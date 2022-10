L’elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera dei Deputati, terza carica dello Stato, ha creato forti malumori all’interno della sinistra.

Malumori che, sia ben chiaro, io trovo ingiustificati.

Fontana è persona dai saldi principi etici ed ha sempre affermato un concetto che personalmente trovo banale, ed ossia che una famiglia si può formare solo fra due persone di sesso diverso.

Una coppia dello stesso sesso, naturalmente è lecita e forma una unione, ma non una famiglia. Ripeto a mio avviso questo è un concetto banale.

Ma per la sinistra pare proprio di no, evidentemente la sinistra ha un concetto distorto di famiglia, ma basta vedere la definizione stessa del termine famiglia, prendo come sempre l’enciclopedia Treccani: Istituzione fondamentale in ogni società umana, attraverso la quale la società stessa si riproduce e perpetua, sia sul piano biologico, sia su quello culturale.

Ebbene ditemi voi se due individui dello stesso sesso possono riprodursi sul piano biologico, evidentemente no.

Ed allora non capisco proprio come si faccia a criticare Lorenzo Fontana per questo motivo.

Naturalmente, come qualsiasi altra persona al mondo, può essere criticato per altri motivi, ma non per aver enunciato questo principio che è semplicemente sacrosanto.

Eppure pochi minuti dopo la sua elezione, evidentemente quindi era già stato preparato in precedenza, l’agenzia Bloomberg, multinazionale americana con sede a New York, attiva nel settore dei mass media riportava così la notizia dell’elezione di Lorenzo Fontana:

“Il Parlamento italiano ha eletto come Presidente un ultraconservatore negazionista delle famiglie formate da persone dello stesso sesso”.

Ed per avvalorare quanto scritto Bloomberg ha riportato una affermazione di Lorenzo Fontana “Le famiglie con genitori dello stesso sesso non esistono”.

Ripeto, una affermazione, questa, che non può che essere considerata ineccepibile, semplicemente prendendo la definizione stessa di famiglia.

Ma lasciamo perdere gli americani e limitiamoci a vedere le reazioni a casa nostra. Mi limito ai tweet postati da due esponenti del Partito Democratico. Partiamo dal Segretario, Enrico Letta, sentite cosa scrive:

“Peggio di così nemmeno con l’immaginazione più sfrenata. L’Italia non merita questo sfregio”.

Ebbene caro Letta è vero, l’Italia non merita questo sfregio, quello di vedere una persona come te a capo di un partito, perché un commento del genere non è accettabile in un Paese democratico.

In un Paese dove si sono svolte libere elezioni, che hanno portato alla formazione di un libero Parlamento, che ha eletto democraticamente i propri Presidenti dei due rami del Parlamento, ossia la Camera ed il Senato.

Vi sembra di aver sentito il peggio?

Illusi, c’è di peggio, molto di peggio, forse proprio perché arriva da una persona che ha ricoperto la carica alla quale è stato eletto oggi Lorenzo Fontana, ossia Laura Boldrini, sentite cosa ha scritto:

“Putiniano mai pentito, antiabortista, contro le persone LGBTQIA+, tifoso dell’ultradestra euroscettica e anti immigrazione nell’Ue. Nemico di diritti civili e autodeterminazione delle donne. Lorenzo Fontana rappresenta l’estremismo ai vertici delle istituzioni repubblicane”.

All’inizio pensavo che la Boldrini si riferisse a me: Putiniano mai pentito, antiabortista, ma poi invece dice cose che non mi appartengono, “contro le persone LGBTQIA+” perché io non sono contro nessuno, e non sono nemmeno tifoso dell’ultradestra, sono euroscettico, anzi non solo scettico, sono decisamente contrario all’euro, tuttavia non sono tifoso dell’ultradestra, sono uno dei tanti liberali contrari all’euro per motivazioni più che evidenti a tutti.

Non sono nemmeno “nemico dei diritti civili e tantomeno dell’autodeterminazione delle donne.

Ma poi capisco che non si riferisce a me in quanto prosegue scrivendo “Lorenzo Fontana rappresenta l’estremismo ai vertici delle istituzioni repubblicane”

Certo, questo tweet è un commento che … si commenta da solo, ma lasciatemi fare alcune considerazioni.

La Boldrini scrive “Putiniano mai pentito, e antiabortista” come se fossero delle offese, personalmente non ci vedo nulla di male, anzi, mi sembra del tutto normale essere un “Putiniano mai pentito ed un antiabortista”.

Perdonatemi poi, ma non riesco a trattenere una risata sulla scritta LGBTQIA+ sarebbe facilissimo per me fare ironia, non certo sulle persone, ma su quel modo di identificarle con lettere dell’alfabeto che continuano ad aumentare.

Allora intanto faccio presente alla Boldrini che le persone che maggiormente sono sensibili a queste tematiche di genere preferiscono la scritta con la doppia Q, la Q riguarda la soggettività, ossia come uno si sente, a quale genere appartiene, e la prima Q sta per il termine queer che letteralmente significa strano, anomalo, atipico, mentre la seconda Q sta per “gender questioning” ossia quelli che si pongono la domanda ossia “ma io di che genere sono” solo che non riescono a darsi una risposta.

Ma la cosa migliore è il + finale che, davvero significa “e chi più ne ha più ne metta”, ossia chi ha inventato quell’acronimo ci sta dicendo, io ho riportato un certo numero minoranze sessuali, cioè tutte le persone che per orientamento sessuale, identità e/o espressione di genere, non aderiscono alla netta divisione della specie umana in maschi e femmine, e man mano ne ho aggiunte altre, ma non voglio escludere assolutamente nessuno, quindi se tu non ti riconosci in nessuna di queste, sei comunque dentro, chi più ne ha più ne metta.

Vabbé dai andiamo avanti con il tweet della Boldrini.

Io ritengo assolutamente insopportabile che la Boldrini si arroghi il diritto di bollare come tifosi dell’ultradestra coloro che si dimostrano scettici nei confronti dell’euro. Un simile comportamento, da parte della Boldrini, è totalmente antidemocratico.

Per quanto mi riguarda, lo ripeto, io sono fieramente contrario all’euro, ma non voglio essere associato all’ultra destra e tantomeno all’ultra sinistra, mi ritengo una persona di idee liberali che voglio assolutamente rivendicare.

Infine cara Boldrini, devo anche bacchettarti per un’altra cosa, come puoi proprio tu scrivere autodeterminazione delle donne ma come? Hai appena correttamente scritto LGBTQIA+ quindi ti opponi alla netta divisione della specie umana in uomini e donne, ed ora mi parli di donne? Eh, eh,eh.

Comunque, cercando di tornare seri, io mi pongo sempre la solita domanda, ma cosa sarebbe accaduto se un politico di vecchio corso del Centrodestra, che avesse avuto l’onore di ricoprire una importante carica istituzionale come quella di Presidente della Camera, avesse usato quei toni nei confronti di un collega, che democraticamente è stato eletto per assumere la medesima carica.

Insomma parole così cariche di bile come quelle usate dalla Boldrini non sono assolutamente accettabili.