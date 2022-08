Jackson Hole, non traduciamolo perché in italiano suonerebbe male, è una amena valle che si trova nel Wyoming un piccolo Stato montuoso del nord degli Stati Uniti.

La possiamo identificare come una località turistica molto vicina al parco più noto degli Stati Uniti, il Parco di Yellostone, il centro abitato più importante della valle è appunto Jackson, un paese che non arriva a diecimila abitanti.

Insomma potremmo dire che ci troviamo di fronte ad un luogo quasi dimenticato dal Signore utilizzato come ambientazione di film western.

Negli ultimi anni è diventata anche una località turistica che in un fine settimana della seconda metà del mese di agosto viene particolarmente frequentata da Banchieri Centrali di tutto il mondo.

Sì, perché, anche se la cosa vi potrà stupire, in quel luogo ameno, una volta l’anno, e precisamente nella seconda metà del mese di agosto si tiene un simposio al quale partecipano tutti i principali Governatori delle Banche Centrali di tutto il mondo.

Stano vero? Uno magari si aspetta che riunioni di quella importanza possano avere come sfondo luoghi di tutt’altro genere, come ad esempio Wall Street o Time Square a New York.

Ebbene non è così perché nel lontano 1982 l’allora Presidente della Federal Reserve di Kansas City aveva scelto quel luogo per invitare i colleghi, sarebbe stata un’occasione per discutere fra di loro sui principali argomenti del momento.

Ed aveva scelto appunto quel periodo di tempo, quando sta per terminare il periodo vacanziero e si sta per riprendere appieno l’attività economica.

Parlo del Presidente della Federal Reserve di Kansas City e dei suoi colleghi perché sapete infatti che quando noi parliamo di Federal Reserve, ci riferiamo ad un organismo Federale che nella realtà è composto da 12 organismi Statali.

Ossia ci sono 12 Federal Reserve, quella di New York, di San Francisco, di Dallas e così via, che diciamo assieme formano la Federal Reserve, ossia la Banca Centrale Americana che ha sede a Washington ed è diretta da un Governatore, attualmente Jerome Powell.

Negli anni si è pensato di estendere l’invito anche agli altri Governatori delle principali Banche Centrali mondiali, e poi questo è diventato uno dei più importanti eventi per la finanza mondiale.

In particolare in questi ultimi anni nei quali i Banchieri Centrali sono di fatto diventati i protagonisti assoluti, visto l’importanza che ha assunto proprio la politica monetaria.

Per alcuni l’appuntamento di Jackson Hole è un po’ la versione americana dell’europea Davos, nella realtà non è così, ripeto a Jackson Hole si riuniscono i Banchieri Centrali a Davos si riunisco magari anche alcuni Banchieri Centrali.

Comunque è ovvio che l’intervento di gran lunga più atteso è quello del Presidente della Fed ossia Jerome Powell. Sapete che i Banchieri Centrali amano parlare in maniera molto prudenziale, non fanno mai dichiarazioni perentorie.

Ci sono diversi divertenti aneddoti sull’interpretazione che devono essere date alle parole dei Banchieri Centrali, si dice che nella maggior parte delle volte nemmeno loro sanno interpretare il significato di quel che dicono, insomma usano un linguaggio tutt’altro che chiaro e diretto.

Quindi gli analisti e gli operatori finanziari cercano sempre di scorgere nelle sfumature del discorso eventuali segnali che possano indicare quale potrà essere la politica monetaria che si intende adottare nel prossimo futuro.

Ebbene pare che il discorso di quest’anno, da parte di Jerome Powell, non sia stato molto fumoso, ma sorprendentemente chiaro, almeno stando a guardare la reazione degli indici di Borsa.

Non hanno fatto altro che scendere, insomma nessun segnale positivo, solo segnali di allarme, ed ecco il risultato finale per quanto riguarda i principali indici di Borsa americani: Dow Jones -3,03%, S&P500 -3,37% e Nasdaq -3,94%. Ah, anche il Bitcoin è sceso, seppur di un più modesto -0,77% tornato nuovamente su quota 20.000 euro.

Insomma non serve nemmeno commentare.

Cosa ha detto di così devastante Powell da generare un tale sell-off sui mercati?

Effettivamente ha usato alcune espressioni non usuali per un Banchiere centrale, eccone un paio come esempio:

“per stabilità dei prezzi serve tempo e azione forte” Insomma va letta come, servirà ancora aumentare i tassi e il periodo di inflazione durerà a lungo, ed ancora:

"Faremo tutto il necessario per combattere l’inflazione, anche se l'economia soffrirà" questa è ancora più forte, Powell non nasconde che gli Stati Uniti possano andare in recessione pur di combattere l’inflazione.

E questo mi fa anche pensare che nella realtà l’inflazione negli Stati Uniti sia ora su livelli ben superiori rispetto a quel che viene ufficialmente comunicato.

E questa è la situazione negli Stati Uniti, che, come spesso accade, anticipa anche quel che potremo vedere anche alle nostre latitudini, nella nostra Europa.

Anzi, da noi la situazione potrebbe, anzi, certamente, si prospetta ancora più difficile, ovviamente per gli aumenti spropositati dei costi energetici che inevitabilmente contribuiranno a far aumentare i prezzi di tutti i beni, a partire da quelli di prima necessità.

Insomma per contrastare questo momento critico per l’economia internazionale occorre ancora l’intervento delle Banche Centrali che, però, abbiamo visto, generano solo inflazione.

E la nostra Italia?

Lo so che vi farebbe piacere ascoltare delle buone notizie, ma purtroppo non sono in grado di darvene, anzi, ormai è stato reso noto anche dai media internazionali che sul nostro debito pubblico aleggiano nuvoloni neri.

Cari ascoltatori, i media di regime la chiameranno speculazione, ma nella realtà è semplicemente il mercato, se io ritengo che un certo bene sia sopravvalutato (e quindi è probabile che in futuro possa scendere di prezzo), cerco di disfarmene subito.

Ma sulla notizia diffusa dal Financial Times, il più importante giornale finanziario al mondo, e cioè che sono molto aumentate in questi ultimi giorni le “scommesse” ad opera dei fondi speculativi internazionali, sul ribasso dei titoli di Stato italiani, ebbene, cercherò di fare un video sull’argomento.

Sappiamo infatti che il Financial Times spesso funge da “portavoce” dei cosiddetti poteri forti.