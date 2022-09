Dopo che la Presidentessa della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, aveva annunciato che l’Unione europea avrebbe imposto un price cap, ossia un limite di prezzo al gas russo. Ecco che nel vertice sull’energia prescelto per l’annuncio ufficiale … avviene l’impensabile.

Un flop colossale, nessuna intesa raggiunta fra i leader europei! Ed allora? Tutto rinviato perlomeno ad ottobre.

E’ chiaro che se durante la riunione dei Ministri dell’energia l’argomento price cap non è neppure stato sfiorato, significa che le distanze fra i diversi Paesi dell’Unione europea sono siderali.

Ciò che è chiaro a tutti è che non c’erano semplici diversità di valutazioni, non c’erano piccole crepe, c’erano voragini.

Ciò che poi non si capisce è che alcuni Paesi che sostengono l’introduzione di un price cap sarebbero fra quelli che subirebbero le maggiori conseguenze.

Ricordiamo infatti che l’introduzione di un price cap avrebbe comportato la fine del flusso di gas dalla Russia.

E fra i Paesi più penalizzati ci sarebbe proprio la nostra Italia, quindi non si spiega come sia proprio il nostro Governo, quello ancora guidato da Draghi, a spingere maggiormente per l’introduzione di un tetto al prezzo del gas russo. Un comportamento il nostro che definire autolesionista è poco.

Ma ora attenzione, proviamo a chiederci chi ha fatto saltare questa intesa sul price cap.

Naturalmente non si sa con certezza, si sa, ad esempio, che l’Olanda aveva avanzato tante riserve, ma la sua posizione, ultimamente, sembrava essersi ammorbidita, occorre però sottolineare anche un altro fatto estremamente importante, ed ossia che questo accordo sul price cap non prevedeva, come in altri casi, l’unanimità dei consensi, era sufficiente la maggioranza.

E questo, a che conclusioni mi porta. Beh, semplice, per me le cose sono andate in questa maniera.

Draghi, che probabilmente per interessi personali ormai da tempo è il più atlantista degli atlantisti, si sdraia a pelle d’orso nei confronti degli americani, e si fa promotore della loro proposta, (loro intendo ovviamente degli americani), la loro proposta ovviamente era di imporre un price cap al prezzo del gas russo (non al loro che costa un occhio della testa naturalmente).

A quel punto Putin parla chiaro e dice senza mezzi termini che i Paesi che proveranno ad imporre un price cap al gas russo semplicemente, il gas russo …non lo riceveranno, per il nostro apparato industriale sarebbe la fine.

Ovviamente sarebbe la fine anche per la grande azienda tedesca, quindi Scholtz frena molto, la sua Confindustria, estremamente potente in Germania, è decisamente contraria.

A quel punto Scholtz probabilmente è stato “chiamato a rapporto” da Washington, e deve chinare il capo, annuncia quindi di essere favorevole al price cap.

Ma a Berlino sanno benissimo che per la Germania rimanere senza gas russo significherebbe entrare in una profondissima recessione, quindi Scholtz viene attorniato dall’establishment tedesco che ricorda al Cancelliere che sta giocando non con il fuoco, ma con la dinamite.

Insomma Scholtz si trova fra l’incudine ed il martello. Non c’è una terza via? Al momento sembra di no, quindi non rimane che cercare la fuga, ossia rinviare la decisione, guadagnare tempo e vedere se fra un mese o un mese e mezzo le cose possono essere cambiate.

Quindi, morale della storia, io ho la convinzione, l’assoluta convinzione, che a far saltare l’accordo sia stata la Germania. Che ovviamente non si espone per non irretire ulteriormente Washington.

Guardate, in Europa non passa niente che non voglia la Germania, se serve l’unanimità, vabbé è chiaro, ma anche quando è sufficiente la maggioranza, a spuntarla è sempre la parte nella quale sta la Germania.

Ossia non è mai successo in Europa che la Germania sia stata in minoranza.

Naturalmente, però, certamente questa decisione, politicamente la si deve definire un flop, ma economicamente è di certo la più saggia, lo ribadisco: l’Europa al momento non può fare a meno del gas russo.

Termino il video odierno parlando di sondaggi elettorali, infatti, la legge sulla par condicio vieta la pubblicazione, o meglio la diffusione (quindi non la realizzazione) di sondaggi elettorali o di intenzioni di voto nei 15 giorni che precedono il voto.

Quindi dalla mezzanotte di oggi stop. Ed allora andiamo a vedere proprio quelli pubblicati oggi.

Ebbene devo dire che a stupirmi sono le stime che riguardano in particolare due partiti, stime che personalmente ritengo eccessive.

La prima riguarda il Movimento 5 Stelle.

Ebbene mi riferisco, come detto, a tre sondaggi differenti, nel primo, quello commissionato alla Società IPSOS viene attribuito al M5S il 14,5%, nel secondo, dell’Istituto Noto il 13,5% e già queste percentuali mi sembrano estremamente gonfiate, ma state a sentire il terzo sondaggio realizzato dal CISE, Centro Italiano Studi Elettorali per l’Università LUISS attribuisce al Movimento 5 Stelle addirittura il 16,6%.

Ebbene io trovo questi valori enormemente ingigantiti, ma naturalmente questo può dipendere dal fatto che io vivo nel Nord Italia dove probabilmente il Movimento avrà pochi consensi mentre al Sud potrà avere ancora un certo successo.

L’altro partito al quale mi riferisco è quello formato dall’accoppiata Azione/Italia Viva, insomma Calenda-Renzi.

IPSOS gli assegna il 6,7%, l’Istituto Noto addirittura il 7,7%, mentre in questo caso CISE riduce la stima ad un 5,3%, una percentuale che io ritengo più sensata. Non penso che ci siano molti italiani fan dell’accoppiata Renzi-Calenda.

Il terzo sondaggio, ripeto, quello effettuato dal Centro Italiano Studi Elettorali, in effetti è stato svolto con metodologie differenti rispetto a quelle normalmente utilizzate dai sondaggisti, quindi il dato attribuito al Movimento 5 Stelle ed al cosiddetto Terzo Polo non sono i soli che si distaccano in maniera sensibile rispetto agli altri sondaggi.

Il CISE, infatti, stima anche un crollo inimmaginabile per la Lega che scenderebbe addirittura sotto le due cifre al 9,6% mentre prevede, anche in questo caso contrariamente agli altri due sondaggi, il superamento della quota di sbarramento, ed addirittura con largo margine, da parte di Italexit, il partito di Paragone è stimato al 3,6%.

Ebbene, voglio memorizzare questi tre sondaggi per confrontarli con l’esito effettivo da parte degli italiani, che conosceremo il 26 di settembre.