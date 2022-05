Che i giornali, le tv, ed i mezzi d’informazione nazionali siano del tutto inaffidabili, lo sappiamo tutti, ma pur essendo assolutamente consci di ciò, a volte, si rimane comunque increduli nel vedere a che livelli di fantasia sono giunti.

Ed allora vedere l’infimo livello che hanno raggiunto anche quelle testate che potrebbero, non dico fare controinformazione, ma almeno cercare di distinguersi, ebbene vedere tutto ciò è davvero sconfortante.

Vi faccio un solo esempio che ovviamente non vuol essere esaustivo, bensì soltanto uno dei mille esempi che potrei citare.

Mi riferisco al giornale romano Il Tempo. Sappiamo che Roma ha due importante quotidiani, Il Messaggero ed Il Tempo, io dico, Il Messaggero sappiamo che giornale è, non mettetemi alla prova cercando un aggettivo che lo possa definire, ma allora mi domando, se il Messaggero è a quel livello, Il Tempo potrebbe cercare di distinguersi, magari riuscirebbe anche ad avere qualche lettore in più, ed invece … Certo, conosco la proprietà del giornale, ma insomma…

Arrivo quindi all’esempio che volevo proporvi, l’articolo è stato pubblicato oggi, partiamo dal titolo: “Insoddisfazione alle stelle su Putin”. Si decide il futuro della Russia, ma nessun colpo di stato

Partiamo dal titolo, dicevo, allora “Insoddisfazione alle stelle su Putin” è messo fra virgolette, come se fosse la dichiarazione di un personaggio famoso, comunque insomma un virgolettato significa una citazione diretta, dal titolo non si capisce di chi sia questa citazione, magari nell’articolo invece verrà specificato.

Ed allora guardiamo alla seconda parte del titolo: Si decide il futuro della Russia, ma nessun colpo di stato si decide il futuro della Russia, quindi in pratica sembra che adesso la Russia sia completamente nel caos, però, però il Tempo tranquillizza, nessun colpo di Stato, come se fosse una cosa quasi scontata il poter assistere a breve ad un colpo di Stato In Russia.

Vabbè mi dico, sappiamo tutti, mai fidarsi dei titoli, spesso, se non sempre, sono fatti per attirare attenzione, quindi sono un po’ forzati, magari, mi dico, leggendo l’articolo si capirà meglio.

Ed allora comincio a leggerlo, comincia così: “L’umore delle élite russe”, mi fermo subito, e mi chiedo: ma quali sono queste élite russe, a chi si riferisce il giornalista parlando delle élite russe? Forse agli oligarchi, non so, boh … vabbè proseguiamo.

L'umore delle élite russe alla fine del terzo mese di guerra ha preso un'altra svolta allora da questo inizio dell’articolo Il Tempo ci dice che ci sono delle fantomatiche élite russe il cui umore cambia spesso ed ora ha preso un’altra svolta. Vediamo che svolta ha preso l’umore delle élite russe.

ora molte persone sono personalmente insoddisfatte di Vladimir Putin. Allora che le persone fossero personalmente non avevo dubbi, ma evito di fare ironia, capisco perfettamente la difficoltà nello scrivere un articolo. Comunque le molte persone alle quali si riferisce il giornalista de Il Tempo si deve dedurre che facciano parte di queste élite russe.

Quindi insomma da questo primo periodo abbiamo capito questo, che ci sono delle élite russe che spesso cambiano idea, dopo tre mesi di guerra prima erano contrarie a Putin, poi favorevoli ed adesso han preso un’altra svolta e sono di nuovo insoddisfatte di Putin.

Naturalmente dobbiamo chiederci come faccia Il Tempo a sapere quel che pensano molte persone che fanno parte delle élite russe, ed il giornale romano ce lo dice subito.

A rivelarlo sono alcune fonti vicine al Cremlino. Oddio, la solita storia, le fonti che non si possono rendere pubbliche, personalmente sono sempre molto scettico quando le notizie sono attribuite a non ben specificate “fonti”, comunque devo dedurre che Il Tempo ha delle fonti “vicine al Cremlino”.

Assolutamente no! Almeno fino a questo il Tempo non arriva, le fonti vicine al Cremlino che cita il giornale romano sono state consultate da Meduza. E voi mi chiederete: chi è Meduza. Me lo sono chiesto anch’io.

Allora Meduza viene definita una rivista indipendente che ha sede a Riga, quindi in Lettonia, quindi in uno dei Paese Baltici, andiamo bene, ho già capito.

Ma se volete altre informazioni su Meduza vi posso dire che il suo caporedattore è uno dei pochissimi giornalisti ad aver avuto una intervista da Zelensky, non vi basta?

Ed allora sentite, fra i vari meriti attribuiti a questa rivista, Meduza, c’è quello di aver fatto inchieste internazionali sul trolling online del Cremlino, sulle strutture di potere intorno a Putin e udite udite, sulla disastrosa gestione della pandemia in Russia.

Mi rivolgo direttamente a Meduza e chiedo loro: perché non venite a fare un’inchiesta sulla gestione della pandemia in Italia?

Vi prego fate questa inchiesta anche qui da noi, se siete arrivati a dire che in Russia la gestione della pandemia è stata disastrosa chissà a quali conclusioni arriverete nei riguardi della gestione della pandemia in Italia.

Ma torniamo a noi, Il Tempo descrive Meduza come un “media indipendente bandito dalla Russia per le sue inchieste contro il potere”.

Insomma avete capito cari ascoltatori, Meduza è il simbolo del giornalismo libero ed indipendente.

Quindi proseguiamo, abbiamo capito che Meduza ha consultato fonti vicino al Cremlino e … proseguiamo con la lettura dell’articolo … Gli interlocutori di Meduza vicini all'amministrazione presidenziale e al governo rilevano che in tale contesto il tema del "futuro dopo Putin" è sempre più discusso tra le autorità.

Ohibò! Che notiziona! Gli interlocutori di Meduza vicini a Putin ed al governo parlano chiaramente del dopo Putin, insomma hanno già liquidato Putin, ormai fuori dai giochi, l’argomento sul tavolo è solamente la sua successione.

Però, anche loro non si vogliono spingere a tanto ed allora cosa dice una delle fonti? Dice: “Non si tratta del fatto che vogliano rovesciare Putin in questo momento e che si sta preparando una cospirazione. Vabbé insomma il colpo di stato non è proprio imminente, ma … Ma più che altro c'è una comprensione, o piuttosto un wishful thinking, che nel prossimo futuro possa non essere più lui a governare la Russia”.

Eh qui parlano difficile, c'è una comprensione, o piuttosto un wishful thinking che significa letteralmente un pensiero speranzoso, insomma un desiderio, insomma tutti desiderano sostituire Putin.

E sentite come prosegue l’articolo c’è ancora un virgolettato: “Il presidente ha sbagliato, ma poi tutto può essere aggiustato, in qualche si può modo trovare un accordo con l'Occidente e l'Ucraina”, e chi dice questo? Naturalmente un altro interlocutore, un altro fantomatico interlocutore.

Capite cosa ci dice Il Tempo? Ci sta dicendo che il problema è semplicemente Putin, ma i russi lo sanno, non ci sarà un imminente colpo di Stato, ma fra poco Putin sarà defenestrato al suo posto andrà una persona gradita dall’Occidente con il quale verrà trovato subito un accordo per risolvere tutto.

Ed allora si parla dei successori. Ma attenzione, non è ancora finita, sentite! Proseguo con la lettura dell’articolo.

Inoltre l’ala più dura del Cremlino non ha rinunciato all'idea di indire dei referendum sull'adesione alla Russia delle autoproclamate repubbliche separatiste del Donbass, ma anche nella regione di Kherson, occupata dalle truppe russe. Ma tutto dipenderà dalla situazione sul fronte di guerra. Secondo le fonti di alto livello di Meduza nello stesso lasso di tempo potrebbe tenersi un referendum sull'annessione dell'Ossezia del Sud, che rischia di aprire un nuovo fronte a sud con la Georgia. Le stesse persone non escludono che insieme ai referendum nelle autoproclamate repubbliche del Donbass si possa tenere un plebiscito in Bielorussia su una possibile “fusione” con la Russia. Si torna così al piano che l’intelligence occidentale aveva svelato nelle settimane prima della guerra, una sostanziale rinascita (in piccolo) dell’Unione Sovietica, annettendo alla Russia vari territori. Ma questo significherebbe anche sfidare apertamente l’Occidente e che le sanzioni (e le relative difficoltà economiche per la Russia) continueranno ancora per molto. Quanto ancora Mosca potrà permetterselo? “Non sarà possibile vivere come prima, non si può più parlare di sviluppo economico. Ma in qualche modo puoi vivere, con importazioni e con il commercio con Cina e India", afferma un’altra fonte di Meduza, riportata dall'account "Putino", vicina al Cremlino, commentando l’attuale situazione russa.

Ora, cari ascoltatori, ma si possono scrivere cose del genere?

Questa non è libertà di stampa, questa è libertà di falsare la realtà.

Occorre assolutamente togliere qualunque sovvenzione pubblica a favore dei giornali e dei media in generale. Chiaramente non sarà sufficiente, il mainstream vorrà sempre avere il monopolio della disinformazione, ma almeno si eviterà che anche soldi nostri, delle nostre tasse, vadano a finanziare la fabbrica del falso.