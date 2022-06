Ieri concludevo il mio video con queste parole: Tuttavia ritengo che lo strapotere americano, sarà comunque destinato a finire con l’indebolimento al quale andrà incontro il dollaro.

La vera forza degli Stati Uniti, oltre naturalmente a quella militare, è dovuta al possesso di una moneta che per decenni è stata utilizzata come moneta di riserva in tutto il pianeta, il venir meno di quel privilegio, porterà gli Stati Uniti ad un inevitabile declino.

Ebbene nella rassegna stampa odierna troviamo titoli di questo genere:

Putin pensa a moneta comune anti-dollaro – ADN Kronos Il "bazooka" di Putin e Xi: una nuova moneta comune contro sanzioni e Nato – Il Giornale La “Moneta dei BRICS” e le sue implicazioni sul Dollaro e sull’economia mondiale – Scenari economici

Ed infine

Xi Jinping-Putin, nuova moneta unica contro dollaro ed euro: la vera bomba atomica – Libero Quotidiano Insomma il messaggio è chiaro, tuttavia è forse bene fare ulteriori precisazioni a beneficio di tutti. Innanzitutto specificare cosa si intende con l’acronimo BRICS, sono le iniziali di Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa.

Tempo fa erano considerati Paesi emergenti dal punto di vista economico, ora insomma possiamo dire che sono emersi completamente, la Cina poi è di fatto la prima economia al mondo.

Mi preme poi ricordare un dato molto importante, e cioè che quei cinque Paesi fanno da soli più del 40% della popolazione mondiale, quasi 3 miliardi e 300 milioni di persone. E questo dato tenetelo bene a mente, non dimenticatelo mai.

Ebbene oggi cosa accumuna questi cinque Paesi, oltre il fatto naturalmente di avere economie che crescono, beh, semplice, Cina, India, Brasile e SudAfrica non hanno seguito le direttive imposte dagli Stati Uniti e non hanno applicato sanzioni nei confronti della Russia.

Di fatto quindi oggi i BRICS sono molto più uniti di prima, e la loro potenza, sotto tanti punti di vista, può arrivare a cambiare gli assetti mondiali.

Se infatti davvero arrivassero a costituire una moneta transnazionale il predominio del dollaro sarebbe non solo messo in dubbio, ma certamente destinato a liquefarsi.

Allora come certamente avrete notato ho parlato di moneta transnazionale, non di moneta unica, non quindi una porcheria come l’euro.

E’ bene precisare immediatamente che non si tratta di sostituire le loro monete nazionali, che continuerebbero ad esistere, ma a costruire una moneta che possa essere utilizzata negli scambi internazionali.

Certo sarebbe comunque una moneta “costruita” partendo dalle loro monete nazionali, ma d’altronde una moneta è una moneta, e deve avere caratteristiche peculiari.

Allora chiarisco subito, guardate cari ascoltatori che un conto è dire certe cose, un altro farle, metterle in pratica, ed allora è bene specificare immediatamente che qualora questi cinque Paesi davvero avessero intenzione di intraprendere in una simile avventura, si accollerebbero un’impresa titanica.

Però, certamente sarebbe un’impresa storica che aprirebbe una nuova era per l’intero pianeta.

Perché questa moneta potrebbe avere successo?

Beh è una domanda che ha una risposta banale, una moneta ha successo se è l’espressione di una economia di successo.

Ed in questo caso, sapere che alle spalle ci sono economie come quella cinese, quella indiana, quella russa, quella brasiliana e quella sudafricana, è proprio una bella garanzia.

Di fatto il dollaro, nel dopoguerra, perché è diventata la moneta utilizzata per gli scambi internazionali? Perché era l’espressione dell’economia allora nettamente predominante al mondo, cioè quella statunitense, oggi, fatalmente, non è più così, gli americani se ne devono fare una ragione.

Non è più così, e la crisi finanziaria del 2007/2008 ne è l’evidenza più lampante.

E guardate, Putin l’ha perfettamente sottolineata con una dichiarazione di una limpidezza senza pari quando ha detto che : "L’Occidente ha creato una crisi economica globale cronica".

Credetemi, c’è una cosa della quale vado particolarmente orgoglioso, qualche anno dopo la crisi del 2007/2008 quando sembrava che fosse stata superata, almeno guardando gli indici di Borsa in pieno boom, io, parlando con un grande gestore di un fondo di investimento, sottolineando come la Banca Centrale americana, non riusciva ad aumentare i tassi gli dissi “non riescono a venirne fuori”.

Lui mi rispose, ma no è sempre stato così, le crisi, prima o poi, col tempo, si superano.

Ebbene per me fu una grandissima soddisfazione quando un anno o due dopo, andando ad una conferenza, questo stesso Gestore di Fondi disse temo “che non riescano a venirne fuori”. Insomma si era appiattito sulla mia tesi.

Se vogliamo oggi Putin con quell’aggettivo “cronica” attribuito alla crisi economica, ha spiegato perfettamente quale sia la gravità della situazione.

Putin ha infatti sottolineato come “I partner occidentali trascurano i principi di base dell’economia mondiale” e soprattutto “perseguono un percorso macroeconomico sostanzialmente irresponsabile, comprese le emissioni incontrollate di moneta e l’accumulo di debiti non garantiti”.

Ha perfettamente ragione, purtroppo l’Occidente si è spinto in un vortice dal quale non è in grado di uscirne, anzi, col tempo viene continuamente risucchiato verso il basso.

Ok per ora termino qui ma sappiate che questo è un argomento di importanza vitale, quindi tornerò presto a parlarne.

Vi ricordo ancora l’appuntamento per sabato 25 a Venezia, domani pubblicherò anche la locandina dell’evento sulle mie pagine Facebook.

Sappiate che ieri quando ho parlato dell’Hotel che ci ospiterà, il Ca’ Sagredo, e l’ho descritto come uno dei più belli hotel al mondo, non ho minimamente esagerato, credetemi è difficile descrivere tanta bellezza.

Venite a vedere anche voi, rimarrete esterrefatti, tanto la partecipazione al convegno è gratuita e qualora vogliate pranzare con noi potete prenotarvi ad un prezzo convenzionato.

Non ho il minimo dubbio nel dirvi che se non fossi stato un relatore comunque non mi sarei lasciato sfuggire l’occasione di assistere al convegno in un luogo da favola.

Ma ripeto domani vi darò tutte le informazioni, voi sappiate che non potete avere un impegno più importante per mancare ad un simile appuntamento.