, il titolo, oggi, crolla perdendo … state a sentire il 15%.

Una persona normale dovrebbe rispondere “non può esser vero” si saranno sbagliati, non si può giustificare una simile reazione del mercato.

Eppure è proprio così.

Allora c’è qualcuno che per cercare di giustificare questa reazione del mercato cita la guidance, ossia le attese della società per quanto riguarda il prossimo trimestre.

La società si attende ricavi medi per 37,75 miliardi di dollari mentre gli analisti prevedevano mediamente ricavi per 38,3 miliardi di dollari. Sì, è un po’ di più, ma insomma … più o meno … ci siamo.

Non è che la guidance annunciata da Meta sia decisamente inferiore alle attese.

Insomma giustificare un -15% per un fatto del genere mi sembra davvero pretestuoso, ossia non si sa a cosa imputare un simile crollo e si va a vedere un dato che tutto sommato poi è in linea con le attese.

Ebbene non voglio dire che io possa spiegare un simile comportamento del mercato, tuttavia provo a fare delle considerazioni.

La performance stellare del titolo, con una crescita continua delle azioni in Borsa, crescita ininterrotta cominciata alla fine del 2022 è stata dovuta principalmente al fatto che Zuckerberg aveva annunciato che avrebbe tagliato i business non profittevoli.

Ed in effetti, ha tagliato diciamo alcuni progetti non profittevoli, ma solo in parte, ha invece tagliato drasticamente soprattutto i posti di lavoro.

Nel primo semestre del 2023 infatti sono stati licenziati 21.000 lavoratori.

Ma questo non è stato ritenuto sufficiente dall’impresa che nel primo trimestre di quest’anno ha ridotto la forza lavoro di un ulteriore 10%, si tratta di altri 7.000 dipendenti lasciati a casa.

Ma non basta, Facebook ha anche ridotto drasticamente la monetizzazione delle inserzioni e questo potrebbe portare ad una riduzione delle visualizzazioni e degli utenti, un aspetto che gli investitori temono molto.

Infine non si può non evidenziare come il Metaverso al momento continui a pesare negativamente.

La controllata Reality Labs, magari, come dice sulla propria home page “riunisce le menti più brillanti specializzate in diverse discipline per sviluppare strumenti che aiutino le persone a sentirsi connesse” tuttavia, al momento, continua a fare perdite considerevoli, nel trimestre il rosso è stato di 3,85 miliardi di dollari e dall’inizio le perdite sono arrivate alla considerevole cifra di 45 miliardi di dollari.

Non ci si poteva attendere utili in tempi brevi, ma neppure perdite così consistenti.

Insomma il mercato ha reagito così, dopo la trimestrale il titolo doveva sfondare i 500 dollari ed invece è tornato sotto i 400 dollari, vediamo come reagirà nei prossimi giorni.